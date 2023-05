Squella reprocha a Rojo Edwards: “Que salga como si fuera la voz oficial del partido, no nos gusta”

Si bien reconoció que el trabajo de la Comisión de Expertos reveló “aspectos que necesitan mejoras”, no estuvo de acuerdo en que el comunicado del legislador se presente como la voz oficial del partido. Además, subrayó que la gran mayoría de los miembros del partido estaban de acuerdo en trabajar en conjunto con la directiva elegida después de las elecciones internas.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó la polémica generada luego de que la corriente interna de la colectividad Un Militante Un Voto (UMUV), que lidera el senador Rojo Edwards, expresó que no concuerdan con el anteproyecto constitucional de la Comisión de Expertos y que, de no cambiarse, buscarán rechazar la nueva opción de Carta Magna.

Consultado por la controversia con su antecesor en la directiva de Republicanos, Squella señaló: “Evidentemente tenemos distintos tipos de acercamiento o de lectura de lo que es el texto (con Rojo Edwards), a mí tampoco me entusiasma tanto, lo que hemos ido conociendo del resultado del trabajo de la comisión de expertos, hay mucho que hacer en ciertas materias que no están bien abordadas, pero otra cosa es que salga como si fuera la voz oficial del partido, eso obviamente que no nos gusta”.

Y agregó : “Nosotros tuvimos una elección interna, y la inmensa mayoría de todos quienes estaban en las distintas listas estábamos de acuerdo que al día siguiente a la elección todos trabajamos detrás de la directiva electa y ese es el espíritu mayoritario. No es necesario estar haciendo comunicados que, más aún, desde el punto de vista de fondo, acentos más, acentos menos, la verdad es que comunican bastante parecido a lo que nosotros estamos comunicando formalmente.

“En un 70%, del anteproyecto uno ve la estructura de Constitución que tenemos vigente”

En el Programa Mesa Central de Canal 13, el timonel del Partido Republicano y exdiputado, Arturo Squella, afirmó que el anteproyecto constitucional es muy parecido a la constitución vigente.

“Recordemos que este es el borrador sobre el cual en el fondo se va a trabajar, que por lo demás es un gran avance, porque trabajar con una hoja en blanco como fue la convención pasada, te lleva a cualquier camino. En esto uno ve una línea editorial que es bastante representativa con lo demás de lo que tenemos hoy día vigente. Me atrevería a decir que en más de un 70% del anteproyecto uno ve la estructura de Constitución que tenemos vigente hoy día. Pero hay ciertas materias que no están bien abordadas, porque de pronto digamos derecho a la guía”, sostuvo.

El exparlamentario agregó que “la responsabilidad es importante y nosotros la tomamos de la manera que corresponde y eso consiste en sacar del lado toda la estridencia para referirse al contenido de lo que hoy día estamos conociendo”.