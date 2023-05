Empresario Max Raide anuncia querella contra Clínica Alemana por filtración de su ficha médica

Tras conocerse la sentencia y la condena contra Alfonso Bulnes y Enrique Searle, el empresario gastronómico Max Raide adelantó que persistirá en la vía civil contra los condenados y que, además, presentará una querella contra la Clínica Alemana por haber filtrado su ficha médica. “En el círculo de Bulnes y Searle trataron de presentar que yo tenía daños de antes, cosa que no era así. Eso es un delito. Mi ficha fue filtrada no desde el día del ataque, sino desde hace diez años atrás”. Raide afirmó recaudado por las demandas será donado íntegramente a la fundación Emilia.

Hace menos de una semana, el Tercer Juzgado Oral en Lo Penal de Santiago condenó a dos años de prisión a Alfonso Bulnes y Enrique Searle. Lo anterior, tras agredir brutalmente al empresario gastronómico Max Raide. Luego que el tribunal emitiera la sentencia y se diera a conocer la condena, Raide anuncia que continuará persistiendo en la vía civil contra los condenados y que presentará una querella contra la Clínica Alemana por haber filtrado su ficha médica.

En conversación con La Segunda, el empresario gastronómico anticipó que “yo estoy armando un equipo civil que va a ir por las empresas y propiedades de todos los involucrados. Además, le pedí a Gabriel Zaliasnik que armara otro equipo de abogados para presentar una querella contra la Clínica Alemana y, contra todos los que resulten responsables, puntualmente, la Fiscalía de la clínica, los doctores y funcionarios involucrados, porque filtraron mi ficha, con información mía y de mi señora, en el juicio”.

“Ahí me di cuenta de que estos gallos estaban dispuestos a todo. En el círculo de Bulnes y Searle trataron de presentar que yo tenía daños de antes, cosa que no era así. Eso es un delito. Mi ficha fue filtrada no desde el día del ataque, sino desde hace diez años atrás. Gabriel ya está levantando los antecedentes para presentar lo que corresponda y condenar a los responsables. Es muy grave que se vulnere la privacidad de las personas”, lamentó el empresario.

Si bien admite que “algunas personas de la Clínica Alemana se acercaron a mí”, remarca que “no me interesa llegar a un acuerdo, porque son situaciones graves que no pueden volver a repetirse”. “Teníamos que dar una señal para que mucha gente se atreva a seguir; para terminar, de alguna manera, con la sensación de impunidad de algunos que creen que pueden hacer lo que quieran. Hoy no es gratis”, sentenció.

Cabe recordar que el pasado miércoles 24 de marzo, los jueces del Tercer Juzgado Oral en Lo Penal de Santiago condenó a Alfonso Bulnes a la pena de dos años de presidio menor en su grado medio y a Enrique Searle a la pena de 600 días de presidio menor en su grado medio. Lo anterior, luego de que agredieran a Raide por defender a dos mujeres que eran acosadas por los condenados, en octubre de 2020 en la comuna de Vitacura, región Metropolitana.

Asimismo, fueron condenados a la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como coautores del delito de lesiones graves con alevosía. No obstante, en el caso de Searle, según la Ley 18.210, se le sustituye la pena impuesta por la de remisión condicional, estableciéndose un plazo de observación por el mismo período de duración de la condena.

Por otro lado, Bulnes tiene la pena de prisión efectiva cumplida por el tiempo que estuvo privado de libertad; primero, por la medida cautelar de prisión preventiva y luego por las cautelares de arresto domiciliario total y parcial.