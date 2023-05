Excanciller Urrejola emplaza a Piergentili por alusión en chat de Socialismo Democrático

Tras la entrevista a un medio donde calificó a parte del electorado del oficialismo como “monos peludos”, además de criticar la agenda de género del Gobierno, Natalia Piergentili, salió a pedir disculpas a su coalición. Sin embargo, se reveló una conversación de WhatsApp con los otros presidentes de Socialismo Democrático donde al justificar su error, hizo alusión a al excanciller, Antonia Urrejola. “Queridos amigos. Supongo habrán leído mi entrevista en La Tercera. Me importa decirles que creo que estuve mal, muy mal en la forma (me mandé un Antonia Urrejola)”, precisó.

La entrevista de la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, en donde critica al electorado de parte del oficialismo para justificar la derrota en la elección del pasado 7 de mayo sumó un nuevo episodio. Esto luego de que se revelará un chat de WhatsApp con personeros de Socialismo Democrático donde indicó post publicación “me mandé un Antonia Urrejola“, haciendo alusión a la excanciller del Gobierno.

“Queridos amigos. Supongo habrán leído mi entrevista en La Tercera. Me importa decirles que creo que estuve mal, muy mal en la forma (me mandé un Antonia Urrejola), pero creo que la reflexión de fondo me sigue haciendo sentido. Espero podamos hablarlo, ya que no quiero perjudicar nuestra voluntad de diálogo y de alianza robusta”, escribió la mandamás del PPD en el grupo donde están los presidentes del Partido Socialista (PS), Partido Radical y Partido Liberal.

Recordar en la entrevista al diario La Tercera, Piergentili trató de “monos peludos” al electorado del Apruebo Dignidad, además de criticar la agenda de género. Sus palabras generaron controversia en el oficialismo, lo que la obligó a pedir disculpas al respecto.

Replica de Urrejola

Tras revelarse dicha conversación, la exministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola salió al paso vía Twitter.

“Me entero que una dirigenta política intentó -en un chat privado que se hizo publico- equiparar supuestas groserías mías utilizadas en una conversación privada con las lamentables declaraciones q ella formulo a La Tercera el domingo pasado”, precisó la exsecretaria de Estado.

Asimismo, continuó publicando: “Pretende ahora justificarse señalando que sus palabras constituyeron un “error en la forma”. Las suyas fueron expresiones descalificadoras, intolerantes y homofóbicas; no fueron sólo groserías, no fueron sólo palabras mal escogidas ni, mucho menos, meros “errores de forma. Todo lo contrario, fueron expresiones odiosas de la mayor gravedad que transgreden principios morales básicos de quienes hemos luchado por tantos años por sociedades más justas, inclusivas y tolerantes”.

Por otro lado, Urrejola señala pensar que los dichos de Piergentili es de postura personal, puesto que “Socialismo Democrático ha tenido como sello en las últimas décadas, la promoción de la tolerancia, la inclusión y la defensa de los DDHH”.

Finalmente, critica a la presidenta del PPD por hacer alusión a su persona para justificar su error. “Se equivoca pretender compararme con ella, pq una cosa es el lenguaje coloquial, desafortunado incluso, que empleamos en privado. Cosa muy distinta es el lenguaje de la intolerancia y la descalificación dirigido públicamente a los demás, más cuando se trata de aliados políticos”.