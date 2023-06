“Esperaba una cosa distinta” y “ha perdido una oportunidad”: reparos de oposición a Cuenta de Boric

El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, indicó a TVN que “como todas las cuentas, hay cosas que uno puede compartir y cosas que legítimamente uno disiente”. “Comparto la primera parte, sobre todo el tono que se convocó, porque creo que es correcto. La respuesta a las inquietudes me parece adecuada. En materia de seguridad, espero que finalmente, tantas veces que hemos planteado la necesidad de que eso fuera priorizado, incluso con una agenda, hoy día esté por lo menos avanzando. Sí tengo una discrepancia bien a fondo respecto al tema económico”. comentó. En tanto, el diputado por La Araucanía, Andrés Jouannet, apuntó que “el Presidente se va acercando cada vez más a ser Presidente y se va alejando de ser dirigente estudiantil, digamos las cosas como son. Creo que él ha ido asumiendo ciertas cuestiones de Estado que me parecen importantes. Naturalmente una cuenta extensa, que a uno lo pierde de repente, creo que había enfocarla un poco más. Yo me hubiera enfocado mucho más en seguridad.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, entregó la segunda Cuenta Pública al país desde que arribó al Palacio de La Moneda en marzo del 2022. Si bien el discurso dejó conforme al oficialismo, la oposición criticó al Mandatario principalmente por ligar una Reforma Tributaria al avance de las promesas de campaña y de la agenda del Ejecutivo.

Al respecto, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, indicó a TVN que “como todas las cuentas, hay cosas que uno puede compartir y cosas que legítimamente uno disiente”.

“Comparto la primera parte, sobre todo el tono que se convocó, porque creo que es correcto. La respuesta a las inquietudes me parece adecuada. En materia de seguridad, espero que finalmente, tantas veces que hemos planteado la necesidad de que eso fuera priorizado, incluso con una agenda, hoy día esté por lo menos avanzando. Sí tengo una discrepancia bien a fondo respecto al tema económico”. comentó el senador.

“Yo esperaba una cosa distinta. Creo que la situación económica que se está viviendo en Chile es demasiado compleja; entonces, en vez de dar respuesta que todo se arregla con reformas tributarias más impuestos, yo me doy cuenta que Chile hoy día tiene una inflación más alta casi que nunca. Tenemos un problema de crecimiento que va a la baja, un problema de desempleo que va al alza”. “Pensé que iba a haber un plan de desarrollo económico, eso es lo que el país necesita. Que todo se resuelva con reformas tributarias no me calza, creo que las cosas se hacen de otra manera”, complementó.

Por otro lado, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) declaró que ” una Reforma Tributaria lamentablemente hoy día no es viable, tiene que ir al Senado y en el Senado tiene que requerir 2/3 de los votos para poder reactivar la Reforma Tributaria antes de un año”.

“Desde ese punto de vista, nosotros hemos estado llegando a acuerdos en otros proyectos de ley que han ido a beneficiar a la ciudadanía. Pero Reforma Tributaria como tal, salvo que él presente otro proyecto, que por cierto sería muy bienvenido, porque el anterior no fue rechazado solamente con los votos de Chile Vamos y la oposición”, comentó a TVN.

En tanto, el diputado por La Araucanía, Andrés Jouannet, apuntó que “el Presidente se va acercando cada vez más a ser Presidente y se va alejando de ser dirigente estudiantil, digamos las cosas como son. Creo que él ha ido asumiendo ciertas cuestiones de Estado que me parecen importantes. Naturalmente una cuenta extensa, que a uno lo pierde de repente, creo que había enfocarla un poco más. Yo me hubiera enfocado mucho más en seguridad.

“Para el caso de La Araucanía en términos concretos salvo los programas nacionales, en materia de seguridad vamos a seguir igual en La Araucanía. En eso he quedado no decepcionado, si al final uno le da pena esta cuestión. “Esta cuenta era para la seguridad, y creo que el Presidente ha perdido una oportunidad”, adicionó.

Desde Chile Vamos, el diputado Andrés Longton (RN), indicó que la Cuenta Pública”pareciera más un acto de campaña, esa es la verdad. Él es presidente, es su segundo año, tiene que empezar a demostrar cosas concretas. No alterar cifras, no dar las cifras que son convenientes para él, pareciera ser que en este país no pasa nada. Que es un país que crece, que es un país que no tiene la delincuencia que tiene. Está desconectado de la realidad, le pretende seguir hablando a un nicho”.

“Si llama a la unidad, tiene que dar un discurso de unidad pero con hechos concretos respecto a lo que ha hecho y lo que va a hacer. Y eso no lo hizo el Presidente, entonces me parece tremendamente grave que se ocupen estos espacios como una plataforma política, y tratar de instalar verdades que no son ciertas, que son un engaño derechamente”, añadió, agregando que “cuando habla de que la Reforma Tributaria depende su programa de Gobierno es un engaño. Él fue elegido Presidente de la República bajo las reglas del juego que existen cuando fue electo. Y su programa de Gobierno, sus promesas, no puede circunscribirla a que nosotros aprobemos una Reforma Tributaria que además no sabemos que va a traer recursos”.

Por su parte, en conversación con T13, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, aseguró que el discurso del Mandatario estuvo “bastante inspirado en Fidel Castro. No solo por los contenidos, sino que por la extensión del discurso”.

“La verdad es que estamos todos sorprendidos de que buena parte de lo dicho obedecía a estar llamando a que se apruebe el proyecto de reforma tributaria y al final está todo concadenado a que haya precisamente más recursos”, lamentó.