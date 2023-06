Presidente defiende agenda social, Reforma Tributaria y rechaza el “porfiado negacionismo” en DDHH

En la Cuenta Pública más extensa desde el retorno a la democracia, ya que superó los 190 minutos de Patricio Aylwin, el Presidente Gabriel Boric hizo un repaso a su segundo año en La Moneda. Se refirió a la agenda económica, a la seguridad y violencia, a la crisis en la frontera y a los anuncios que espera llevar a cabo en los próximos años, los que podrán ser financiados con una reforma tributaria que el Mandatario defendió en reiteradas ocasiones durante su discurso y que dijo que insistirán en ella en el Senado, en el mes de julio. Además, habló de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y el negacionismo. [ACTUALIZADA]

Con alta expectación, el Presidente Gabriel Boric comenzó a realizar su discurso de la Cuenta Pública, la segunda de su mandato. Y mucha agua ha pasado bajo el puente, ya que durante el transcurso de estos 365 días ha ocurrido de todo: plebiscito, reforma tributaria, entre otros. Ya lejos queda su primera rendición, en la que se mostró como un gobierno con un programa transformador. Hoy la situación es otra e hizo énfasis en tres puntos: la agenda social, la necesidad de una reforma tributaria y rechazó el negacionismo en Derechos Humanos.

Además, se convirtió en la ceremonia de Cuenta Pública más extensa desde el retorno a la democracia, ya que superó los 190 minutos de Patricio Aylwin. En total, duró 3 horas con 35 minutos aproximados.

Al comienzo de su discurso, el Mandatario destacó a distintos habitantes de a lo largo de Chile, para ejemplificar cómo recibió el país el año pasado, mencionando la pandemia, el estallido social y, más reciente, la guerra entre Rusia y Ucrania. También destacó el proceso constituyente “que fue abrumadoramente aprobado en el plebiscito de entrada” pero que la Convención Constitucional no logró capturar el apoyo. “Debimos ser más firme ante las señales de alerta, tanto dentro de la Convención, como con ella con la sociedad”, añadió.

El Presidente Boric recalcó que lo que dijo no es para eludir responsabilidad. “Seguimos profundamente comprometidos a avanzar a un país que ofrezca más libertades, que ofrezca crecimiento y distribuya de manera justa las riquezas que genera”, dijo. Posteriormente, y aludiendo indirectamente a la polémica de Augusto Pinochet, dijo que se tiene que crear un país “que no relativice los crímenes del pasado”.

“Por ello, no tengo complejos en declarar aquí ante ustedes que, al ver la situación de discordia en que estaban nuestras relaciones sociales, nuestra seguridad y nuestro aparato estatal, hemos reordenado nuestras prioridades y lo seguiremos haciendo. Las urgencias del pueblo son también las urgencias del gobierno”, agregó.

“No podemos, por cierto, darnos por satisfechos, pero las tendencias disolventes al menos se han comenzado a revertir. Estamos mejor parados, como país, como democracia. Esto no es resultado únicamente del gobierno que presido; es el resultado del trabajo de los diversos poderes del Estado, del conjunto de las fuerzas políticas, de la sociedad civil, de los trabajadores, emprendedores y empresarios, y en especial de la extraordinaria resiliencia que han mostrado las y los chilenos y sus familias. Pero hay algo fundamental que nos falta recuperar que es la esperanza y la confianza en nosotros mismos”, señaló.

Estabilidad económica y seguridad

Como primer punto a destacar, el Mandatario indicó que han “evitado la crisis económica que muchos anunciaban, y la economía se recupera con un admirable equilibrio fiscal y una inversión extranjera que el año 2022 fue más alta que los últimos 9 años. Nuevamente: nosotros como gobierno hemos hecho nuestra tarea en materia de gasto y de apoyo a la inversión y a los proyectos, pero este resultado es el producto del esfuerzo de trabajadores y empresarios y de la conducción del equipo económico del gobierno. Tenemos una economía resiliente, y la vamos a cuidar”.

En seguridad, “hemos hecho del combate a la delincuencia nuestra primera prioridad, destinando más recursos para las policías, creandola Política Nacional contra el Crimen Organizado y el Plan Calles sin Violencia, que ya avanza en la disminución de delitos, desarticulación de bandas, y decomiso de droga y armas”.

Sobre la violencia en el sur, afirmó que han “mostrado una disminución sustantiva en el último año gracias a las inversiones y diálogos promovidos por el plan Buen Vivir, al apoyo a las policías y a la valiosa colaboración de las Fuerzas Armadas. Las cifras han sido expuestas por todas las instituciones del Estado para quien quiera verlas. Por acción de la fiscalía y el ministerio del Interior, están presos los cabecillas de la CAM y las policías han desmantelado muchas de las bandas dedicadas al robo de madera y a la realización de ataques violentos. Sin embargo, debemos reconocer que en los últimos tres meses hemos vivido un recrudecimiento de la violencia y actos terroristas con víctimas inocentes que a todos indignan. Esto nos obliga a actualizar nuestras estrategias de persecución del delito en la zona”.

Y en la frontera norte, han “avanzado en retomar el control de las fronteras en el norte, que venía siendo perforada desde mucho antes que asumiéramos el gobierno. Estamos claros: sin fronteras seguras no hay Estado, y las nuestras en el norte habían colapsado gravemente. Para esta misión hemos requerido la colaboración a las FF.AA. que han tenido una respuesta ejemplar y a quienes felicito por su labor”.

“Quizás algunos de ustedes no estén de acuerdo con este balance y prefieran observar la parte vacía del vaso, no la llena. Lo entiendo. Sólo les pido que comprendan que nuestro país pasa por un momento en que necesitamos más lucidez, no más rabia; más inteligencia, no más encono; más colaboración y menos confrontación”, dijo.

“Se dice que hay poca gestión, pero salgamos de los eslóganes y vamos a los hechos”, dijo, destacando el Copago Cero, el pago de la pensión de alimentos, la aprobación de las 40 horas, el aumento del sueldo mínimo en 500 mil pesos, la Ley TEA, el royalty minero, entre otros.

“A algunos quizás pueda parecerles insuficiente, pero desde mi posición como Presidente, la que me ha dado la oportunidad de conocer las dificultades que tiene producir inflexiones y cambios en democracia, quiero, sin desconocer que queda muchísimo por hacer, expresar mi orgullo por lo que hemos alcanzado en este primer año”, destacó.

Los tres pilares

En su discurso, el Presidente Boric mencionó los tres ejes de los que centrará su Gobierno en los próximos meses: derechos sociales; seguridad pública y el desarrollo sostenible.

En los derechos sociales, se tocaron la agenda laboral, las pensiones, la salud -entre ellos las isapres-, la educación. entre otros. En la agenda laboral, anunció un proyecto de ley para flexibilizar de manera transitoria los requisitos de acceso al Seguro de Cesantía, se avanzará en dos cuerpos legales para disminuir las brechas salariales entre hombres y mujeres, y el de conciliación de trabajo, vida personal y familiar.

En pensiones, el Mandatario pidió acelerar reforma de pensiones “tras más de 15 años de incapacidad para lograr acuerdos”.

En el área de la salud, el Presidente se comprometió a reducir en un 40% los tiempos de espera al finalizar su gobierno, y habilitarán al menos 15 centros de salud mental y dejarán otros 23 en desarrollo.

En educación, tiene tres metas: alcanzar el promedio de asistencia previo a la pandemia y elevar la tasa de revinculación anual a un 45% de los estudiantes desvinculados, pretenden avanzar hasta los $155 millones en mejoras para escuelas y colegios, especialmente en sectores rurales; y reafirmó su compromiso de presentar una iniciativa que elimine el Crédito con Aval del Estado (CAE) y establecer un nuevo sistema de financiamiento educacional, además de reparar la deuda histórica de los profesores. Todo esto último condicionado a la aprobación de la reforma tributaria.

En tres áreas similares, Niñez, Mujer y Adultez, el Mandatario también realizó anuncios: se comprometió a que las Oficinas Locales de la Niñez estarán funcionando en todas las municipalidades de Chile de aquí a 2025; la implementación de un Plan Integral para el Bienestar de Niños, Niñas y Adolescentes, con énfasis en los territorios más vulnerables; un proyecto que crea una red integrada de servicios e instituciones para el cuidado de adultos mayores; fondos para dos nuevos centros de atención para mujeres víctimas de violencia sexual en Coquimbo y Alto Hospicio; y cuatro nuevas casas de acogida en las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Biobío y La Araucanía.

En Migración, anunció una Política Nacional de Migraciones del país, la que se basará en dos aspectos: uno interno (gestión administrativa y documentación de la población extranjera en territorio nacional) y uno de gestión de fronteras (regulación y orden de flujos migratorios). Además, ingresarán una iniciativa que buscará resolver asuntos como la sanción al transporte irregular de personas, el aumento de causales de no ingreso y expulsión administrativa por reiteración de falsas graves.

En el área de Transporte, recalcó la importancia del Plan Trenes para Chile, asumiendo el compromiso de sumar tres nuevos servicios de trenes entre las regiones del Maule y Los Lagos, que conectarán las locales del interior con sus capitales regionales. Además, indicó que incorporarán al transporte regulado al Gran Concepción, Temuco-Padre las Casas y las áreas rurales de la región Metropolitana (Talagante, Melipilla y Peñaflor). Por otra parte, proyectó implementar un nuevo sistema de transporte público en todo el Gran Valparaíso.

En Cultura y Ciencia, pidió que el Estatuto del Trabajador Cultural sea tramitado a la brevedad; y que se pondrá fin a la concursabilidad de fondos científicos.

En el ámbito internacional, destacó los acuerdos internacionales del país y anunció que el país será co-anfitrión de la Primera Cumbre Latinoamericana.

La seguridad

La arista seguridad fue parte central de su Cuenta Pública, dándole especial énfasis. “Chile entero está conmovido por el grado de violencia que ha alcanzado la delincuencia en nuestro país. Este año hemos llorado juntos por Daniel Palma, por Rita Olivares, por Alex Salazar, por Daniel Valdés, por Claudio Villar, tres carabineros, un PDI y un funcionario de la DGAC que se han sumado a una lista ya demasiado larga de policías abatidos por la delincuencia. Creo representar a Chile entero cuando digo: los mártires de las policías son nuestros mártires”, dijo.

Antes de los anuncios, volvió a reiterar que la aprobación de la reforma tributaria es fundamental para comprometer mayores recursos en seguridad.

En los anuncios, ingresarán un proyecto para ampliar el llamado que permite convocar a carabineros recientemente retirados para que vuelvan al servicio activo, lo que permitirá reincorporar a 877 nuevos efectivos en distintas comunas.

Por otra parte, la próxima semana pondrán urgencia al proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, para separarlo de Interior

Asimismo, aseguró que durante su mandato que crearán el Sistema de Inteligencia del Estado, la Agencia de Ciberseguridad y el Servicio de Atención de Víctimas.

Para combatir el narcotráfico, comprometió los recursos para destruir cualquier memorial y un proyecto de ley que restringe los narco funerales. Además, pondrán en funcionamiento el primer sistema de televigilancia que use la inteligencia artificial, lo que irá acompañado de un servicio de atención de emergencias que integre a todos los servicios en una misma plataforma coordinada.

En materia de población penal, Boric afirmó que aumentarán en un 12% la capacidad actual. Para ello, se habilitarán 4.796 plazas de aquí al 2026; y que implementarán el proyecto que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil en 2024.

“Nuestra unidad es el arma más valiosa para enfrentar el crimen”, dijo Boric para cerrar esta materia.

Economía, inversión y energía

En esta materia, el Mandatario se comprometió a incrementar el Bono Invierno en junio, el que será del mismo monto en pesos en que se complementó el Bono Marzo.

Además, indicó que se eliminará la tarifa de invierno que rige para la energía eléctrica, lo que se hará “lo antes posible”.

Por otra parte, se comprometió una inversión de $50 mil millones para la creación de nuevos empleos a través de nuevos incentivos a la contratación.

En materia energética, Boric resaltó la Estrategia Nacional del Litio y aseguró que buscarán convertir a Chile en uno de los principales productores de hidrógeno verde en el mundo.

Además, sostuvo que este año se ingresará un proyecto para licitar sistemas de almacenamiento de energía eléctrica a gran escala, que comenzarán su operación a fines de 2026.

Los 50 años

Entre los hitos, el Presidente Boric recordó que el próximo 11 de septiembre conmemoramos medio siglo del golpe de Estado que quebró la democracia en nuestro país.

“Pienso que esta conmemoración nos debe ayudar a superar los tiempos de miedos y odios, los cuales llevan –como los chilenos lo sabemos bien–, a caminos de división, violencia y un porfiado negacionismo . Por esto aprovecho esta solemne ceremonia para pedir a los que estamos aquí reunidos, las y los representantes de la República en toda su diversidad, a que nos unamos como un solo cuerpo, como una sola alma, para evitar que el veneno de la falta de empatía y de la intolerancia se siga inoculando en nuestro cuerpo colectivo”, dijo.

“Compatriotas, hace un año señalé ante este Honorable Congreso Nacional que no claudicaremos en el deber moral que representa agotar todos los recursos necesarios para que los detenidos desaparecidos y ejecutados cuyos cuerpos aún no son encontrados, puedan descansar en paz. Anuncié entonces la puesta en marcha de un Plan Nacional de Búsqueda, que hoy lidera el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en conjunto con las agrupaciones de familiares de víctimas y que presentaremos en detalle en agosto de este año”, añadió.

“Sabemos que ha pasado mucho tiempo y, como dije en marzo en Pisagua, el éxito es un desafío, pero quiero reiterar hoy, aquí, que no claudicaremos en el deber moral que representa agotar los recursos necesarios para que los familiares de los detenidos desaparecidos y ejecutados que no se han encontrados conozcan la verdad de lo sucedido. Nada compensará el daño, pero como sociedad les debemos la oportunidad de despedir a sus familiares y aliviar un poco el dolor de tantos años. Durante demasiados años la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada fue empujada casi exclusivamente por las familias, y hoy el Estado, en su conjunto, se hace cargo de esta tarea pendiente”, dijo.

Para eso, y para dar mayor fuerza al Plan Nacional de Búsqueda, anunció que van a modernizar y fortalecer el Servicio Médico Legal, con una inversión de 14 mil millones de pesos para 2024.

Insistir en la reforma tributaria

Durante todo el discurso, el Mandatario hizo hincapié en que la mayoría de los anuncios y mejoras para la ciudadanía, van de la mano con una reforma tributaria. Por eso, al final de su discurso, anunció que a fines de julio insistirán en el Senado su tramitación.

“Mi gobierno va a seguir avanzando en seguridades sociales para las personas, en seguridad económica, y en seguridad pública. Quiero invitarlos a ponernos de acuerdo. A que nos comprometamos con el país y acordemos cuáles son las urgencias de las cuáles nos haremos cargo en este período de gobierno. Hemos presentado un horizonte, sabemos las deudas que debemos saldar, y estamos abiertos a construir una hoja de ruta común para lograrlo. Lo que corresponde ahora es saber si este congreso comparte o no estas prioridades. Si es así, confío en que seremos capaces de encontrar las herramientas para construir un nuevo pacto fiscal”, dijo.

“Durante las próximas semanas tocaremos todas las puertas y tendremos todas las conversaciones que sean necesarias, con el mundo político, social, empresarial y laboral. Hecho esto, a fines de Julio mi gobierno insistirá en el Senado para que retomemos la tramitación legislativa de la reforma tributaria, de modo de conciliar las herramientas para financiar las prioridades acordadas. Esa es mi invitación”, agregó.

Las horas previas

La ceremonia comenzó a partir de las 11:00 de la mañana, pero las autoridades comenzaron a llegar horas antes. Se espera contar con cerca de 800 invitados, entre los que se encuentran parlamentarios, ministros, subsecretarios y la expresidenta Michelle Bachelet, quien ya llegó al Salón de Honor del Congreso.

Pasadas las 11:00 de la mañana, el Presidente Boric se bajó del tradicional Ford Galaxy e hizo ingreso al Congreso, siendo saludado en la puerta por distintas autoridades parlamentarias.

En el oficialismo, esperan que la Cuenta Pública sirva para informar a la ciudadanía los avances y logros que ha tenido el Ejecutivo durante su mandato, como la aprobación de las 40 horas o el aumento del sueldo mínimo; en seguridad, las positivas cifras que maneja, las que no ha logrado comunicar a la ciudadanía; entre otros anuncios.

La ministra vocera, Camila Vallejo, señaló en la antesala: “La discusión que estamos proponiendo respecto al pacto fiscal es que pensemos en las diversas prioridades, como el CAE”. Por su parte, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde añadió que quieren destacar una “serie de avances que hemos tenido, en el contexto donde tenemos que enfrentar desafíos como país, que requieren la colaboración de todos”.

En la oposición, en tanto, apuntan sus críticas a la agenda de seguridad del Gobierno y a la desaceleración de la economía. “Espero que el Presidente Boric le hable a las mayorías, que no le hable a la izquierda más radical o su nicho electoral, que no sea cargada por la ideología”, anticipó a radio ADN el diputado Andrés Longton (RN).