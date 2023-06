Chile es el país con Visa Waiver que registra mayores deportaciones en EE.UU.

Las cifras fueron entregadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE), en donde indicaron que 553 chilenos han sido deportados del país, lo que equivale a un 11.9% más que durante 2021.

Alarmantes cifras llegan desde Estados Unidos, luego de que se diera a conocer que Chile es el país de los que tiene la Visa Waiver que registró la mayor cantidad de ciudadanos deportados durante 2022.

Estos números preocupan, puesto que el segundo en la lista es España, pero con 165 deportaciones -cuatro veces menos que Chile-. La lista mostrada por Yachay Data se puede apreciar que siguen Italia y Reino Unido con 102 deportaciones y Francia con 55. El resto de los países registraron menos de 50 deportaciones.

Estas cifras se dan a conocer en el momento en que algunas autoridades de Estados Unidos han cuestionado que nuestro país mantenga el beneficio de la Visa Waiver, debido a la presencia de “lanzas internacionales” en el territorio estadounidense.

La Visa Waiver es un beneficio que entrega EE.UU. a los países que considera “confiables”, puesto que permite a las personas que viajan por turismo o negocios estar en el país por hasta 90 días y el trámite es de forma rápida vía online, evitando el proceso costoso y burocrático de un visado.

El fiscal del distrito de Orange County, en California, Todd Spitzer, ha sido una de las voces que más ha cuestionado la mantención de Chile con la Visa Waiver, puesto que hizo un llamado a los congresistas estadounidenses a que le quiten el beneficio a nuestro país si es que no responde por los “lanzas internacionales”.

“Estoy llamando, y en realidad exigiendo, que el secretario Mayorkas elimine a Chile del programa de visa electrónica. Esto no significa que los chilenos no puedan venir a EEUU, sino que ya no puedan hacerlo con sólo llenar un formulario en internet y pagar 21 dólares, mientras Chile no realice un chequeo de sus antecedentes penales”, expresó.

Sin embargo, desde el Gobierno indican que el programa Visa Waiver para Chile no corre riesgo a pesar de las cifras.