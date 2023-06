Boric pone presión al Congreso para acelerar la tramitación de la reforma de pensiones

El Presidente Boric reiteró que “como Gobierno estamos disponibles a conversar sobre cuáles son las mejores herramientas, mejoremos el proyecto que presentamos, no tenemos ningún problema, acá no hay trancas ideológicas. De lo que se trata es de mejorar las pensiones, vamos a seguir insistiendo, espero no tener más contratiempos en el Congreso”.

El presidente Gabriel Boric puso presión al Congreso para avanzar en la tramitación de la reforma de pensiones, uno de los principales ejes de su programa de Gobierno y afirmó estar disponible para mejorarlo.

“Hay quiénes se han descrestado trabajando toda su vida, y, sin embargo, hoy reciben pensiones que no les alcanzan para vivir. Por eso presentamos hace siete meses una reforma de pensiones. Hacemos un llamado a todos quienes están en el Parlamento, a que rápidamente nos pongamos de acuerdo, ya que las personas mayores no pueden seguir esperando”, señaló Boric.

Y agregó: “Nosotros como gobierno estamos disponibles a conversar cuáles son las mejores herramientas. Mejoremos el proyecto que presentamos, no tenemos ningún problema, acá no hay trancas ideológicas (…) vamos a seguir insistiendo con eso, y espero que no tengamos más contratiempos en el Congreso al respecto”.

En una actividad donde firmó el proyecto de ley que amplía de manera extraordinaria el Bono Invierno, con un aporte adicional de $60 mil, el mandatario expresó su confianza en un trámite rápido en el Congreso. Pero, advirtió: “No nos perdamos, es una medida de apoyo, la solución definitiva pasa por mejorar las pensiones”.

El bono invierno se entrega anualmente a personas de 65 años o más durante mayo, junto al pago de su jubilación. Este año, fue de $74.767 y se pagó a aproximadamente 1 millón 600 mil personas.

El beneficio adicional que el Gobierno busca entregar durante este junio será de $60 mil para elevar el monto total del bono a $134.767 y se hará efectivo una vez se apruebe el proyecto.