Fernández renuncia como asesor presidencial de los 50 años del Golpe al quedar sin piso político

Tras la petición del Partido Comunista (PC) y de agrupaciones de Derechos Humanos, el asesor presidencial renunció a sus funciones relacionadas con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. A través de un comunicado, el Presidente Gabriel Boric dijo comprender las razones que han llevado a Patricio Fernández a tomar esta decisión y valoró su espíritu democrático. Luego de la suspensión de una actividad en medio de la polémica, los actos conmemorativos continúan a cargo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en colaboración con otros ministerios, servicios de gobierno y la Presidencia de la República. [ACTUALIZADA]

Un complejo momento estaba viviendo el coordinador interministerial para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el periodista y exconvencional Patricio Fernández Chadwick. Esto, tras emitir controvertidas declaraciones a la radio de la Universidad de Chile. Puntualmente, varias agrupaciones de izquierda y políticos lo acusaron de relativizar las violaciones a los derechos humanos (DD.HH.). Sin embargo, su interlocutor en dicha entrevista, el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales (2007), Manuel Antonio Garretón, afirmó que en ningún momento justificó el golpe.

¿Qué fue lo que dijo Fernández que ha dado origen a tanto revuelo? Consultado en una conversación radial sobre si habría algunos mínimos comunes al recordar esa fecha, Fernández dijo: “… Los historiadores y los politólogos podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso, pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio…”.

La petición de renuncia fue apoyada por el Partido Comunista (PC) y las redes sociales estallaron, a pocos meses de la conmemoración de un hito histórico en Chile. En Twitter, por ejemplo, recordaron esta publicación de Patricio Fernández en octubre de 2019: “Apoyar el golpe de Estado en 1973 es algo comprensible, ya que se vivían tiempos de mucha tensión y nadie sabía lo que vendría, pero votar que Sí 15 años después para que el dictador siguiera en el poder, a sabiendas de lo ocurrido es un pecado de la derecha muy difícil de excusar”.

Tras una ola de críticas, este miércoles 5 de julio, la Dirección de Comunicaciones y Prensa de la Presidencia de la República informó que el asesor presidencial Patricio Fernández “ha presentado su renuncia voluntaria a las funciones desempeñadas en el marco de la conmemoración de los 50 años del 11 de septiembre de 1973”.

“El Mandatario comprende las razones que han llevado a Patricio Fernández a tomar esta decisión y valora su espíritu democrático, su compromiso con los derechos humanos y agradece públicamente el rol que jugó en la organización y en la construcción del mensaje central de esta conmemoración, el que se resume en las palabras Democracia, Memoria y Futuro”, señalaron desde La Moneda.

De acuerdo al comunicado de Presidencia, el Jefe de Estado, Gabriel Boric, confirmó que “las organizaciones de derechos humanos han sido fundamentales para avanzar en algo de justicia, aún insuficiente, por los brutales crímenes de la dictadura. Además, han sido el pilar para mantener viva la memoria cuando muchos querían cómodamente olvidar. Les debemos muchísimo como país”.

En relación con la organización de las actividades conmemorativas de los 50 años del 11 de septiembre de 1973, eestas continúan a cargo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en coordinación con distintos ministerios, servicios de gobierno y la Presidencia de la República. Cabe mencionar que, recientemente, la cartera de las Culturas —a cargo del ministro Jaime de Aguirre— suspendió una actividad enmarcada en los DD.HH., tras la polémica por los dichos de Patricio Fernández.

“Creo que esta es una oportunidad para revisar los énfasis de esta conmemoración, para darle un rol central a las organizaciones de derechos humanos y su participación, y poner en el centro de esta conmemoración la memoria, la lucha contra la impunidad con medidas concretas, y también que seamos capaces de construir un acuerdo transversal en nuestra sociedad de que el golpe de Estado es inaceptable, de que el quiebre democrático por la fuerza para imponer ideas y las violaciones a derechos humanos no tienen cabida en nuestro país y no las vamos a tolerar”, señaló la diputada de Convergencia Social —el partido del Presidente Boric— Emilia Schneider.

“Esperamos esto sea un proceso que fortalezca la conmemoración de los 50 años y que la persona que llegue a cargo esté a la altura de la circunstancia y de un momento tan importante para la historia de nuestro país”, agregó la parlamentaria.

Por su parte, la integrante del Consejo Constitucional y presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, comentó que, sobre la base de la información que maneja hasta el momento, “parece que esta es una respuesta a presiones, efectivamente”.

“El hecho de no poder seguir con la agenda porque hay personas en contra, impide que ejerza su tarea. Así que es lamentable que no se pueda continuar con la conmemoración de un evento que es lamentable para el país, que produjo un quiebre del que tenemos que aprender para que no ocurra de nuevo, particularmente los que estamos escribiendo la Constitución. Y muy lamentable también que no se haya producido una instancia de diálogo que haya favorecido aclarar si había algún tipo de información que no estaba siendo bien compartida”, comentó la consejera constitucional.