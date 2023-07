Comunes solicita la renuncia del senador Fidel Espinoza (PS) de la alianza de Gobierno por críticas

El presidente de Comunes, Marco Velarde, abordó las declaraciones del senador Fidel Espinoza (PS) contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, tras el robo de computadores desde la sede del propio Ministerio.

“Son una red de sinvergüenzas que ya perdieron el pudor (…) (Jackson) Eres el líder de la banda y te lo digo sin tapujos y sin miedos a tus amenazas a que me calle que me has hecho llegar”, afirmó Fidel Espinoza.

Sobre estos dichos, el presidente de Comunes, Marco Velarde, precisó que “existe mucha gente que debe pedir disculpas”. “Me parece muy irresponsable con la política, con la democracia que el senador Espinoza haya dado declaraciones irresponsables por su ánimo de golpear constantemente al Gobierno”, complementó.

“Están desestabilizando al gobierno, no quieren que sigamos con nuestra agenda, que las medidas con las que vamos a llegar para mejorar la vida de la ciudadanía no avancen para golpear al gobierno. Y eso lo hacen golpeando a un ministro, pero cuando consigan su objetivo van a golpear a otro y así van a seguir”, sostuvo.

Velarde acusó a Espinoza y a otros parlamentarios de buscar una “vendetta” contra Jackson por las acusaciones en los financiamientos de Penta, Corpesca y SQM; además de la rebaja en la dieta parlamentaria.

Asimismo, indicó que no son los partidos políticos del oficialismo los que están generando los conflictos, sino más bien el senador Espinoza en particular. “Yo espero que él salga de la alianza de gobierno porque no es un representante nuestro, no es alguien que juega en equipo, no es alguien que apoye la labor que estamos haciendo”, sostuvo.