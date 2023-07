Repudian amenazas de “Chile Libre”: “Es una ofensiva de la ultraderecha con tintes neofascistas”

Aunque las amenazas recibidas han estado dirigidas al trabajo de la comisión que dirige y no han sido personales, el abogado y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margotta, señaló que estos ataques, tanto hacia el Presidente Boric como hacia la fiscal Chong, se enmarcan en una ofensiva ultraderechista de corte neofascista que se ha intensificado en el país, con una preocupante complicidad de los grandes medios de comunicación. Otros afectados también han recibido amenazas y han tomado medidas para su seguridad. El diputado Jaime Naranjo (PS) condenó la violencia verbal y advirtió sobre el riesgo de violencia política si no se detiene este clima confrontacional. El senador Iván Moreira (UDI) también rechazó las amenazas a la fiscal Chong. Tanto Naranjo como Margotta expresaron su solidaridad con quienes están siendo amedrentados.

La fiscal Ximena Chong, el hermano del Presidente Gabriel Boric, Simón Boric Font, e incluso el propio Mandatario, están bajo amenaza por parte de un grupo ultranacionalista llamado “Movimiento Chile Libre”. Sin embargo, la persecutora y la familia del Jefe de Estado no son los únicos en la mira de este grupo, que se oculta en las sombras de la virtualidad mediante correos electrónicos y llamadas telefónicas. Los alcaldes Daniel Jadue y Mauro Tamayo, además de un ejecutivo del grupo Copesa y la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), también están siendo asediados por dicho movimiento.

Por su rol al frente de una entidad que defiende los Derechos Humanos, el presidente de la CChDH, el abogado Carlos Margotta, ha decidido condenar públicamente las amenazas del “Movimiento Chile Libre”. Si bien señaló que han recibido de manera permanente correos amenazantes por parte del polémico grupo, precisó que estos han estado dirigidos al trabajo de la comisión y, hasta el momento, nunca han recibido una amenaza personal.

“Entendemos que es una forma de tratar de neutralizar nuestro trabajo”, comentó el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, remarcando que en la historia de la institución han sufrido numerosos ataques. El recuerdo más vivo es el de la noche del sábado 14 de diciembre de 2019, cuando se registró un robo en la oficina de la comisión ubicada en la calle Santa Lucía, lugar donde también se emplaza el Sitio de Memoria de la exclínica de la DINA. En dicha oportunidad, desconocidos sustrajeron computadoras que se encontraban en el interior de la oficina.

Tanto este último ataque, como los anteriores, según el abogado Carlos Margotta, “tienen que ver con la gran ofensiva ultraderechista de corte neofascista que se ha ido imponiendo en nuestro país”. Pero también, a su juicio, con la impunidad y una cierta “complicidad” de los grandes medios de comunicación, donde “se normaliza este discurso de odio”, algo que les genera igual o mayor preocupación.

El presidente de la CChDH enfatizo que esto no se trata solamente de un ataque a la comisión, sino que —reiteró— “es una ofensiva de la ultraderecha con claros tintes neofascistas que pretende acallar todas aquellas voces de instituciones o personas que se han dedicado a ejercer su tarea de defender y proteger los Derechos Humanos de los chilenos y chilenas”.

El abogado Carlos Margotta dijo que no han iniciado acciones legales a raíz de las amenazas recibidas por correo electrónico, principalmente porque hasta ahora no ha habido nada de carácter personal. No obstante, estableció que lo harán sin dudarlo el día que ocurra, ya que no lo descartan ante el avance de la ultraderecha, que se vería fortalecida por las acciones llevadas a cabo por el Partido Republicano tanto en el Congreso como en el Consejo Constitucional. De hecho, Margotta también expresó su preocupación por las enmiendas de los consejeros republicanos. Específicamente, planteó reparos ante la enmienda al anteproyecto de nueva Constitución para consignar en la Carta Magna que los tratados internacionales de Derechos Humanos tengan rango infraconstitucional, lo que ha provocado bastantes comentarios.

La Comisión Chilena de Derechos Humanos prepara una declaración pública, ante la enmienda republicana.

Cabe mencionar que, a raíz de las amenazas por correo de parte de “Chile Libre”, la Fiscalía ha adoptado diligencias de investigación para dar con los responsables y se espera que se resuelva en esa instancia.

Otro de los afectados por las amenazas del grupo contó a El Mostrador que ha debido tomar medidas adicionales para el resguardo de su integridad, sobre todo porque ha recibido amenazas en la vía pública e incluso sus compañeros de trabajo se han visto afectados. Ha decidido no contestar a números ni correos desconocidos.

“El alma de Chile algunos la están envenenando”

Para el diputado Jaime Naranjo (PS), presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, es un tema bastante delicado, debido al clima político que estamos presenciando en el país. “La historia del país demuestra de que de la violencia verbal luego se pasa a violencia física. Hoy asistimos a un clima muy confrontacional que lamentablemente algunos sectores de oposición lo están incentivando y estimulando”, afirmó.

El parlamentario condenó la agresividad expuesta y remarcó que esta se expresa justamente en amenazas a las autoridades en general. “O aislamos a los que están cayendo en esta agresividad o el día de mañana vamos a lamentar un hecho de violencia política”, advirtió. El diputado Naranjo considera que algunos actores políticos de lado y lado “no están actuando con la responsabilidad y seriedad que corresponde”.

“Este clima de violencia verbal le está haciendo mucho daño al sistema político y a la democracia”, sentenció el militante socialista, recalcando su total condena a las amenazas “para no ser cómplice de aquello”.

Tanto el diputado Naranjo como el presidente de la CChDH expresaron toda su solidaridad con aquellos que están siendo amenazados, sean de gobierno o de oposición o de cualquier institución del Estado.

“El alma de Chile algunos la están envenenando con sus discursos y acciones de tanta odiosidad”, concluyó el parlamentario del PS.

Quien también rechazó las amenazas recibidas por la fiscal Ximena Chong fue el senador de la UDI Iván Moreira, quien reconoció que “no por el hecho de que yo considere que la fiscal Chong es en muchas oportunidades sobrepasada por su activismo político, nos guste o no, es una Fiscal de la República y nadie tiene derecho a amenazar a una persona que cumple funciones en el Ministerio Público y en cualquier oficio”.

“El día que legitimemos estos hechos, será un daño irreparable para las instituciones del Estado y para la democracia”, añadió el legislador, quien ha sido crítico con la persecutora. No obstante, “lo digo porque mis expresiones fueron mal interpretadas cuando hice críticas políticas a la señora fiscal”, precisó el senador Moreira.