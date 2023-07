Acuerdo reservado del PPD fija postura para que Piergentili siga siendo presidenta

Los negociadores entre las tres corrientes internas del PPD (el laguismo, girardismo y tercerismo) pactaron que el secretario general del PPD, José Toro –líder del tercerismo–, se mantenga en el cargo, por lo que será reelegido para el próximo periodo. Además, explican que se llegó a un preacuerdo para que Natalia Piergentili continúe en la mesa de la colectividad como presidenta, aunque con ciertas condiciones. Este viernes, a las 23:59 horas, se cierra el plazo para las inscripciones de postulantes.

El martes y el miércoles la casa del exministro de Allende y expresidente del Partido por la Democracia (PPD), Sergio Bitar, se convirtió en cuartel general de las negociaciones para definir los cuadros políticos que encabezaran la directiva del partido hasta el término del Gobierno del Presidente Boric. Y lograron acercamientos.

Los negociadores, de las tres corrientes internas del PPD (el laguismo, girardismo y tercerismo) pactaron que el secretario general de la colectividad, José Toro –líder del tercerismo–, se mantenga en el cargo, por lo que será reelegido para el próximo periodo.

Su respaldo fue considerado un triunfo de Piergentili, quien ha defendido la necesidad de su continuidad.

Además, explican en el tercerismo y el girardismo, que se llegó a un preacuerdo para que Natalia Piergentili continúe en la mesa de la colectividad como presidenta. “Si bien el acuerdo final se cerrará mañana viernes, lo más probable es que repostule Natalia, hay un acuerdo para ello bajo ciertas condiciones”, detalló uno de los miembros de la comisión política del PPD.

En la cita en casa de Bitar, el diputado Raúl Soto y la senadora Loreto Carvajal depusieron sus aspiraciones para presidir la tienda, en función de la “unidad partidaria”.

No pudo participar del encuentro el senador Jaime Quintana, un histórico del girardismo del PPD, que ahora es promovido por la ministra del Interior, Carolina Tohá. El senador sufrió esta semana el fallecimiento de un familiar directo, por lo que se ha comunicado solo por WhatsApp.

No obstante, Quintana afirmó a El Mostrador –la semana pasada– que “es efectivo que ha salido mi nombre para presidir el PPD, pero no estoy particularmente interesado”. Y si bien su nombre aún no se descarta, ha ido perdiendo vigor.

Lo que falta por definir es si habrá una competencia en vicepresidencias o si será una mesa de consenso. Tampoco se descarta que pudiera levantarse una lista que compita con la timonel del PPD. Estos son elementos que se definirán mañana por la tarde.

Al tenso cónclave asistieron los exministros Jorge Insunza, Francisco Vidal y Nicolás Eyzaguirre, los senadores Ricardo Lagos Weber y Loreto Carvajal; la presidenta de la colectividad, Natalia Piergentili; el secretario general, José Toro, así como los vicepresidentes Gonzalo Pinto y Marco Antonio Núñez, además del exlíder de la comisión política de la tienda, el exsenador Guido Girardi.

Con todo, en la cuenta regresiva para las 23:59 horas de este viernes, cuando vence el plazo legal para inscribir candidaturas a la mesa directiva para los comicios del 28 de agosto, comenzó a despejarse el panorama.

Quintana se había mostrado disponible para encabezar una lista del PPD, colocando como condición que Jorge Insunza fuera su secretario general. Sin embargo, Insunza rechazó la oferta.

En La Moneda, explican en el PPD, también comienzan a ver a Carolina Tohá como carta presidencial, por lo que prevén que la relación tirante que han mantenido en Palacio con Piergentili no contribuye a allanar una coordinación a esa vía.

En la colectividad, si bien las corrientes concuerdan en respaldar al Gobierno y la gestión de la ministra Tohá, en el girardismo plantean que también es necesario conservar cierta independencia y una identidad partidaria.