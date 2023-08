Analista Hugo Herrera: “El chicagogremialismo no está resultando para ofrecer gobernabilidad”

En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, el analista político Hugo Herrera, cercano a Chile Vamos, destacó que el tercer lugar del ala pinochetista que representa Carlos Larraín en las elecciones internas de RN, muestra la menguada relevancia del extimonel para la militancia. El filósofo y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP), opinó que Renovación Nacional (RN) tiene dos opciones: convertirse en un apéndice del Partido Republicano o establecerse como contrapeso.

También te puede interesar:

Herrera subrayó que las opciones moderadas prevalecieron en RN y enfatizó la necesidad de desarrollar un pensamiento político definido. En ese sentido, advirtió sobre la posible falta de gobernabilidad si José Antonio Kast triunfa en las elecciones presidenciales debido a su reticencia a amplios acuerdos. Sugirió que RN debería evitar perder su identidad siguiendo ciegamente al Partido Republicano y podría atraer a un electorado más amplio mediante un discurso centroderechista abierto al diálogo.

En la UDI, “más Longueira y menos LyD”

Por su parte, “la UDI tiene que resolver un problema”, sentenció el académico UDP, quien sostuvo que al igual que sectores del Gobierno se estarían dando cuenta de que su discurso “moralizante” no estaría resultando para gobernar, “también en la derecha se están dando cuenta que el discurso economicista, el chicagogremialismo, no está resultando para ofrecer gobernabilidad”. Eso porque, a su juicio, “no todo es economía” y “tiene que haber un a visión de país”.

“En la UDI se están dando cuenta de eso y la directiva Macaya ha sido más flexible que otras directivas UDI. Pero pasa lo siguiente: abandonar tus viejos principios, porque te das cuenta que no funcionan en nuevo contexto, no significa todavía tener una nueva visión de país. Ahí esta dificultad de la UDI y del Frente Amplio. No veo todavía visiones de pais que proponer. La UDI tiene un problema que me parece es un poco más grave que el de RN que tenía cierto camino adelantado”, reflexionó Hugo Herrera.

“Cando tú estás abandonando la vieja visión, pero no tienes una nueva, vas a ir de comparsa del resto y apuntando a tu electorado más habitual”, agregó.

En su opinión, el senador y presidente de la UDI Javier Macaya es el mejor ejemplo. “Es dialogante, mucho más abierto que las directivas anteriores de la UDI, entiende que el problema de crisis que atravesamos es también político, pero no tienen esa nueva visión. Si la derecha llega al gobierno, jugaría papel relevante acompañado pero no dirigiendo”, comentó.

Hugo Herrera consideró que sería relevante para el sistema político, una postura de “más Longueira y menos Libertad y Desarrollo”. Explicó que esto quiere decir que tiene que haber “más capacidad de notar la situación de grupos populares, más capacidad de tener en cuenta qué siente la gente con respecto al sistema pollitos, más disposición a entender que el pueblo o grandes capas populares no se sitien representadas por sus instituciones, porque hay abusos, malos tratos, tanto de parte del Estado como respecto de grandes empresas, y que es necesario producir ajustes importantes”.

Esa visión, agregó, en referencia al exsenador Pablo Longueira, quien cuando era necesario hacía “grandes pactos”, no la ve tan claramente en la UDI, pero cree que por ahí debería avanzar el gremialismo. Un consejo para la UDI: “volver al toque jesuítico o social que tenía Longueira, no digo que vuelva él”.

Las posibilidades de Evelyn Matthei

Según el abogado Hugo Herrera, Evelyn Matthei ha experimentado una disminución significativa en su nivel de rechazo en comparación con su participación previa en elecciones presidenciales, lo que indica que tendría una imagen favorable, de cara a las presidenciales.

El analista sostiene que el actual gobierno no parece tener una perspectiva positiva y es probable que, en el mejor de los casos, tenga un desempeño mediocre y genere inestabilidad. “Este gobierno a todas luces no parece que vaya a remontar tan claramente. Lo que va a terminar haciendo en el mejor de los casos es un papel a esta altura mediocre, y con generación de inestabilidad”.

Herrera identificó el desafío de Matthei de pasar de gobernar la comuna de Providencia a dirigir todo el país. Para superar esto, sugiere que Matthei debe demostrar un liderazgo dialogante y moderado, aprovechando su experiencia para mostrar una versión más experimentada de sí misma. Aunque reconoce desafíos, el analista ve posibilidades para Matthei de cara a futuras elecciones presidenciales.

Candidato Piñera, candidata Bachelet, por tercera vez: ¿qué dirán los historiadores del futuro?

Consultado por la aparición del expresidente Sebastián Piñera en la contingencia, Hugo Herrera planteó: “Yo creo que él quiere ser candidato, así como a la expresidenta Michelle Bachelet se le ve apareciendo.” Ambos, dijo, “no son presidentes retirados en sus cuarteles de invierno, sino que están en la discusión política, y yo creo que ambos quieren ir.”

Sin embargo, sería la tercera vez en el poder para cada uno de ellos, por lo que el analista se pregunta qué pensarán los historiadores del futuro sobre esta época, “porque Piñera I ya no funcionó por incapacidad política y el día que se prendió el bombo por las manifestaciones estudiantiles en 2011, se acabó. Y Piñera II también se acabó el día que empezaron las movilizaciones populares el 18 de octubre, aunque él diga que llamó al acuerdo del 15 de noviembre, eso no es cierto, porque fueron parlamentarios de centroderecha como Mario Desbordes.”

Entonces, concluyó, y también en el caso de la presidenta Bachelet, “no vamos a esperar que produzcan una nueva visión de país, personas que ya están en una etapa más difícil de cambiar posiciones.”

Nuevas candidaturas, tanto de Piñera como de Bachelet, “no serían un aporte real, sobre todo en esta época de transición en la que estamos. Sea cual sea el gobierno que logre solucionar algo, será el que recomponga el nexo perdido entre la institucionalidad y la situación popular. Si eso no se hace, la crisis seguirá dilatándose. Y veo mejor preparados a liderazgos nuevos”.

Imitar a Milei: “soberana tontera”

Herrera argumentó que imitar a Milei sería una tontería, ya que esto representaría la peor versión de un libertarismo extremo y ciego. En lugar de adoptar esa ideología radical, el académico UDP sostiene que lo que Chile necesita es reconstruir la relación entre el pueblo y el Estado, en lugar de permitir que cada individuo se las arregle por sí mismo. Según él, apuntar hacia ese tipo de liderazgo en Chile sería una involución en lugar de un avance.

“Es una soberana tontera imitar a Milei”, sería “imitar la peor versión de un libertarismo ciego”, sentenció. Y añadió: “En Chile, creo que es involucionar apuntar a ese tipo de liderazgo” como el de Javier Milei.