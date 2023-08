Evacúan edificio residencial por gigantesco socavón en vía que conecta Viña y Concón

Un enorme socavón se produjo en la noche de este miércoles en las cercanías de un condominio de edificios en Reñaca, región de Valparaíso. El desprendimiento de tierra impulsó la evacuación de un ventenar de personas que se encontraban en el inmueble, por el riesgo que implicaría el colapso del lugar.

Personal de Carabineros se encuentra en la zona, para controlar el cierre de tránsito en la Avenida Borgoño, que es la vía que une Concón con Viña del Mar, zona que se emplaza a poca distancia del Campo Dunar.

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), señaló que “ya no hay tránsito posible. Ya no solo es un riesgo, sino que se ha socavado completamente la vía inferior”. De la misma forma, dio cuenta de que “esto ha ido avanzando durante las horas y, además, la carga hídrica no ha parado, así que estamos monitoreando”.

La edil de la comuna en la región de Valparaíso indicó que una opción para explicar el socavón es que en “el año 2005 se haya diseñado de manera inadecuada, por lo tanto, la infraestructura hidráulica ha colapsado”, o bien “existe la posibilidad de que ésta se haya sobrecargado por los aumentos de los ramales el año 2017”.

En ese sentido, el seremi de Obras Públicas de Valparaíso, Yanino Riquelme, informó que se realizará una investigación del suceso, con el propósito de “recabar la información respecto a cuáles fueron las indicaciones y por qué se tomó finalmente la medida de sumarle mayor carga a este colector. No lo tenemos en este momento. Está tomando la carga de aguas lluvia de todo el sector urbano que se transformó en la parte alta de las dunas”.

El fenómeno ocurre en medio del sistema frontal que ha provocado anegamientos y mantiene a tres regiones del país en estado de catástrofe, tras casi tres días de lluvia en la zona central y sur.