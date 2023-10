Senadora Vodanovic tras robo en su casa: “Llegó el momento de poner el acento en el Poder Judicial”

Durante la madrugada de este sábado un grupo de delincuentes ingresaron al domicilio de la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, ubicado en la comuna de Ñuñoa, desde donde sustrajeron bienes que estarían avaluados en unos 3 millones de pesos.

En conversación con Meganoticias, Vodanovic señaló que los sujetos “deben haber sufrido una profunda desilusión”, porque no tenía cosas de mayor valor. “Sí se llevaron muchas herramientas de trabajo porque estábamos haciendo arreglos en la casa. Se llevaron televisores, los computadores viejos que estaban ahí no les interesaron”, indicó.

Asimismo, agregó que “queda con la sensación de que no se puede estar tranquilo en su propio hogar y eso no me pasa a mí solamente, le pasa a miles de chilenos y hay que agradecer la pronta acción de Carabineros que llegó sin saber de quién era el domicilio. Se presentaron y me avisaron, porque encontraron una tarjeta mía”.

La senadora también se refirió a la sensación de impunidad que persiste en la población, ya que “no se trata de seguir subiendo las rejas, sino de realmente poner un término a esta situación”.

“Ha llegado el momento de poner el acento en el Poder Judicial. No puede ser que el Poder Judicial en muchos casos considere atenuantes, o considere que no hay pruebas suficientes, porque el alto estándar con el que se maneja este asunto al final termina con los delincuentes en la calle y la ciudadanía encerrada”, indicó.

En esa línea, la timonel del PS reforzó su crítica a los tribunales clasificándolos como “laxos”, ya que no aplican la ley con severidad. “Aquí hablo como abogada, conozco lo que estoy diciendo, llevamos años tratando de que mejore el sistema, pero no va a mejorar mientras los jueces persistan en dejar libres a quienes deben estar en la cárcel”.

Finalmente, Vodanovic agregó que también tiene que mejorar el sistema de asignación de recursos efectivos a las policías. “Que los recursos se pongan donde deben estar y donde el Ministerio Público no solo se refuerce en cuanto a los recursos de los fiscales, sino que eso funcione como verdadero sistema. Tenemos nudos, muchos temas en que no funcionan adecuadamente. Hay una mesa en el Ministerio de Justicia donde se reúne el presidente de la Corte de Suprema, el ministro, el Fiscal Nacional, los jefes de las policía y, a 20 y más años de que entró en vigencia la Reforma Procesal Penal, creo que ha llegado el momento de estudiar la reforma de la reforma, que sea a favor de los ciudadanos y en contra de los delincuentes”.