PPD acusa al PS de “tirar la cadena” a la Federación Social Demócrata y reabre tensión en el bloque

La controversia por el alicaído proyecto de crear una Federación Social Demócrata entre los partidos de la ex Concertación volvió a tensionar el clima entre el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD), después que esta semana dirigentes de ambos partidos mostraran su arrepentimiento por haber apoyado la opción Apruebo en el plebiscito constitucional de 2022.

Diferentes lecturas tuvieron las palabras del exprimer vicepresidente del PPD y miembro de la comisión política del partido, Marco Antonio Núñez, quien aseguró en La Tercera que “el respaldo al Apruebo fue un error político” y que “nos transformó en minoría electoral indiferenciada del FA-PC”.

Según explican en los partidos oficialistas, uno de los objetivos de la Federación Social Demócrata era evitar que, en una próxima elección, los partidos más pequeños del bloque oficialista corrieran el riesgo de desaparecer, en caso de no tener una representación superior al 5% electoral.

En el marco del Congreso del Partido Socialista de octubre pasado, en el PPD esperaban un voto político que fijara impulsar la iniciativa. Sin embargo, en la tienda que preside el senador Jaime Quintana sostienen que en el partido de Salvador Allende “le tiraron la cadena” al proyecto, porque varios dirigentes y parlamentarios se opusieron radicalmente cuando fue presentada una moción en ese sentido.

Según expusieron socialistas detractores de la idea, esta vulneraba la identidad del PS y era una propuesta forzada en el actual escenario: ante un nuevo plebiscito, con un Gobierno debilitado y con miras a las municipales 2024.

“El Partido Socialista es un partido de 90 años, así que me parece no natural andar construyendo federaciones, no era el camino necesario. Creo que acá tiene que haber un trabajo más serio, ver de qué forma se logra una affectio societatis con otros partidos y ver la política de alianzas, pero no en una decisión de tener una federación sacada a la fuerza”, señala a El Mostrador el diputado del PS Tomás De Rementería, uno de los asistentes al Congreso de la colectividad.

La moción original del voto político –y que ilusionaba al PPD– sobre la instalación de una federación de colectividades expresaba que era “imperativo fortalecer el Socialismo Democrático para los desafíos que vienen, por lo cual impulsaremos la creación de una federación que reúna a todas las fuerzas políticas y sociales que hoy están expresadas en el PS, PPD, PR y PL”.

Luego de ser presentado el texto, con el apoyo de las corrientes internas de la Renovación y Grandes Alamedas del PS, el diputado Daniel Melo, de la vertiente partidaria Colectivo Socialista, pidió la palabra para mostrar un enérgico rechazo a la iniciativa.

Según quienes asistieron al encuentro, el legislador se opuso a la federación, argumentando que con esta se ponía en tela de juicio la vigencia del PS –cuya representación electoral es superior a la del resto– y se afectaba la identidad socialista.

El diputado Melo también planteó que, si bien no estaba en contra de crear una plataforma que articule a todo el Socialismo Democrático y otras fuerzas políticas, junto con añadir que era más bien algo necesario, consideraba que una federación es un concepto con una carga histórica muy grande y no fue debatida en el Congreso del PS, al menos con la profundidad que requería el tema.

Tras su planteamiento, hubo un largo aplauso de un sector y otros asistentes se sumaron a sus palabras, expresando que era una idea de la ex Concertación que “no había envejecido bien”.

Además, explican en la tienda de París 873, la moción no había sido parte de las conclusiones finales de la Comisión de Lineamiento Político y Proyección Electoral, sino que habría surgido a última hora y casi al final del Congreso.

El rechazo a la federación, que fue seguido de cerca en el PPD, tuvo otra lectura. “Un sector del PS nunca ha querido una federación, sino que fagocitar al PPD y al PR. Y ese mismo sector ahora mira como posibilidad explorar una lista de concejales con el Frente Amplio y no con nosotros“, afirman desde la mesa del Partido por la Democracia.

Finalmente, el texto sobre la Federación Social Demócrata fue completamente modificado y quedó de esta forma: “Debemos promover el fortalecimiento del llamado Socialismo Democrático, que debe reunir a todas las fuerzas políticas y sociales identificadas con la búsqueda de la justicia social y la democracia, y que hoy se encuentran dispersas en el PS, PPD, PR, el PL, las organizaciones de la sociedad civil y liderazgos independientes que han emergido en diferentes espacios territoriales”.

“El PPD estaba planteando la federación y la teníamos acordada y avanzada. Y ellos (PS) finalmente optaron por una fórmula bien ambigua, no le dicen que no al Socialismo Democrático, pero no le dicen que sí a la federación. Hay un sector del PS dispuesto, pero otros, como el de Camilo Escalona, que no. Fueron pragmáticos y funcionales, porque hoy prefieren ser un eje que articula con el Frente Amplio y con nosotros, y ellos estar al medio. Incluso, sumar a Convergencia Social, el partido del Presidente Boric, porque creen que electoralmente les conviene, pero eso ya es otra cosa”, señala con molestia un integrante de la Comisión Política del PPD.