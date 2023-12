Santelices afirma que ministra Aguilera “tiene la mesa servida” para resolver crisis de las Isapres

El exministro de Salud Emilio Santelices le envió un mensaje a la actual jefa de la cartera, Ximena Aguilera, en medio de la crisis de las Isapres, asegurando que ella tiene en sus manos la solución al problema.

Recordemos que en esta materia, el Gobierno ingresó indicaciones al proyecto de reajuste del sector público, que buscan paliar en parte la crisis de las isapres, especialmente tras el fallo de la Corte Suprema que anula la alzas en la prima GES. La medida les permitirá a las aseguradoras adelantar el alza de los planes a abril en vez de junio, además de incluir un reajuste extraordinario para costear las cargas de menores de dos años.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, Santelices aseguró que “lo que nosotros le hemos propuesto al gobierno es avanzar, entendiendo que las Isapres se acogen y se incorporan a la seguridad social, a una mancomunión de riesgo entre los usuarios, terminar con la preexistencia, en consecuencia terminar con la declaración de salud e instalar la libre movilidad entre los usuarios de las Isapres”.

“Todo eso está disponible hoy en día y van a existir los votos para aprobarlo y será una tremenda noticia para los chilenos y las chilenas”, añadió.

Este escenario en particular que propone Santelices no ha ocurrido, debido a que el Gobierno no ha dado soluciones. “Hay que ser claro, en la responsabilidad de la génesis están las Isapres, sí o sí, y eso no hay que titubear en señalarlo. Pero en la responsabilidad hoy día de darle solución a eso, obviamente la tiene el gobierno”, dijo.

“El esfuerzo que se ha hecho en la Comisión de Salud del Senado, con especialistas y gente involucrada en salud pública, es poner a disposición del gobierno los fundamentos y los marcos jurídicos por los cuales esto se puede hacer. El gobierno y particularmente la ministra, por así decirlo, tiene la mesa servida. Ella puede, con su solo gesto, incorporar indicaciones, dar un salto que va a ser histórico para este país”, aseguró.

Santelices añadió que “hoy día la última palabra la tiene el gobierno y pienso que al interior del gobierno hay aproximaciones diferentes”.

“Todavía subyace un subgrupo que piensa que esta es la oportunidad de terminar con el sistema. En cambio, hay otros que efectivamente entienden que el sistema se tiene que renovar profundamente, se tiene que transformar profundamente, al igual como hemos pensado desde los comités de expertos, pero que el destruirlo de manera bruta puede tener consecuencias”, cerró.