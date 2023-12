Karina Oliva se desliga del Frente Amplio y señala estar más cerca de la izquierda latinoamericana

El 7° Juzgado de Garantía de Santiago determinó prisión domiciliaria nocturna y arraigo nacional para la excandidata a gobernadora por la región Metropolitana, Karina Oliva y a otros 11 exmilitantes de Comunes mientras se investigan los delitos de fraude de subvenciones y gastos electorales, lo que sucedieron durante la campaña electoral de Oliva.

El tribunal dictaminó que la investigación duré 100 días, en ese tiempo Oliva y los otros implicados deberá cumplir la medida cautelar. En ese contexto, la excandidata dio una entrevista con La Tercera para abordar su actual momento.

Tras las acusaciones y todo lo que ha generado el caso, Oliva sostuvo que ya no se siente parte del Frente Amplio, conglomerado al que perteneció, y que su mirada se encuentra en lo que está construyendo la izquierda latinoamericana.

Por otro lado, indicó que las ministras Antonia Orellana (Mujer) y Camila Vallejo (Segegob) nunca más le dirigieron la palabra, a pesar de la amistad que las unía.

Defensa

La propia Oliva indicó la versión del fiscal no abarca todo el tiempo de campaña, puesto que solo habló de tres meses. “La campaña partió el 11-12 de enero, dividida en dos instancias, primera y segunda vuelta. La primera duró hasta el 15-16 de mayo, que tuvo una suspensión de periodo de propaganda electoral producto de la pandemia. Ahí hay una resolución del Servicio Electoral en que dice que los equipos pueden seguir trabajando, que se les pagan las remuneraciones igual. Lo que no se puede hacer son actividades masivas”, aclaró.

Por otro lado, sostuvo que ella no se había posicionado dentro de Comunes, hasta que ganó la primaria y sería candidata a gobernadora por la región Metropolitana. “Mi rol era ser candidata, no ejercer un rol interno en la campaña”.

Acusación del Servel

Ante la acusación del Servicio Electoral (Servel) contra su campaña por emisión de boletas y facturas ideológicamente falsas por servicios no prestados por parte de ella y de otros implicados, Oliva indicó que sospecha de la denuncia, puesto que el propio organismo nunca indicó una responsabilidad ni tampoco hay errores.

“En su resolución de abril de este año el Servel señala que no hay dolo. Si el Servicio Electoral tiene dudas, que se investigue, pero cuando se abre el proceso y revisa por segunda vez ambas cuentas electorales, las aprueba y reconoce que no tengo ninguna responsabilidad, que las cuentas están aprobadas y que al mismo tiempo se da cuenta de que hay errores, impericia, etc”, mencionó.

En este punto, Oliva aclaró que las acusaciones sobre boletas falsas y servicios no prestados no son ciertas, además de defender a las personas que estuvieron con ella en su campaña.

“Esta gente trabajó seis meses, enero-junio. La ley dice 90 días para el periodo de campaña, sí, pero esta fue una elección excepcional (por los efectos del Covid). Yo era una candidata que cuando gana la primera vuelta me conocía menos del 1% a nivel regional. Y empezamos a hacer un trabajo de despliegue completo, de trabajo territorial, de brigadistas, de diseño, de publicidad. Una campaña no se hace sola, entonces querer instalar que aquí hubo servicios no prestados, que se quiso abultar. Eso es falso”, expresó.

Sobre las facturas falsas en su campaña, la ex Comunes, indicó que “tengo una deuda electoral de segunda vuelta de alrededor de los $191 millones, réstale los $86 millones. Eso es lo que debo a proveedores”. A lo que agregó que está endeudada y que solo tiene como bien de inmueble su vehículo que esta embargado.