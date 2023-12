La madre de todas las batallas: el incierto escenario electoral de Irací Hassler (PC) en Santiago

Una de las contiendas municipales que con mayor interés es observada en el oficialismo y la oposición se sitúa en la comuna de Santiago, donde la alcaldesa Irací Hassler –quien ha tenido una controvertida administración– aspira a conseguir su reelección, en un intrincado escenario.

A ello se agrega que la competencia municipal en Santiago es considerada históricamente la madre de todas las batallas. Esto, porque los registros desde 2008 –cuando Pablo Zalaquett (UDI) derrotó al exalcalde Jaime Ravinet (ex-DC)– muestran que el pacto electoral que logra ganar el sillón de la máxima autoridad comunal ha obtenido, al año siguiente, un triunfo en los comicios presidenciales.

A pesar de que Hassler aún no oficializa su repostulación por Santiago, en los partidos del oficialismo aseguran que ella es “la única candidata por la comuna” y no dudan de que irá por un segundo periodo.

Además, Santiago –una de las 10 comunas con más votantes– es el lugar donde la reelección ha sido una misión imposible para sus últimos tres antecesores: Zalaquett, Carolina Tohá (PPD) y Felipe Alessandri (UDI).

Aunque tanto en el Socialismo Democrático como en Apruebo Dignidad y en las denominadas “derechas” coinciden en que la actual alcaldesa tiene la reelección cuesta arriba, en las coaliciones de gobierno hay distintas miradas sobre las posibilidades de Hassler de mantenerse en el municipio.

“Para el oficialismo mantener Santiago va a ser una pelea fuerte y compleja, pero nosotros esperamos mantenerla (…). La derecha tiene varios candidatos, pero puede que no logren ponerse de acuerdo”, señala el encargado del equipo electoral y vicepresidente del PS, Eduardo Bermúdez.

Consultado por los registros del impacto de las municipales en las presidenciales, el experto municipal socialista señala que desde el 2008 resulta “un poco cierto eso de que, quien gana Santiago, gana la elección presidencial”, pero –a su juicio– “hasta ahora está abierto el resultado de la comuna de Santiago y aspiramos a mantener ese municipio”.

La gestión municipal de Irací Hassler, en poco más de dos años, ha enfrentado una serie de polémicas que no se disipan del todo.

El factor Sierra Bella y paro de la basura en la reelección de Hassler

La situación por la delincuencia; permisos municipales para vendedores ambulantes que dio y debió retirar; un sumario sanitario por toneladas de basura en las calles tras el paro de funcionarios municipales que acusaban “maltrato”; la fallida compra de la exclínica Sierra Bella, donde el Ministerio Público indaga un sobreprecio, con su renuencia a entregar su celular municipal a la PDI en un polémico incidente en el marco de la investigación, constituyen algunos de los cuestionamientos que recaen en la primera alcaldesa comunista de la Municipalidad de Santiago.

“Faltan 10 meses para las municipales 2024 y las comunas señeras de la Metropolitana tendrán resultados que no están definidos aún, (… pero) Santiago hoy, como comuna, está débil para ser retenida por el oficialismo. Los problemas del comercio callejero, delincuencia e inmigrantes y la exclínica Sierra Bella tendrán efectos sin duda en la reelección de la actual alcaldesa Hassler“, dice el experto electoral del PR, Miguel Moreno.

Los esfuerzos para apoyar la campaña de la jefa comunal de Santiago en pos de renovar su periodo serán intensos, pese a que ella oficialmente no ha confirmado que repostulará. De hecho, incluso se ha conversado en el oficialismo que la alcaldesa sea apoyada por la DC, colectividad que no llevará un candidato propio en la capital.

Además, al presidente de la DC, diputado Francisco Undurraga, se le vio sonriente y amable con Hassler en varias fotos del acto de inauguración de cambio de nombre de la calle Santa Mónica por el de Jaime Castillo Velasco, un abogado histórico de la falange.

Fuentes de la colectividad de Frei Montalva expresaron a El Mostrador que detrás “del cambio de nombre de la calle hay un pacto por omisión DC-PC para las municipales 2024”. Pero en la Democracia Cristiana no todos son optimistas.

“Veo nulas posibilidades de una reelección”, sostiene el experto electoral de la DC, Víctor Maldonado. Y agrega: “En Santiago es difícil una reelección con una alcaldesa cuestionada, eso ha sido ahora y antes. Los problemas han sido complejos en probidad. Una gestión que pasa por tribunales no es una buena gestión, entonces eso lo hace difícil. Y se ha convertido también en un objetivo prioritario de la derecha, porque es un emblema electoral”.

Entre los diputados del distrito 10, donde Santiago es la comuna más importante de las siete que lo componen, hay también distintas miradas en torno al futuro de Hassler.

La diputada de Apruebo Dignidad Lorena Fries (CS) evalúa que la alcaldesa Irací Hassler ha hecho un trabajo “muy innovador” en la comuna de Santiago, a propósito “de su Defensoría para Víctimas de Abuso Sexual, la creación de la Unidad de Inclusión y de Género, además de su despliegue territorial y el vínculo que tiene con los distintos territorios en materia de seguridad”.

No obstante, la legisladora y exdirectora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) puntualiza que la alcaldesa “aún no define si se repostulará”.

“Santiago no es una comuna fácil, es la capital de Chile y muchos ojos están allí; pero yo miro con buenos ojos la repostulación de la alcaldesa Hassler, si así lo decide y, por cierto, va a depender también de cuáles sean los candidatos que tiene como contrapartida, sobre todo del mundo de la derecha. Esta elección no necesariamente prefigura el escenario presidencial. La lógica comunal da cuenta de la fuerza que tienen los partidos, pero claramente no necesariamente se extrapola a la presidencial”, dice Fries.

El también legislador por Santiago, Johannes Kaiser (IND-exREP), afirma que las probabilidades de que Irací Hassler sea reelecta en Santiago “son directamente proporcionales a la disposición de la oposición de llevar candidatos en listas separadas”.

“Solamente una candidatura única y fuerte parece ser capaz de disputarle con posibilidades de éxito el cargo a la alcaldesa. Y, por lo demás, sí tiene un problema de percepción ciudadana serio, entre otras cosas, por los escándalos de Sierra Bella y porque la Municipalidad de Santiago ha pasado a ser una municipalidad disfuncional y eso los vecinos lo han notado. Ahora, tenemos presente que trata de mejorar su posición electoral a través del acarreo de votantes. No sé si ella, pero sectores afines. (…) Probablemente también sufra de desgaste por la situación de seguridad, falta de limpieza y va a ser impactada naturalmente también por el pobre desempeño del Gobierno”, afirma Kaiser.

El sillón de Santiago y las elecciones presidenciales

No obstante, tanto en el oficialismo como en la oposición hay distintas miradas respecto a que en esta elección municipal haya una correlación directa entre los comicios en esa comuna y las presidenciales del 2025.

“Eso es cábala. Un fenómeno demasiado complejo es dejarlo a las ciencias místicas. Es algo que ha pasado, pero no hay una correlación determinante o un traspaso de la votación de una elección sobre la otra”, dice a El Mostrador Víctor Maldonado (DC).

Jorge Alessandri (UDI), diputado por Santiago, tiene una visión distinta.

“Desde el 2004, cuando separamos elección de alcaldes y concejales, el conglomerado que gana en alcaldías, gana la presidencial al año siguiente. En ese contexto, Santiago, Valparaíso, Concepción, Providencia y las capitales regionales son muy observadas como termómetro. A pesar de que en estos últimos cuatro años Santiago ha hecho grandes esfuerzos por perder su carácter de comuna capital que le permitía el apodo electoral de madre de todas las batallas, todavía creo que hay un símbolo importante en su recuperación. Hoy, la comuna sucia, peligrosa, deteriorada, con la vacancia de oficinas más alta del país, puede ser un símbolo de que Chile se empieza a recuperar”, dice el legislador.

“Es aventurado señalar que, quien gana Santiago, gana la presidencial, sobre todo teniendo grandes bolsones electorales en otras comunas, como Puente Alto, Maipú, Las Condes, Valparaíso, Concepción. Lo importante serán los candidatos presidenciales. Si el Socialismo Democrático es representado por Michelle Bachelet, será muy difícil de derrotar“, concluye Miguel Moreno (PR).