Encuesta Signos: reforma previsional sin apoyo mayoritario de la gente

La Encuesta Signos/El Mostrador de esta semana se enfocó en medir la confianza ciudadana en las instituciones y los niveles de apoyo a algunas iniciativas gubernamentales definidas como estructurales.

En materia de previsión, el proyecto de reforma impulsado por el gobierno no cuenta con un apoyo mayoritario por parte de la ciudadanía. Un 53,6% de los encuestados manifiesta no estar de acuerdo, un 41,2% dice estar de acuerdo y un 5,2% dice no saber. La idea de legislar aprobada por la Cámara de Diputados la semana de esta medición, fue con rechazo de materias centrales, lo que le augura un tránsito difícil en el Senado. Las cifras que muestra la encuesta parecen alineadas con la baja confianza ciudadana en las instituciones del país..

Crisis de confianza

Los datos indican que una mayoría significativa de la población tiene menos confianza en las instituciones que hace 5 años. Tal porcentaje supera de manera notoria la desaprobación al presidente Gabriel Boric y estaría indicando una opinión transversal y no sesgada políticamente, lo que le da un tono estructural fuerte. Casi un 70% dice que tiene menos confianza que hace cinco años, un 18,4% dice que igual y solo un 10% tiene más confianza. Un 1,7% dice que no sabe.

Al contrastarse con la experiencia personal en ese mismo período las cifras mejoran un poco, pero siguen mostrando una inclinación de desconfianza. Un 58,4% expresa que tiene menos confianza, un 29,5% igual y un 11,2% más confianza. Pero vueltos a ser preguntados sobre su experiencia personal con las instituciones en el último tiempo, un 67,9% manifiesta no estar satisfecho en su experiencia personal con ellas en el país.

Si se contrastara esa línea casi continua de desconfianza con la confianza interpersonal estudiada en la década de los ’90 en Chile por el PNUD, que entregó tasas de confianza interpersonal inferiores al 15%, estaríamos ante indicios de una barrera casi estructural de la sociedad chilena para la credibilidad política y la adhesión a mecanismos y normas. Estaría, en condicional, pues merece estudios aplicados, cuestionando fuertemente la afirmación de que “en Chile las instituciones funcionan”, de mención corriente en los discursos políticos en las últimas décadas. La carencia de estudios de antropología cultural y política no permite afirmar si tal fenómeno tiene una raíz en el período dictatorial o si es algo desarrollado en democracia.

La competencia política

En la carrera presidencial, Evelyn Matthei (23,3%) marca 9 puntos porcentuales de ventaja en su competencia con José Antonio Kast (14,3%). En el bloque de centro izquierda, Camila Vallejo (10,5%) supera a Michelle Bachelet (9,3%), se consolida en el tercer lugar de los front runners y parece inmune a los titubeos del PC ante el tema de las pensiones de gracia por el estallido social.

En un hipotético escenario de dos candidatos, José Antonio Kast supera por 3 puntos porcentuales a Carolina Tohá (40,2% versus 37,1%); y por 2 puntos porcentuales a Camila Vallejo (44,8% versus 42,7%). En el escenario Kast versus Tohá, la opción Ninguno marca 22,7% puntos porcentuales, mientras que Kast/Vallejo Ninguno marca 12,5% puntos porcentuales, lo que es significativo.

Este último escenario corresponde a una competencia de las dos figuras con el más alto nivel de rechazo en la Encuesta, lo que estaría indicando que, incluso esas altas tasas de rechazo no son incompatibles con una opción presidencial, aunque expresen una opción binaria muy cerrada y con voto obligatorio. De hecho, Kast y Vallejo encabezan el rechazo con 43,8% y 40,1% respectivamente. Evelyn Matthei sigue mostrando niveles medio de rechazo, situándose en octavo lugar con 20,9%, confirmando un claro sesgo hacia la derecha.

En la evaluación de la tendencia de centro político, los datos muestran que sigue siendo un espacio ideológicamente dominante, pero sin claros representantes o voceros dentro del pool de personas evaluadas. En relación con ello, la alta respuesta frente a un escenario muy polarizado ideológicamente (Kast versus Vallejo), muestra que el electorado podría responder bien hacia los extremos. La percepción que queda es que la revalorización y/o consolidación del centro político va a depender de la aparición de liderazgos que expresen un conjunto de otros atributos, y no sólo su ubicación en ese espectro ideológico.

Los hechos de coyuntura

En la formalización de Cathy Barriga, un 62,1% considera que ella debió haber quedado en prisión preventiva.

Respecto de Peso Pluma y la parrilla del Festival de Viña del Mar, un 54,1% considera que no debe ser parte de ella porque promueve la cultura narco. Un 36,7% opina que sí debe estar ya que debe haber libertad de expresión y no censura. En el tema hay una marcada brecha etaria.

La aprobación de la gestión del presidente Boric mejora ligeramente, pero sigue manteniéndose muy distante de la desaprobación. Algo similar ocurre con la percepción de progreso o retroceso del país.

En materia de contenidos de política se incrementa el interés de que un futuro gobierno priorice una agenda de seguridad (casi 50%) en desmedro de políticas hacia el crecimiento económico.

La encuesta es un sondeo semanal de carácter nacional, realizado por SmartAnalytics en colaboración con el diario electrónico El Mostrador, entre los días 21 y 26 de enero de 2024. Corresponde a una encuesta probabilística de 1120 encuestas, con un error muestral total de 2,4 puntos porcentuales, aplicada a un panel con apoyo de instrumentos de IA para mejorar su eficiencia y está destinada a medir el pulso semanal de los acontecimientos más relevantes de la coyuntura política.

Encuesta Signos Nacional Semana del 21 al 26 de enero