Presidente Boric reconoce “irregularidades” y “deficiencias” en entrega de pensiones de gracia

Desde Chiloé, el Presidente de la República, Gabriel Boric, abordó el duro informe de Contraloría que puso en jaque el otorgamiento de pensiones de gracia a víctimas del estallido social de 2019. El documento de Contraloría señaló observaciones a la Subsecretaría del Interior y al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), destacando la concesión de pensiones sin respaldo médico y a personas con antecedentes penales, algunos de ellos de alta connotación social.

El Presidente Boric comenzó contextualizando la magnitud del problema al afirmar que existen alrededor de 18.000 pensiones de gracia actualmente vigentes, de las cuales 418 están vinculadas al estallido social. De estas, dijo, aproximadamente 60 casos han sido identificados con personas que tienen antecedentes penales. En este sentido, el Mandatario enfatizó que las pensiones de gracia no son un “premio al mérito”.

“Las personas tendrán que responder por el delito que hayan cometido, pero si es que sufrieron una grave vulneración a sus derechos humanos, como el caso de una pérdida del globo ocular, que es un hecho bastante objetivo de comprobar, tienen el derecho también a ser reparados. Por lo tanto, una cosa no quita la otra. Las responsabilidades penales hay que afrontarlas”, declaró.

Gabriel Boric manifestó su preocupación por las irregularidades detectadas en el proceso, reconociendo deficiencias tanto legales como decretos no adecuados. En respuesta a esta situación, el Presidente encargó al Ministerio del Interior —a cargo de Carolina Tohá— revisar no solo las pensiones que han salido a la luz, sino cada una de las carpetas. Como resultado de esta revisión, remarcó, se han identificado 25 pensiones de gracia que, desde su perspectiva, no cumplen con los requisitos necesarios y serán revocadas.

“Acá, claramente, desde nuestra perspectiva, desde mi perspectiva personal, han habido irregularidades en el proceso. No estaban todos los antecedentes a la vista, habían deficiencias tanto en materia legal como en materia de decretos. Y por eso yo le encargué al Ministerio del Interior que revisara no solamente las pensiones que han salido a la luz, sino todas y cada una de las carpetas”, sostuvo.

El Jefe de Estado destacó la necesidad de enmendar estas situaciones y anunció que las personas afectadas podrán recurrir a la justicia. Sin embargo, subrayó su compromiso de revocar aquellas pensiones que no se justifiquen. Boric también reconoció que el problema de las pensiones de gracia viene de larga data, abarcando gobiernos anteriores, y resaltó la importancia de abordar la cuestión desde una perspectiva legal que trascienda responsabilidades particulares.

“Hubo algunas que se entregaron en el gobierno anterior, otras que se entregaron durante nuestro gobierno, y por lo tanto hay un problema legal que va más allá de una responsabilidad particular de una persona”, sentenció.

Finalmente, el Presidente aseguró que se están tomando medidas para corregir las deficiencias y que se comunicarán a la brevedad posibles nuevos casos de revocación de pensiones. La situación, según el Presidente Boric, es un desafío que requiere soluciones inmediatas y una revisión exhaustiva para garantizar la transparencia y legalidad en el otorgamiento de pensiones de gracia.

Sexta reunión del Gabinete Pro Crecimiento y Empleo

En el marco de la gira en la Provincia de Chiloé, el Presidente Boric encabezó desde Castro la sexta sesión del Gabinete Pro Crecimiento y Empleo junto a autoridades y representantes de empresas de la zona, instancia que tiene como objetivo impulsar la reactivación económica y la creación de empleos.

“Hoy tuvimos cifras esperanzadoras en materia de empleo, en donde por primera vez en mucho tiempo disminuye la cifra de desempleo desestacionalizadamente”, señaló el Presidente, y agregó: “No me cabe ninguna duda que con las gestiones que estamos haciendo vamos a poder mejorar la creación de empleos tanto en el sector público como el privado, a partir de la inversión pública y privada”.

En compañía del ministro de Hacienda, Mario Marcel; la ministra de Obras Públicas, Jessica López; la ministra (s) de Economía, Fomento y Turismo, Javiera Petersen; el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado; el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas; y la Delegada Presidencial Regional de Los Lagos, Giovanna Moreira, el Presidente se reunió con representantes de empresas de la zona para escuchar de primera fuente el estado de avance y nudos críticos de los proyectos de inversión.

En una segunda instancia, el Mandatario y autoridades de Gobierno, se reunieron con las y los seremis regionales, para agilizar las gestiones de diferentes proyectos de inversión pública o privada, como la construcción del Bypass Castro, caletas pesqueras o la normalización de los hospitales de Quellón, Ancud y Queilen.

Tras la reunión, además, se comprometió el uso de camiones aljibes para cada comuna de Chiloé, para enfrentar la crisis hídrica en el archipiélago.

En total, son 210 los proyectos públicos que se están implementando en la Región de Los Lagos, 60 proyectos con nudos críticos. Uno de ellos, fue el proyecto de doble vía para la ruta 5 entre Chacao y Chonchi, que gracias al trabajo del Gabinete, se le podrá dar continuidad a su proceso de licitación. Este proyecto, con una inversión de 655 millones de dólares, generará cerca de 4 mil puestos de trabajo en la zona.

“El compromiso de nuestro Gobierno, a través de este Gabinete Pro Crecimiento y Empleo, está en reactivar la economía y entregar un mayor bienestar a los habitantes de nuestra patria”, aseguró el Presidente. “Tal como dije en Coquimbo y lo repito desde Chiloé, estoy convencido de que Chile puede crecer más y mejor este 2024 con gestión y con trabajo conjunto entre el sector público y privado, llevando mayor dignidad a las familias de Chile”, añadió.