PC se desmarca del Presidente Boric y critica convocatoria al Cosena

Casi la totalidad del oficialismo se cuadró con el llamado del Presidente Gabriel Boric, quien convocó para este lunes al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), para trabajar en conjunto contra los hechos de delitos violentos en el país. Decimos que casi la totalidad, porque el Partido Comunista fue el único que criticó el llamado del Mandatario.

“He decidido convocar al Consejo de Seguridad Nacional, el Cosena, para el próximo lunes a primera hora para poder recibir comentarios y aportes acerca de la mejor forma de implementación del proyecto de infraestructura crítica, que actualmente está en tramitación en el Congreso Nacional y que nos permitirá contar con dotación militar en lugares críticos donde hay que reforzar la acción de las policías”, aseguró la mañana de este jueves el mandatario.

En el Partido Comunista, sin embargo, no están contentos con el llamado al Cosena, debido a que las FF.AA. tendrán la posibilidad de deliberar materias públicas, lo que es contrario con el ideario de la tienda.

Al respecto, la integrante del comité central del PC -y de la comisión de Derechos Humanos-, Lorena Pizarro, advirtió que “en Chile hay una situación complicada con el crimen organizado, el narcotráfico y debemos hacernos cargo de aquello. Lo que a mí no me parece, y no comparto, es que so pretexto de aquello tomemos medidas que no van a resolver el tema de fondo. Además, creo que fragiliza la democracia”.

“El Cosena es una instancia heredada de la dictadura”, añadió, y que permite que “las FF.AA. tengan la posibilidad de deliberar en relación a situaciones internas del país. Las FF.AA. no pueden deliberar, no son deliberantes y cuando lo fueron, fueron parte de una dictadura, de un régimen autoritario como ocurrió durante 17 años. Hagámonos cargo, toda la disposición, pero hagámonos cargo de verdad”.

El diputado PC Matías Ramírez, mencionó que las “FF.AA. no son deliberantes y utilizar espacios creados bajo el amparo de una Constitución dictatorial no legitima su convocatoria, ni mucho menos le da una visión distinta a cómo abordar problemáticas tan complejas en materia de seguridad pública, donde se debe tener visiones que aborden la temática no solo desde la militarización”.

Nathalie Castillo, diputada PC, comentó que “es evidente que existe una situación compleja en materia de seguridad pública. (…). Sin embargo, convocar al Cosena, entendiendo que es una facultad exclusiva del Presidente, me parece que ha sido algo bastante desproporcionado en el contexto en el que nos encontramos. Además, se distancia bastante de la forma en la que, creemos, se debe fijar una política para combatir las diversas situaciones de criminalidad”.

“Las FF.AA. en un Estado de derecho no son deliberantes, están supeditados al Ejecutivo. Sin embargo, este espacio en particular entrega opinión, orienta y eso es un peligro a la hora de entender el rol que tiene cada cual en la democracia”.

En el PC, por otra parte, la diputada María Candelaria Acevedo sí respaldó la medida del Mandatario, afirmando que “da cuenta de la preocupación que el Presidente tiene con la seguridad”.

El resto del oficialismo

En el resto del oficialismo valoraron el llamado del Mandatario para este lunes.

Desde Convergencia Social, el diputado Gonzalo Winter aseguró que éste “llega en el momento correcto”. “La convocatoria al Cosena se vuelve una instancia extraordinaria para un contexto extraordinario. Un espacio de diálogo para implementar de mejor forma una medida demandada como la infraestructura crítica. Tenemos el deber de encontrar soluciones que le den más tranquilidad a las y los chilenos”, comentó.

En el Partido Socialista, el senador Juan Luis Castro dijo que la crisis de violencia se debe enfrentar “como prioridad de Estado, con todos los poderes convocados a poder derrotar de una vez por todas este flagelo que cada día coloca en riesgo a nuestras familias”.

En el mismo partido, el diputado Marcos Ilabaca agregó que “esta era una medida necesaria para poder establecer una estrategia de combate frontal a la delincuencia” y que no se le puede entregar “ningún milímetro” a la delincuencia: “Tenemos que estar todos disponibles para esta lucha”.

En el PPD, el diputado Raúl Soto entregó su respaldo “absoluto” y añadió que es una “decisión valiente y correcta en medio de una crisis de seguridad” y agregó que “el crimen organizado hay que combatirlo con todas las capacidades y con toda la fuerza del Estado, incluidas las Fuerzas Armadas”.

Finalmente, en Revolución Democrática, Jaime Sáez dijo que “la coordinación intersectorial entre las Fuerzas Armadas y de Orden, además de distintos servicios públicos, es fundamental para poder combatir de manera mucho más efectiva y eficiente la criminalidad que afecta a nuestro país en los últimos meses y años”.