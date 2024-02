El PC ordena la casa y sale a apoyar al presidente por convocatoria al Cosena

Luego de que algunos parlamentarios del Partido Comunista se demarcaran de la convocatoria al Consejo Nacional de Seguridad por parte del Presidente Gabriel Boric, la Comisión Política del PC, mediante una declaración pública y su presidente, Lautaro Carmona, confirmaron el respaldo a la decisión de el Mandatario. A través de una declaración pública, publicada a las 22 horas de anoche, reconocieron ” la importancia de contar con la opinión de sus integrantes”.

Previo al comunicado, la diputada Carmen Hertz había dicho que “convocar al Cosena es una medida que no contribuye en nada”. Por su parte, el también diputado PC Matías Ramírez aseveró que “las FF.AA. no son deliberantes y utilizar espacios creados bajo el amparo de una Constitución dictatorial no legitima su convocatoria, ni mucho menos le da una visión distinta a cómo abordar problemáticas tan complejas en materia de seguridad pública. Nathalie Castillo, también diputada PC, aseveró por su parte que “convocar al Cosena, entendiendo que es una facultad exclusiva del Presidente, me parece que ha sido algo bastante desproporcionado en el contexto en el que nos encontramos“. La única parlamentaria del partido que públicamente apoyó la medida, como informó El Mostrador ayer en la tarde, fue María Candelaria Acevedo.

Sin embargo, luego de una reunión con los presidentes de los partidos en La Moneda, ayer en la noche, liderada por la ministra del Interior, Carolina Tohá, el timonel comunista, Lautaro Carmona explicó el desmarque de sus congresistas, aseverando que “aunque a algunos les parezca raro, hay una absoluta personalidad e identidad de cada uno de los dirigentes, voceros, representantes del partido, que son muchos y obviamente hay quienes la exponen públicamente”.

A pesar de esto, afirmó que “todos asumimos que hay un debate en conjunto de lo que es la dirección del partido y asumimos una orientación”. En la declaración, de siete puntos, el PC reafirma su “compromiso con la seguridad pública de Chile” y reconoce que “es imperativo garantizar la tranquilidad en nuestras calles y espacios públicos”. Además, reafirma también las medidas propuestas del Presidente Boric, “como la focalización de la presencia policial, la inversión en equipamiento y la creación del gabinete de la seguridad pública con los recursos económicos necesarios, que entendemos es un esfuerzo de política pública que va en la dirección de mejorar la coordinación y respuesta en materia de seguridad”.

Sin embargo, en su declaración, el Partido Comunista hace presente su preocupación por el proyecto de infraestructura crítica, aseverando que “es esencial delimitar claramente las reglas del uso de la fuerza y prevenir cualquier riesgo de vulneración de Derechos Humanos. La seguridad no debe comprometer la integridad de la población ni conducir a un estado de excepción generalizado como busca imponer la derecha”.

Al respecto, Carmona explicó que “hemos marcado que las posturas que pueda escoger al Cosena, que estén vinculadas a la legislación de infraestructura crítica, tiene que ser sobre la base de una implementación que jamás ponga entredicho el respeto a los derechos humanos”.