Jaime Araya (Ind-PPD): “Hay que perseguir intensamente el dinero del crimen organizado”

La muerte del expresidente Sebastián Piñera copó la semana mediáticamente y, tras bambalinas, quedó la gestión del Estado en la reconstrucción de la región de Valparaíso. Otra agenda que quedó fuera del foco noticioso fue la seguridad, tema en el cual se esperaban anuncios, luego de que el lunes el Presidente Gabriel Boric se reuniera con el Consejo de Seguridad Nacional. Sin embargo, se trata de un tema que recobrará fuerza en los próximos días, especialmente en función de las tareas legislativas que están pendientes.

El diputado Jaime Araya (independiente-PPD) pertenece a la Comisión de Seguridad y está cerca del trámite en materia de seguridad, no solo por ello, sino porque presidió la comisión que investigó el crimen organizado en el norte del país y responde a quienes calificaron los anuncios del lunes pasado como “píldoras” o “fuegos artificiales”, pero también espera que durante las próximas semanas se materialicen anuncios.

-¿Qué le parecieron los anuncios del Cosena?

-Uno no puede estar en desacuerdo con las opiniones que tiene otros organismos del Estado sobre la forma más eficiente de enfrentar la grave crisis de seguridad que vive el país, pero quizás esperábamos una mayor profundidad en las medidas comunicadas con posterioridad. Por lo mismo, resulta muy valioso el esfuerzo que plantea el presidente de la Cámara, quien ha citado a los jefes de las distintas bancadas, para conversar sobre que avances podemos concretar.

-¿Coincide con algunos parlamentarios del centro político que acusaron que el Cosena eran “fuegos artificiales” u otros parlamentarios oficialistas acusaron que este encuentro era “una píldora”?

-En esto hay que ser bien preciso: ni lo uno ni lo otro, ni pirotecnia ni píldoras. Simplemente, hay que tener perfectamente claro que el actual Consejo de Seguridad Nacional es un órgano consultivo, sin ningún poder de resolución, por lo que no hay que sobredimensionar las expectativas, sobre todo si se trata de un Cosena donde no está el Fiscal Nacional, no está el Director Nacional de Gendarmería, actorías relevantes en materia de seguridad que no han participado de ese espacio. Por lo tanto, más allá de las frases rimbombantes, lo importante es trabajar en la reforma constitucional que integre a estas autoridades por derecho propio y faculte al Presidente de la República para convocar e invitar a quien le parezca pertinente en uso de esta atribución. En medio de la crisis de seguridad es clave la mesura de las autoridades y a veces algunos parlamentarios se exceden en sus juicios y opiniones, dejando a un lado la cordura.

-¿Cree que se pueda llegar a marzo con acuerdos y se acelere el trámite de la Ley de Infraestructura crítica?

-El país demanda con urgencia que los proyectos avancen rápido en el Congreso, estoy seguro que no tendremos dificultades para avanzar en consensos mayoritarios que hagan factible aprobar en el corto plazo los proyectos que definamos como prioritarios, para afrontar las urgencias de seguridad. Creo que el clima es adecuado para lograr amplios entendimientos en bien de Chile, con una agenda clara y priorizada permite avanzar mucho más rápido.

-¿Qué otras medidas de gestión del Ejecutivo se pueden esperar para enfrentar la crisis de seguridad?

-Revisar una y otra vez los planes operativos para que se adapten a cada región y a cada comuna. Es una cuestión bien obvia, pero que a veces se olvida. Hay que diseñar un Plan Calles Sin Violencia 2.0 que recoja todas las experiencias aprendidas y el Gobierno tiene que convencerse de lo urgente que es tener una ley de inteligencia económica o de inteligencia financiera. Sin perseguir intensamente el dinero del crimen organizado, este fenómeno va a seguir creciendo exponencialmente. Ese proyecto hay que despertarlo y aprobarlo con celeridad, pareciera que al proyecto le dieron un clonazepam para que durmiera tranquilamente en la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado, mientras el crimen organizado hace lo que quiere. El ejecutivo tiene que jugársela a fondo por esta herramienta, no puede ser que cada vez que se habla de flexibilizar el secreto bancario a la derecha le dé urticaria. Aquí está la prueba de la blancura arriba de la mesa: o aprobamos flexibilización del secreto bancario o se está de parte del tren de Aragua.