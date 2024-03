García Ruminot y el destino de Chile Vamos con Demócratas: “El rechazo nos unió mucho”

La elección de la nueva mesa directiva del Senado sigue generando polémica en el mundo político, con acusaciones de traición y pérdida de confianza. Esto, debido a que, según el pacto administrativo, le tocaba la presidencia al PPD, pero finalmente la mesa quedó conformada por el presidente José García Ruminot (RN) y el vicepresidente Matías Walker (Demócratas).

Precisamente el senador Ruminot conversó este lunes con Al Pan Pan con Mirna Schindler descartando en la instancia las acusaciones de traición por parte del oficialismo, pero sí reconociendo que “le gustaría” mayor acercamiento con Demócratas, a tal punto de deslizar la idea de primarias presidenciales con Chile Vamos, lo que ve con “buenos ojos”.

“Lo sucedido el martes pasado es una demostración de que hay cambios políticos, de que se producen nuevas mayorías políticas, y probablemente incluso nuevas alianzas políticas. Y yo creo que es como debemos interpretarlo. Yo no creo que hubo traición, no creo que hubo portonazo, simplemente que hubo desencuentros”, dijo.

Sobre Demócratas, el nuevo aliado de Chile Vamos junto con Amarillos, Ruminot espera que estos acuerdos que han alcanzado en los últimos días sigan en el transcurso del tiempo, conformando una nueva alianza de centro derecha.

“Yo espero que sí, manteniendo cada uno sus puntos de vista, manteniendo su independencia, pero creo que el país necesita una alianza o necesita un nuevo pacto, de tal manera de ofrecer un gobierno que se haga cargo de los aspectos esenciales que la ciudadanía hoy día reclama”, explicó.

Un error lo comete cualquiera

En la entrevista, Ruminot también dijo que se pueden lograr acuerdos con Ximena Rincón (Demócratas), pese a que ella cuando era parte de la Democracia Cristiana votó a favor de las acusaciones constitucionales contra los exministros Andrés Chadwick y Harald Bayer, ambos durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Al respecto, Ruminot le quitó importancia al voto en ese entonces de Rincón, porque según él “todos cometemos errores en política, todos nos equivocamos“.

“Ella en su minuto actuó de acuerdo con su convicción, con lo que ella estimaba que era lo conveniente, y todos actuamos de la misma manera, pero si nos revisamos nuestras distintas actuaciones hacia atrás, uno tiene que sacar lecciones, y naturalmente uno puede decir que en esto no fue la mejor decisión. Y por supuesto, siempre estar dispuesto a corregir. Lo que quiero decir en definitiva es que las votaciones que hayan habido hacia atrás, las decisiones que hayan habido hacia atrás, no pueden ser un obstáculo, no deben ser un obstáculo, para mirar el futuro, o para tener una mirada común respecto del futuro”, agregó.

En esa línea, Ruminot explicó que se unieron con Demócratas y Amarillos durante la campaña a favor del “Rechazo” del primer proceso constitucional. “Yo creo que eso nos unió mucho, recordar que esa opción, entre otras cosas, lo que hacía era terminar con el Senado”, dijo.

“¿Hemos tenido diferencia en el pasado? Sí. ¿Hemos tenido coincidencias, particularmente en estos últimos años? Por supuesto que sí, coincidencias muy importantes, muy significativas, muy vitales para el desarrollo de nuestro país. ¿Podemos tener una mirada común hacia el futuro? Claro que podemos tenerla”.

Primaria Matthei vs Rincón

Ruminot ve tan factible la alianza entre Chile Vamos, Demócratas y Amarillos que no descarta incluso una primaria presidencial entre el rostro mejor evaluado de la oposición, como la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei, y Ximena Rincón de Demócratas. “Lo veo con buenos ojos“, aseguró.

“Es probable que surjan otras candidaturas a la primaria, pero a mí me parece que cuanto más ordenados estemos y cuanto más unidad en lo programático exista para ofrecerle al país alternativas verdaderas de solución de nuestros

problemas (…) seremos un país desarrollado. Ojalá recuperemos esa esperanza, que es además lo que la inmensa mayoría de los chilenos desea, que seamos un país desarrollado”, cerró.