Ministro Grau y Huachipato: “La decisión de cierre es una decisión de una empresa privada”

El ministro de Economía, Nicolás Grau, reiteró que ha sostenido importantes encuentros en la región del Biobío en los que se ha avanzado en la solución al problema que enfrenta la Siderúrgica Huachipato, luego del anuncio del cierre de la planta de acero.

“Yo, el mismo miércoles, después de juntarme con el sindicato de Huachipato, me junté con sindicatos y empresarios de todos los sectores productivos e industriales, porque estamos hace meses en una articulación para hacer una agenda pro-industria en el Biobío” dijo, respondiendo a las críticas de que su cartera y él están recién involucrándose en la crisis.

Agregó, en conversación con Estado Nacional, de TVN, que para el Gobierno “Huachipato representa una empresa que es clave para el país”, pero sostuvo “que la decisión de cierre es la decisión de una empresa. Una empresa privada que tiene toda la facultad legal” para hacerlo. Aunque señaló que la administración del Presidente Boric, sí está dialogando con la siderúrgica para ver “cuáles son las alternativas” al cierre.

Insistió en que parte de lo que ha hecho el Ejecutivo es reunirse con las mineras, que podrían ser las “grandes compradoras” de acero y ser parte de la solución. Además, -agregó- la empresa también puede seguir su camino a través de la Comisión Antidistorsión.

Sobre las empresas mineras y la compra de acero nacional, recordó lo que se vivió durante la pandemia del Covid-19. “Por harto tiempo tuvimos mucha dificultad para traer acero chino. Y esa dificultad a veces ocurre también en tiempos normales”.

Esta semana, el cierre de Huachipato fue prioridad del ministro Grau. Viajó a la región del Biobío a conocer en primera persona las tratativas y alternativas que se evalúan para amortiguar la crisis. Los trabajadores de la empresa recibieron al ministro con una huelga.

El ministro, ayer le comentó a El Mercurio un balance se su visita y de la situación:“Pensamos que un cierre de Huachipato es una mala noticia para las mineras. Si ellas lo ven desde una perspectiva estratégica de largo plazo, esto puede ser incluso negativo en términos de la proyección de su costo a futuro, de la certeza logística y también de la posibilidad de ir reduciendo la huella de carbono, que es algo muy relevante para las mineras”.

El ministro militante de Convergencia Social llamó a las mineras a no descartarse y ser partes de una estrategia de largo plazo que sea solución. Sin embargo, tomó distancia con el llamado: “Ahora, la forma en la que ellas toman este mensaje y decidan o no ser parte de la solución, es algo que cada una de estas empresas tiene que evaluar de forma individual. No pueden conversarlo de forma articulada, porque eso es lo que no permitiría nuestra legislación de libre competencia”.