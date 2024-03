Ministro Grau emplaza a mineras por crisis de Huachipato: “Deberían ser parte de la solución”

En medio de la creciente preocupación por el futuro de la Compañía Siderúrgica Huachipato (CSH) y su impacto en la economía regional, el ministro de Economía, Nicolás Grau, ofreció una perspectiva sobre las recientes acciones gubernamentales y las posibles soluciones ante la crisis que enfrenta la empresa. En ese sentido, el secretario de Estado emplazó a las mineras que compran el acero de Huachipato a hacerse parte de la solución.

El miércoles 20 de marzo, el directorio de la compañía perteneciente al Grupo CAP, anunció la suspensión indefinida de sus operaciones siderúrgicas en Talcahuano, alegando “competencia desleal”. La decisión se tomó tras un análisis de las resoluciones emitidas por la Comisión Antidistorsiones sobre la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de barras y bolas de acero chino.

Seis días después del anuncio de suspensión de operaciones de Huachipato en la Región del Biobío, el ministro Grau —oriundo de Concepción— se reunió con representantes de empresas mineras y potenciales compradores de la siderúrgica.

Durante la visita del titular de Economía a su tierra natal, el alcalde de Talcahuano, Henry Campos, le regaló dos camisetas del Club Deportivo Huachipato: una con “25%” y otra con “33%” en la espalda, en referencia a las sobretasas arancelarias que piden en la zona para detener las importaciones chinas de barras de acero y bolas de molienda.

“Pensamos que un cierre de Huachipato es una mala noticia para las mineras”

Nicolás Grau se refirió a su reunión con las mineras en entrevista con El Mercurio, donde afirmó que cada empresa del rubro debería evaluar de manera individual su relación con Huachipato y considerar el impacto estratégico a largo plazo de un posible cierre de la siderúrgica.

“Pensamos que un cierre de Huachipato es una mala noticia para las mineras. Si ellas lo ven desde una perspectiva estratégica de largo plazo, esto puede ser incluso negativo en términos de la proyección de su costo a futuro, de la certeza logística y también de la posibilidad de ir reduciendo la huella de carbono, que es algo muy relevante para las mineras. Si se toman bien en consideración estos elementos, cada una de estas mineras, por separado, debiera tener una visión y una estrategia distinta respecto de Huachipato. Entonces, nuestra visión es que las mineras no deberían ser indiferentes; deberían ser parte de la solución. Ahora, la forma en la que ellas toman este mensaje y decidan o no ser parte de la solución, es algo que cada una de estas empresas tiene que evaluar de forma individual. No pueden conversarlo de forma articulada, porque eso es lo que no permitiría nuestra legislación de libre competencia”, declaró el ministro de Economía al matutino.

Al ser consultado sobre la necesidad de que las mineras sean “parte de la solución”, Grau destacó la importancia de que Huachipato logre incrementar sus ventas a las mineras y establecer contratos con precios más estables.

En cuanto a la falta de acción por parte de las mineras hasta el momento, el ministro reconoció que a veces las decisiones no se toman hasta que los problemas se vuelven más complicados. Sin embargo, sugirió que el anuncio de suspensión de operaciones por parte de Huachipato podría llevar a una reconsideración por parte de las mineras.

Grau anunció una segunda ronda de conversaciones con las mineras, así como reuniones continuas con CAP, la empresa matriz de Huachipato, y con los trabajadores y otros actores relevantes en la región del Biobío.

La situación de Huachipato continúa siendo una preocupación para el Gobierno y los diversos actores involucrados. Grau reiteró el compromiso del Gobierno en encontrar soluciones que permitan la continuidad de la empresa y mitigar su impacto en la economía regional.