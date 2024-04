Excanciller Moreno dice que en Argentina “no fue noticia” polémica de Hezbolá en Chile

El excanciller Alfredo Moreno aseguró que la bullada polémica entre Chile y Argentina por los dichos de la ministra Patricia Bullrich y la presencia de Hezbolá en territorio nacional no es “noticia” al otro lado de la cordillera.

“Yo vengo llegando de Argentina por otra cosa, me tocó hacer un seminario ahí ayer. Esto no existe como noticia en Argentina. Argentina está concentrada en sus temas, tienen bastantes problemas, están intentando salir adelante”, dijo Moreno en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

En ese sentido, agregó que la ministra Bullrich “hizo lo que tenía que hacer, llamar y decir que dejemos esto a un lado, no tiene ningún sentido, porque nunca fue el motivo crear un problema con Chile, sino que simplemente alertar el problema de seguridad que tenemos en el continente, que es una cosa efectiva”.

Respecto de Hezbolá en Chile, Moreno dijo que “no hay antecedentes, según se nos ha dicho, y es lo más probable. Y bueno, digamos, no era ese el punto, ella hizo a lo mejor un mal ejemplo,

una mala explicación, pero el problema de fondo que tiene Argentina, que tiene Chile, que tiene Bolivia, que tiene todos los países, es el problema de la inseguridad y los grupos organizados que tenemos, que están unidos con el narcotráfico, con el terrorismo”.

“Ayer escuché a un fiscal del norte, no recuerdo su nombre, que decía que lo que sí puede suceder es que algunos de estos grupos, como Hezbolá y otros, pueden estar en busca de financiamiento y para eso se conectan con grupos del narcotráfico. Bueno, yo creo que la relación entre Chile y Argentina es sumamente importante, tenemos 5.000 kilómetros de frontera, es un común enorme, siempre hemos tenido estas diferencias respecto de la Antártica y de otras cosas, y hay que enfrentarla, pero me parece que la relación con Argentina hay que mantenerla en el muy buen nivel que ha tenido en todos los años, con países que han tenido gobiernos de muy distintos signos, yo no creo que eso vaya a cambiar”, añadió.

“Tenemos opiniones en común en el mundo. O sea que las cosas que podemos hacer desde ya, por supuesto, trabajar en conjunto en materia de control de la delincuencia, que como decíamos es internacional. Yo no preveo que haya un cambio en esas circunstancias con el gobierno que hoy día está en Argentina y que por lo demás lo que está tratando de hacer es enfrentar problemas internos que son de enorme magnitud”, cerró.