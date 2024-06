Bartolomé Reus, candidato por Providencia: “Hay que entender que las alcaldías no son hereditarias”

El próximo domingo 9 de junio, Providencia será parte de las comunas en las que se realizarán primarias municipales, donde el pacto oficialista “Chile Contigo Mejor” definirá el nombre que estará en la papela de octubre. Escenario electoral marcado por el despliegue de la alcaldesa Evelyn Matthei, la evaluación de su gestión municipal con miras a las presidenciales, y el nombre de Jaime Bellolio (UDI) como su eventual heredero.

Para el candidato por el Partido Liberal, Bartolomé Reus, la actual jefa comunal “está más preocupada de ser candidata que de administrar”. En esa línea, afirma que “Providencia necesita a alguien que esté presente, que atienda las urgencias de hoy, no de antes, ni que deje un delfín”, en alusión a la figura de Bellolio como la carta de Chile Vamos para disputar la alcaldía.

“Hay situaciones y dolores de los vecinos y vecinas que hay que atender. Y, por lo mismo, este tipo de candidatos que hacen turismo electoral, si bien suenan como grandes nombres, finalmente son personas que desconocen en profundidad, y es muy difícil que lleguen a inmiscuirse mucho en las necesidades de la comuna”, señala.

-¿Por qué es importante para el pacto oficialista disputar Providencia, considerando el despliegue que tendrá la derecha bajo el paraguas de la alcaldesa Evelyn Matthei?

-Providencia es muy importante porque es una comuna que marca también un poco la pauta. Lo que se hace bien en la comuna generalmente se replica y, por lo mismo, también es súper importante estar ahí. Yo creo que hay una oportunidad, pero también hay que mirarlo con cuidado. Es una comuna que hay que mejorar, pero no desde una mirada refundacional. Y el desafío ahí también es tener una administración que gobierne para todos los vecinos y las vecinas, no solamente para un sector en particular.

Y con respecto a la gestión de Evelyn Matthei, obviamente que hace mucho rato que está con el ojo puesto más en la Presidencia que en la alcaldía. Ella misma también se ha visto menos presente en la comuna y eso se siente. Y Providencia necesita a alguien que esté presente, que atienda las urgencias de hoy en día, no de antes ni mañana, o que deje un delfín, por así decirlo, sino que tiene que preocuparse hoy. En este minuto está más preocupada de ser candidata que de administrar.

-¿Qué opinión tienes de Jaime Bellolio como carta de Chile Vamos y que finalmente van a enfrentar en la papeleta de octubre?

-Lo primero que hay que entender es que los puestos municipales, puntualmente las alcaldías, no son hereditarias. Por lo tanto, esa cosa de los herederos, que yo sepa, no vivimos en una monarquía.

Obviamente tendrá el apoyo principal de la administración actual, pero Jaime Bellolio el problema que tiene es que es un candidato forastero. Y administrar Providencia no es solo hacer que el pasto esté verde y que la basura esté fuera todos los días, sino que hay problemas reales. Hay situaciones y dolores de los vecinos y vecinas que hay que atender. Y, por lo mismo, este tipo de candidatos que hacen turismo electoral, si bien suenan como grandes nombres, finalmente son personas que desconocen en profundidad, y es muy difícil que lleguen a inmiscuirse mucho en las necesidades de la comuna, más allá de los temas generales.

-¿Por qué los vecinos de Providencia deberían optar por una figura del oficialismo, más que por otra que sea la continuidad de la administración actual?

-Yo creo que la alternancia siempre es positiva en general. Finalmente, lo que tiene que importar, además de las personas y los sectores, son los proyectos que se van a plantear sobre la mesa.

Particularmente mi candidatura, creo que tenemos un proyecto que apunta hacia el futuro, al desarrollo de la comuna, a pensar en el largo plazo, a darle un norte a la comuna. Eso es algo que hace falta. Es una comuna que tiene muy buenas ideas, pero que están inconexas, y que muchas veces cuesta poder mirar hacia dónde van.

En ese sentido hago una invitación a leer el programa que desarrollamos, tenemos un proyecto que ha sido un trabajo en conjunto con expertos, con vecinos, con locatarios. Recogimos las necesidades que hemos tomado en más de un año de trabajo con distintos actores, para poder ofrecer una hoja de ruta también con planificación a largo, mediano y corto plazo de la Providencia que queremos.

-¿Cuáles son los ejes diferenciadores del pacto “Contigo Chile Mejor” para Providencia?

-La oferta es variada, hay puntos que obviamente coinciden, pero nosotros tenemos un programa en general que trata de tomar tres temas grandes y que creemos que son necesarios de relevar puntualmente.

Uno es la urgencia de la seguridad, que claramente todos la van a tomar, pero creo que la diferencia está en que nosotros lo que buscamos con nuestra agenda es el tema de la recuperación de los espacios públicos, es el primer factor. El comercio ambulante ha crecido harto en la comuna, y para eso lo que nosotros buscamos, aparte de las fiscalizaciones, que es como la base del trabajo que se tiene que hacer, es una colaboración con los emprendedores y con los privados de la comuna que tengan estos problemas puntualmente afuera de sus locales, para que ellos finalmente generen activaciones.

Otro gran eje diferenciador es el tema de la alcaldía nocturna. Nosotros creemos que la forma de llevar la noche y la forma de llevar el día son completamente diferentes. Y la idea de esto es generar un consejo, que la mitad sea de expertos en distintas materias, como seguridad, urbanismo, entretención, vía urbana, y otra por vecinos y locatarios, para revivir la noche de Providencia. En el último tiempo, a raíz también de la sensación de inseguridad que tenemos, estamos con 89% de inseguridad, la gente está saliendo menos y, por lo tanto, eso da pie a que también finalmente los espacios públicos sean ocupados por la delincuencia. Creo que el error ahí es retroceder. Lo que tenemos que hacer es avanzar hacia volver a reactivar la noche de una manera responsable.

También nosotros tenemos un fuerte plan de recuperación de patrimonio y de barrios históricos de la comuna. Por ejemplo, Barrio Triana o Barrio Huelén, muchos pequeños lugares de la comuna que tienen puntos gastronómicos, puntos de arquitectura patrimonial, que es necesario empezar a dotar tanto de identidad e incluirlo en rutas turísticas de patrimonio. Para que la gente vea y se dé cuenta de que Providencia no solamente es el eje Providencia, sino que hay más dentro y, finalmente, muchas veces la gente no tiene idea que dentro de su misma comuna hay tanto patrimonio.

En esa línea, ver lo que pasa, por ejemplo, con Bellavista. Bellavista está pasando por una situación súper compleja de abandono y de inseguridad muy grande. Lo que hay que hacer ahí con ese espacio es intervenir para que de esa manera la gente vuelva a confiar en la calle y podamos reactivar ese tipo de sectores.

Y un tercer eje es el tema de desarrollo ambiental. ¿Por qué digo desarrollo ambiental? Porque nosotros estamos planificando, no solamente ver el tema del reciclaje, sino que empezar a trabajar para ser la primera comuna con economía 100% circular. ¿Qué significa esto? Que sea totalmente sustentable. Eso incluye, por ejemplo, implementar en edificios públicos paneles solares para poder ahorrar energía. Podemos ahorrar hasta un 60% del gasto energético en esa materia. Empezar a empujar la electromovilidad en la comuna. Queremos también mejorar el sistema de reciclaje. Hoy en día hay 24 puntos móviles, creemos que estos puntos deberían ser fijos y deberían ampliar un poco también la gama de tipos de reciclaje. Es importante empezar a incluir el reciclaje de textiles, el reciclaje de elementos electrónicos y basura, que finalmente también son temas que cada día están aumentando más dentro de los residuos de las personas.

Por lo tanto, es necesario también tener eso como punto fijo para de esa manera empezar a construir a largo plazo una comuna que sea más sustentable, que tenga economía circular, capacidad de reconocer su patrimonios y potenciar eso mediante el turismo, garantizando también la seguridad de los vecinos.