Expresidente del CPLT: “Esto está mal. La formalización se ha vuelto una pena anticipada”

El abogado y expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, criticó la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) asegurando que se está transformando en una “pena anticipada”.

Si bien no defendió el actuar de Jadue en el Caso Farmacias Populares, el que calificó como “un caos”, aseguró que “este caso hace crujir a nuestro sistema jurídico y político por varias partes. Una de ellas, y que se ha mencionado, es la crisis en la que está el sistema penal, el sistema judicial y la fiscalía”.

“Tres años en hacer una formalización, la gente no sabe muy bien qué es una formalización, han pasado tres años y hay una cantidad de pruebas abismantes, muy chocantes muchas de ellas y la gente piensa que esto es el juicio”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

“Después de tres años uno piensa que lo normal es que haya un juicio porque la justicia aquí es lenta. No es justicia y la verdad que el juicio recién comienza con esto. Comienza la investigación formal. Lo que ha habido durante tres años es una investigación desformalizada. Recién comienza con esto el juicio, que va a ser en dos años más”, añadió.

En cuanto al caso propiamente tal, reiteró que “hace cuatro años atrás Jadue era candidato presidencial. Tenía un proyecto que era súper sexy y prende súper bien. Luego lo que pasó adentro fue un despelote de la gestión tremendo. Aquí hubo un caos. Se perdían las cosas, no había contabilidad, se compraban a sobreprecios. Seguro que alguien se aprovechó”.

Críticas a la prisión preventiva

Sobre la presión preventiva dictada en contra de Jadue, Leturia dijo que le “sorprendió mucho porque, la verdad, las razones para la prisión preventiva están muy fijas en la ley. Es peligro para la sociedad. Y la verdad es que una persona que casi fue candidato presidencial, yo creo que varios de nosotros nos lo hemos topado en la calle y no salimos arrancando. ¿Peligro para la sociedad? Un alcalde que va de salida”.

“Segundo, peligro de destrucción de la prueba. Yo creo que, incluso pensando que haya tenido intención de destruir la prueba, ha tenido tres años para hacerlo, no creo que desde ahora en adelante se convierta en un peligro para la prueba. O riesgo de fuga. Creo que también, ya vimos lo que pasó en el aeropuerto, es muy poco probable que eso suceda. Entonces, la verdad es que creo que aquí (…) se está abusando mucho de la prisión preventiva”, criticó.

“Hay una cantidad abrumadora de pruebas, pero déjenlo que se defienda y después lo condenan. Háganle un juicio y después lo condenan. ¿Cómo es posible que en tres años no sean capaces de hacerle un juicio a una persona en un caso tan visible y con tantas pruebas? Mira lo que lleva el caso de Pablo Longueira”, recordó Leturia.

“Estas cosas son graves. Me molesta y me preocupa. No tengo ningún interés en defender a Jadue, pero creo que toda persona merece un juicio justo”, criticó Leturia, asegurando que Jadue no ha tenido un juicio justo. “No ha tenido ni siquiera un juicio y está encarcelado sin un juicio, sin posibilidad de defensa. Se está abusando del sistema, se está transformando la formalización en una especie de juicio anticipado, con penas anticipadas

y con la cantidad de antecedentes y el tiempo que ha transcurrido”.

“Cualquier sistema decente hubiera sido capaz de hacerle un juicio a la persona y de decirle que es inocente o culpable, pero no en esta situación, que además el día de mañana le puede pasar a cualquier persona”, agregó.

“Hay muchas pruebas, son muy contundentes las pruebas, pero que le hagan un juicio. Toda persona tiene derecho a un juicio justo, y si lo van a meter preso, y hay razones que lo metan preso, pero con un juicio justo, adelante. Aquí estamos haciendo una especie de juicio popular, de guerra de barras bravas en la política, un bando celebrando,

otro bando criticando o haciendo una defensa corporativa o en bloque. Esto no es bueno. No es bueno por lo que está pasando en los municipios, por lo que está pasando, por los antecedentes que hay sobre Jadue. No es bueno por cómo está funcionando el sistema penal. No es bueno por cómo se está comportando la clase política. No es bueno para el gobierno”, indicó.

“Esto muestra crujideras de nuestra institucionalidad por todas partes. La imagen de Jadue esposado. Es muy probable que se utilice en campaña. Es una imagen muy fuerte y creo yo que una persona que está todavía bajo la presunción de inocencia, no se merece”, cerró.