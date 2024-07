Sede del Frente Amplio amanece vandalizada en semana de elecciones internas

Síntesis generada con OpenAI

A las cuatro de la tarde, en Esmeralda 761, Carabineros tomó declaraciones a un miembro del Frente Amplio tras la denuncia de que desconocidos lanzaron pintura blanca en la fachada del edificio, ahora sede del partido único. La colectividad reconoció que dichos actos son frecuentes en sedes políticas, y advierten que no hubo indicios de un ataque concertado contra el partido, ya que no se dejaron consignas y la fachada no tiene anuncios políticos. El Frente Amplio actuó rápidamente para repintar y asegurar el inmueble, un edificio patrimonial.

Desarrollado por El Mostrador