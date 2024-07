Senado rechaza informe de comisión mixta sobre elecciones municipales en dos días  

Por no alcanzar el quorum requerido, y tras un extenso debate -que incluyó aspectos relacionados con el voto de extranjeros- el Senado no dio su respaldo a lo referido a multas por no votar, propaganda electoral y valor del voto. Ahora la Cámara de Diputados debe tomar conocimiento del informe.

