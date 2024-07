Tohá responde al PC por allanamiento en Villa Francia: han tomado una “línea política complicada”

Un nuevo flanco de críticas entre La Moneda y el Partido Comunista abrió el allanamiento ocurrido en Villa Francia, donde se encontró un arsenal de armas y explosivos al interior de una radio comunitaria y un comedor “popular”.

Desde el PC, su presidente Lautaro Carmona, acusó una “provocación” y un “montaje”, exigiendo a la ministra del Interior, Carolina Tohá “plena transparencia”. Desde el Ejecutivo, la mencionada secretaria de Estado respondió que el PC instauró una “sombra de duda” sobre procedimientos de la Justicia.

Al respecto, la secretaria de Estado enfatizó que “es grave que espacios que se dicen comunitarios terminen usados para esto”. “Y me parecería que las personas que reivindican esa historia, a este símbolo que representa Villa Francia, pusieran ahí el acento en lo inaceptable que es que un lugar que tiene una historia vinculada a los Derechos Humanos se ocupa para guardar armamento que se ocupa en democracia”, agregó en entrevista con CNN Radio.

Sobre las críticas del PC, dijo que “uno las puede entender como parte de una historia donde hay un vínculo con Villa Francia, del cual yo tampoco me siento ajena”. “Pero a mí me sucede todo lo contrario de lo que veo en esta reacción de algunos dirigentes, que en lugar de enojarme con la policía o con los fiscales que investigan, me enojo porque se utilice y se manipule una historia ligada a los Derechos Humanos para cometer actos violentos en democracia, eso es lo que me parece a mí inaceptable”, criticó.

“Entonces yo no diría que es un partido que por estos hechos no sea confiable, yo creo que es un partido que ha tomado una línea política complicada, pero la ha tomado conscientemente, no es que va y dice una cosa y después se desdice. Y eso tiene un valor también, aunque esa cosa uno tenga mucha distancia con ellas muchas veces”, apuntó.

“Lo que he visto del Partido Comunista es una sombra de duda sobre los procedimientos de la Justicia y policiales en esta materia. Y eso me parece grave. Por cierto que en democracia se puede levantar dudas, pero hay que poner antecedentes arriba de la mesa, aquí no se ha escuchado hasta el momento ninguno”, sostuvo.

En esa línea, tras lo sucedido con el operativo en Villa Francia, la ministra Tohá reconoció que “efectivamente, ha habido una serie de situaciones complejas últimamente con el Partido Comunista”.

“Se han repetido varios episodios por distintas razones, muchos de ellos yo creo que tienen que ver con temas internos del Partido Comunista. Sin embargo, cuando una fuerza política es parte de una alianza de gobierno y es una fuerza de gobierno, tiene algunas obligaciones que van por encima de sus dinámicas internas y yo creo efectivamente que ha habido situaciones problemáticas en este tiempo”, añadió.

“Espero que se resuelvan y espero que no se repitan, porque esto debilita al Partido Comunista, lo pone en cuestión hacia fuera y como fuerza de gobierno, no es bueno que se presenten en este tipo de cuestionamiento y de dudas sobre los procedimientos que tiene la Justicia y la Policía”, cerró.