Pese a críticas, Petro sigue con su apoyo a Daniel Jadue: “Siempre he luchado contra lo injusto”

El presidente colombiano, Gustavo Petro, volvió a defender este jueves al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) que está en prisión preventiva desde hace más de un mes, y aseguró que siempre ha “luchado contra lo injusto”.

“Siempre he luchado contra lo injusto y debe ser en cualquier lugar del mundo. Si me ponen preso por mis ideas, como hicieron en el pasado, me gustaría la mayor solidaridad internacional”, expresó Petro en la red social X, donde compartió una carta de agradecimiento que le envió Jadue.

Este nuevo mensaje de Petro se suma a las declaraciones del lunes en las que el mandatario pidió la libertad de Jadue, alcalde de la comuna de Recoleta de Santiago, judicializado por administración desleal, estafa, cohecho, delito concursal y fraude al fisco.

Esos mensajes han sido calificados como “inaceptables” e “imprudentes” por el canciller, Alberto van Klaveren.

“Desconocen la trayectoria democrática de nuestro país, así como la existencia de un Estado de Derecho”, añadió el ministro de Relaciones Exteriores chileno en su cuenta de X.

Sin embargo, Petro insistió hoy en que “el mundo y su propio pueblo es el mejor apoyo a un revolucionario”.

En la misiva, Jadue agradeció al presidente colombiano, a quien dijo admirar profundamente, e hizo un llamado “a no aceptar los intentos del modelo para disciplinar a quienes soñamos y trabajamos por un mundo mejor”.

Las palabras de Petro arriesgan las buenas relaciones entre los dos países y la admiración mutua que ambos presidentes -Petro y el chileno Gabriel Boric- han expresado en reiteradas ocasiones.

Petro y Boric se han reunido varias veces en Santiago y Bogotá y el encuentro más reciente fue en septiembre pasado cuando el presidente colombiano asistió en la capital chilena a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de Augusto Pinochet.