Fares Jadue dispuesto a asumir como alcalde de Recoleta para “dar continuidad a servicios populares”

El debate sobre la vacancia del cargo de alcalde en Recoleta se intensificó este miércoles con las miradas puestas sobre el concejal comunista Fares Jadue, quien declaró estar dispuesto a asumir el rol de jefe comunal. La vacancia surgió tras el cumplimiento de los 45 días de impedimento para seguir ejerciendo el cargo por parte de Daniel Jadue, conforme a la normativa vigente.

Daniel Jadue está en prisión preventiva desde el 3 de junio, imputado como autor de delitos consumados de administración desleal, estafa, fraude al fisco reiterado y un delito concursal, relacionados a operaciones financieras de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

Tras una reunión con los concejales Cristian Weibel, Karen Garrido y Joceline Parra, todos del Partido Comunista (PC), Fares Jadue abordó la situación y expresó su desacuerdo con la medida de prisión preventiva aplicada a Daniel Jadue, calificándola de “desproporcionada”.

“Consideramos que el mandato del alcalde Jadue debió haber terminado el 6 de diciembre. La decisión anticipada vulnera la soberanía popular”, señaló Fares Jadue en un punto de prensa, subrayando que el proceso de selección del nuevo alcalde debe realizarse a través de una votación en la que se proponga un nombre y se elija por mayoría.

El concejal Jadue sentenció que “aquí no hay una destitución, es una vacancia del cargo y como lo señala la ley, debe ser llenada”, aprovechando el momento para asegurar que quien asuma el próximo viernes “dará fiel cumplimiento a lo que fue el mandato popular, respetando el programa de gobierno”.

En ese sentido, Fares Jadue se mostró dispuesto a asumir el cargo de alcalde, afirmando que esta decisión ha sido discutida con los concejales y la bancada de su sector. Además, aclaró que, en caso de ser elegido, su mandato no interferirá con su próxima candidatura para la reelección. En su explicación, comparó su situación con la de otros candidatos a la reelección, quienes se suspenden un mes antes de las elecciones para dedicarse plenamente a la campaña.

“A mí me interesa hacerme cargo y darle continuidad a los servicios populares, principalmente farmacias, ópticas y otros”, sostuvo posteriormente Fares Jadue en conversación con la radio Biobio.

“(Daniel) Jadue no ha sido condenado de ningún delito y, por lo tanto, no tengo por qué inhibirme ante una norma legal y un derecho que me asiste de tener esta opción. Tratar al círculo del alcalde como una banda de delincuentes no es un lenguaje apropiado. Uno siempre tiene que actuar en política con buena línea”, cerró Fares Jadue.

”Para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley, la Administración Municipal ha convocado a un Concejo Extraordinario para el día viernes 26 de julio, a las 9:30 horas, donde se deberá elegir un nuevo Alcalde o Alcaldesa hasta el 6 de diciembre de 2024″, informó la municipalidad de Recoleta mediante un comunicado a la prensa.

El concejal Cristian Weibel expresó su apoyo a la decisión de Fares Jadue, destacando su experiencia de 20 años en la municipalidad y considerándolo como la “mejor carta” para liderar la comuna en este período de transición.

En cuanto al proceso para la elección del nuevo alcalde, los concejales afirmaron que abordarán el tema conforme a la legislación vigente, garantizando que el proceso se lleve a cabo de acuerdo con lo que establece la ley.

Oposición

Algunos concejales se oponen a la candidatura de Fares Jadue, citando su vínculo con el actual alcalde, Daniel Jadue. Los opositores están presentando candidaturas simbólicas para manifestar su rechazo.

Cabe mencionar que, pese a tener el mismo apellido, Fares Jadue y Daniel Jadue no son familiares, ni tienen ningún tipo de parentesco ni vínculo sanguíneo.

Felipe Cruz, concejal de RN en Recoleta, criticó que el nuevo alcalde suplente debía asumir funciones desde mañana, argumentando que la administración actual no está en condiciones de continuar. Cruz considera que la candidatura de Fares Jadue es injusta y que la administración municipal podría influir en su elección.

La defensa de Daniel Jadue había solicitado restricciones menos severas que la prisión preventiva, pero la Corte Suprema aún no ha fijado una fecha para revisar la apelación.

En cuanto al proceso de elección del alcalde subrogante, si no se aprueba el próximo viernes, se convocará un segundo consejo extraordinario para una nueva votación.