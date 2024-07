Presidente Boric dice que medidas pro seguridad “no son improvisadas”

El Presidente Gabriel Boric dio el vamos al plan de reforzamiento del efectivo policial que zanjó el Gobierno, en el marco del Plan Calles Sin Violencia, asegurando que todas las medidas de seguridad que se han implementado en el último tiempo son estudiadas y “no hay improvisación”.

La respuesta de Boric apunta a las críticas que recibió de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), quien acusó “improvisación” del Ejecutivo tras el anuncio de una nueva cárcel de máxima seguridad.

“Acá no hay atajos, no hay improvisación y tampoco al menos yo no tengo tiempo para peleas políticas en materia de seguridad porque no nos conducen a nada”, advirtió.

Sobre el crimen organizado, Boric reconoció que “sabemos que es una tarea difícil, sabemos que la ciudadanía la exige, quiero que sepan que para nosotros es la primera prioridad. Estamos destinando el máximo de recursos y herramientas que tenemos como Estado en una estrategia que es sostenida y clara”.

El Plan Calles Sin Violencia contempla medidas para la PDI, Carabineros y la Fiscalía Nacional. En el caso de Carabineros, radicará en un total de 1.669 nuevos funcionarios para la Región Metropolitana. De ellos, 909 corresponden a nuevos efectivos y 760 a reasignaciones.

El despliegue se dividirá en tres etapas. Para la PDI, se plantea un aumento de las fiscalizaciones de control migratorio; un operativo nacional mensual y tres operativos semanales adicionales para la RM. Asimismo, se incrementará el número de funcionarios para el Modelo Territorial Cero (MT-0).

En cuanto a Fiscalía, se establecerá la ampliación de las unidades ECOH (equipos de crimen organizado y homicidio).

“Estos son hechos concretos, no declaraciones grandilocuentes, hechos concretos, medidas efectivas con unidad de propósito, con el Estado presente”, cerró.