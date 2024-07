Negociación municipal golpea liderazgos en Chile Vamos: RN y Evópoli resultan damnificados

Venció el plazo para la inscripción de candidatos para las elecciones de octubre, en donde la ciudadanía elegirá a alcaldes, concejales, gobernadores regionales y consejeros regionales. En la oposición, Chile Vamos era la coalición que tenía la misión de coordinar las inscripciones de las derechas: desde el Centro Democrático (pacto entre Amarillos y Demócratas) hasta Republicanos. Sin embargo, no lo lograron, aunque desde las directivas sacaron balances positivos. Ahora, al interior de las colectividades, el diagnóstico es diferente.

Al interior de Renovación Nacional (RN) y Evópoli las críticas hacia sus directivas son las más evidentes. En ambas colectividades se apunta a que los timoneles cedieron a la presión de la UDI, que –según advierten distintas voces– logró más de lo que merecía.

Lo que estaría detrás de esta “solidaridad” con la tienda gremialista, que otros llaman obediencia, es que la UDI es el único partido de Chile Vamos que tiene una candidatura presidencial competitiva frente a José Antonio Kast: la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

En RN las críticas apuntan a su presidente, Rodrigo Galilea, y su secretaria general, Andrea Balladares. En resumen, no están contentos por cómo decantaron las negociaciones. La senadora del partido María José Gatica ya había hecho las suyas de manera pública: “Creo que ha tenido una postura bastante débil, siendo que somos el partido más grande de la derecha, y eso conlleva una responsabilidad mayor. Se debió tener una sola coalición amplia de derecha y Rodrigo es uno de los responsables de que esto no haya ocurrido”.

Bajo reserva, miembros del partido indican que Galilea ha jugado un rol discreto y que las negociaciones recayeron en Balladares. Acusan que las críticas internas son fuertes, principalmente por “regalar” la candidatura al Gore en Valparaíso a María José Hoffmann, bajar en O’Higgins la candidatura del presidente regional de RN, Víctor Blanco, y ceder el cupo a la UDI en la Región de Los Ríos.

En la directiva tienen tranquilidad, pues creen que los números respaldan una buena negociación. RN va a competir en nueve capitales regionales con candidatos a alcaldes, en tanto la UDI solo en cuatro. En detalle, Renovación Nacional irá por Santiago, Copiapó, La Serena, Talca, Chillán, Temuco, Puerto Montt, Valdivia y Punta Arenas. Mientras, el gremialismo irá en Arica, Iquique, Rancagua y Concepción.

En Gores, RN tiene seis candidatos y la UDI, ocho. Sobre la Región de Valparaíso, en Renovación Nacional hacen un balance positivo, ya que la colectividad lleva candidatos a alcaldes en 22 comunas y el gremialismo solo en ocho.

A pesar de eso, hay una cierta molestia interna y los cuestionamientos de militantes apuntan a que se fue muy benigno con la UDI. Esto habría sido en desmedro del despliegue regional y territorial óptimo para la tienda de Galilea. El buen trabajo que se ha hecho –puntualizan fuentes del partido– no se ve recompensado a nivel del territorio y eso afecta a la militancia de base.

Además, otra crítica que se comenta es que los criterios para elegir a los candidatos no fue consistente y que fue cambiando caso a caso. Ahí, acusan voces de RN, se vio beneficiada la UDI. No solo en Renovación Nacional se abrió la polémica por favorecer a la tienda gremialista. Desde Evópoli, esta controversia incluso terminó con un diputado renunciando a la directiva regional de su partido.

Jorge Guzmán, uno de los dos diputados de Evópoli en la Cámara y otrora presidente regional de la colectividad, comunicó el martes 16 de julio que “con profunda pena, y tal como lo señalamos en carta de fecha 5 de julio de 2024, y habiendo transcurrido y excedido el plazo informado, esta Directiva Regional renuncia con esta fecha a sus cargos en la Región del Maule”.

Entre los motivos para ello, explica que el grupo regional estaba trabajando hace doce meses en el “Plan Maule”, que buscaba inscribir listas completas para concejales en todas las comunas de la región, “sin embargo, y fruto de la decisión de los organismos consultivos, democráticos y soberanos de nuestro partido, se toma una decisión contraria al plan que se venía desarrollando y se acuerda construir un pacto electoral con la Unión Demócrata Independiente (UDI) para las próximas elecciones de concejales. Decisión que, si bien no compartimos como directiva regional, fue respetada en atención al apoyo mayoritario que tuvo esta propuesta”, explican en la carta de renuncia.

Este movimiento, “no fue consultado, pero si fue acordado por la Directiva Nacional en el pacto de concejales con el partido UDI, fue competir de forma desigual en las listas de concejales en la Región y el país. Con esta decisión, se dejaron comunas en las cuales no tenemos cupos de concejales y otras donde la participación es desigual con respecto a nuestro compañero de pacto”, explican en la misiva.

La consecuencia de esto, agregan, es que “hemos visto disminuidas nuestras listas, teniendo una baja importante de candidatos, simpatizantes y futuros militantes, que han decidido ir en cupos de otros partidos por la desigualdad en la distribución de cupos con nuestro ‘aliado electoral'”.

Guzmán y compañía creen que es lamentable que el futuro del partido en el Maule y su representatividad “no dependa de Evópoli, sino que de la buena voluntad o generosidad de nuestro ‘socio electoral’”. Si bien explican que esta renuncia no implica dejar el partido, ven cómo la directiva “puso en riesgo lo más sagrado y valioso de un partido político, que son sus bases”.

Otro hecho que generó molestias al interior de la tienda liderada por Gloria Hutt fue la inscripción de solamente 390 candidatos a concejales, lejos de los 460 que se plantearon inicialmente. Para poner en perspectiva la cifra: en 2016 Evópoli inscribió 500 candidatos a concejales y, en 2021, a 990, de los cuales solo 60 resultaron electos. La cifra está muy lejos de las aspiraciones de la colectividad.

Ahora, testigos de las negociaciones afirman que estas se dieron a nivel nacional y, por lo tanto, no era posible cumplir las expectativas de Guzmán. Afirman que la metodología necesitaba un subpacto. Además, explican que la directiva de Evópoli no estaba candidateando figuras para llenar números, sino que privilegiaron el vínculo con el partido y la posibilidad real de salir electos. Por último, apuntan a lo evidente: Evópoli es el partido más chico dentro de Chile Vamos, cosa que torna compleja la negociación y más aún cumplir con las expectativas personales o locales.

Al interior de la UDI no existen muchas voces disonantes respecto a los resultados de la negociación. La directiva que estuvo durante la mayor parte de las negociaciones ya no está (el senador Javier Macaya y María José Hoffmann) y atravesó por momentos turbulentos. En Chile Vamos precisan que hoy atraviesan por un momento muy sensible a propósito del caso Macaya y que, por eso, no se ha visto a críticos de las negociaciones.

Ahora bien, aparte de eso, confiesan que tanto el diputado Guillermo Ramírez como el senador Juan Antonio Coloma han llegado a cumplir la presidencia y secretaría general del partido, respectivamente, en un momento complejo y abocados al trabajo. Desde las otras colectividades de Chile Vamos coinciden en que han trabajado a la par y llegaron a tomar el fierro caliente.

Antes de Ramírez y Coloma, Hoffmann fue quien lideró las negociaciones hasta pocos meses antes de la inscripción. Sin embargo, reconocen que redujo la intensidad después que se asegurara con su candidatura para Gore de Valparaíso y que eso derivó en que dejara la secretaría general.

Lo que es claro es que un sector del gremialismo no ve con muchas esperanzas la candidatura de su otrora secretaria general, pues la competencia estará con el candidato republicano más que con el oficialismo, por lo que ven difícil que se imponga en las urnas. Sin embargo, quienes son más cercanos a Hoffmann afirman que la exdiputada por Valparaíso tiene encuestas donde ganaría por 5 puntos al menos.