Crisis de convivencia en La Moneda persiste por postura del PC sobre Venezuela

La postura de algunos militantes del Partido Comunista de Chile (PC), quienes llamaron a respetar los resultados de los comicios venezolanos a favor de la reelección de Nicolás Maduro, en medio de acusaciones de fraude por parte de la oposición venezolana que han sido respaldadas por varios países —como Argentina y Estados Unidos— y avalaron la institucionalidad electoral de ese país, provocó tensión dentro de La Moneda. Desde el oficialismo, algunos personeros han interpretado dicha postura como un respaldo al líder chavista que amenaza la convivencia en la coalición.

Ayer, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela ratificó que Maduro fue reelegido en los comicios presidenciales del domingo pasado con el 51,95 % de los votos, frente al 43,18 % de apoyos obtenidos por el candidato de la oposición mayoritaria, Edmundo González Urrutia, con el 96,87 % de las actas escrutadas. El tema es que el presidente del CNE, Elvis Amoroso, leyó este segundo boletín -luego del presentado el domingo con el 80 % de las actas escrutadas- sin que todavía la institución publique los resultados desglosados, como indica la normativa establecida, debido a un “ataque masivo” al sistema, que no impidió la proclamación de Maduro como ganador.

En Chile, las declaraciones del exasesor de la Subsecretaría del Interior y miembro del Comité Central del PC, Juan Andrés Lagos, encendieron la polémica. Lagos indicó que su partido debería evaluar su permanencia en la coalición de Gobierno, sugiriendo que la postura del PC respecto a Maduro podría influir en esta decisión. En una entrevista con Radio Universidad de Chile, Lagos afirmó que “vamos a tener que analizar esa situación” y criticó las voces que cuestionan la democracia del PC por sus posturas respecto a Venezuela.

Estas declaraciones provocaron una respuesta rápida de miembros de la coalición. El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) expresó su descontento con la idea de mantenerse en una coalición con quienes apoyan a Maduro. Por su parte, el senador socialista Juan Luis Castro aseguró que el PC “no merece” ser parte del Gobierno si sigue respaldando lo que él considera un “fraude electoral” en Venezuela.

“Si el PC va a revisar su política de alianza, creo que desde el Socialismo Democrático deberíamos hacer lo propio. Los principios no pueden estar subordinados a los intereses de cada partido y ellos se han negado a reconocer que el triunfo en Venezuela no lo tuvo Maduro, avalando con esto una dictadura represiva y sangrienta en ese país”, señaló el senador Castro.

No obstante, el presidente del PC, Lautaro Carmona, intentó calmar las aguas, desestimando las especulaciones sobre una posible salida del partido de la coalición. A través de sus redes sociales, Carmona destacó que el PC mantiene un “activo apoyo” al Gobierno del presidente Gabriel Boric y que el partido continúa participando en la política nacional sin poner en duda su compromiso con el Gobierno.

“El natural sentido crítico que sostenemos frente a las dimensiones que tiene la política no ponen en duda el apoyo a nuestro gobierno”, declaró el líder del PC.

Desde el PS, su presidenta, la senadora Paulina Vodanovic, replicando al timonel comunista, recalcó que “el que tiene que hacer esa evaluación es el Presidente de la República, es él quien nos convoca a los partidos políticos que hoy día formamos parte del Gobierno”.

A pesar de los intentos de pacificación, la tensión persisitó. El diputado PPD Raúl Soto insistió en las críticas al PC. El parlamentario, miembro de la comisión de RREE de la cámara, dijo que “el PC es el incómodo en la coalición, no el Socialismo Democrático que se alineó con el Presidente Boric diferencia del PC que prefirió apoyar a Maduro y no al Presidente, o en su oportunidad a Jadue y no a la ministra Vallejo”.

El diputado Soto también lamentó que las fuerzas progresistas hayan pactado para las elecciones “solo con una lógica electoral”, estimando que se requiere una centro izquierda con personalidad propia y sin complejos frente al PC o al Frente Amplio.

Cabe mencionar que hubo un caótico fracaso de la lista única de gobernadores del oficialismo-DC que pidió el propio Presidente Boric. Y es que con algo de confusión terminó la inscripción de cuatro listas, tras 120 días de gestiones para tratar de ir juntos una sola nómina.

El senador Castro volvió a abordar el tema este sábado. En conversación con radio Cooperativa, el parlamentario oficialista explicó que “una coalición que sustenta un Gobierno tiene que tener ciertos principios y valores sagrados. El principio de la soberanía popular, de la transparencia y la democracia en una elección son valores que superan cualquier interés secundario. Son esenciales esos valores y ahí estamos topando con el Partido Comunista”.

“La proyección hacia el futuro, la proyección hacia una elección presidencial, caramba que esto va a resonar. La diferencia es profunda como lo dijo Carlos Montes, el ministro socialista en Gabinete, y es cierto que es profunda, no es cosmética”, aseveró.

Castro manifestó que “yo plantearía también en el Socialismo Democrático la conveniencia o no de mantener a futuro esas relaciones con el PC así como están hoy día”.

Emplazamiento de Ismael Calderón (PS) a alcaldesa Irací Hassler

Ismael Calderón, vocero de la ONG Santiago Activo y precandidato a alcalde por Santiago del Partido Socialista (PS), instó a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), a clarificar su postura respecto a Nicolás Maduro en Venezuela.

“La alta migración venezolana en la comuna de Santiago no solo ha enriquecido nuestra diversidad cultural, sino que también ha traído consigo una comunidad activa y preocupada por el estado de la democracia en su país de origen”, parte mencionando un comunicado de la ONG. Por eso, agrega, “es fundamental para nosotros como organización, que la autoridad local, la alcaldesa Irací Hassler, tenga una postura clara y firme sobre el régimen de Nicolás Maduro y los procesos que legitiman su permanencia en el poder”.

Además, dice, “consideramos importante que la alcaldesa hable claramente sobre la posición de su partido, el Partido Comunista, que ha mostrado apoyo al régimen de Maduro”.

Calderón planteó que “lo sucedido el domingo en Venezuela muestra que su tradición democrática está en duda. Tal como ha señalado el presidente Gabriel Boric, mientras no se demuestre la transparencia del proceso eleccionario, no se puede reconocer lo establecido por el oficialismo venezolano”.

Solidarizamos con el pueblo venezolano y esperamos que la transparencia democrática sea restaurada. Hacemos un llamado a la comunidad internacional y a nuestras autoridades locales para que se mantengan vigilantes y firmes en su compromiso con la defensa de la democracia y los derechos humanos. Santiago Activo reafirma su compromiso con los principios democráticos y la defensa de los derechos de todas las personas, sin importar su nacionalidad”, concluye el comunicado de la ONG.

Chile Vamos pide reconocer triunfo de Edmundo Gonzalez

El diputado UDI, Gustavo Benavente, señaló este sábado que “la única manera de terminar con la actual narcodictadura de Nicolás Maduro es que la comunidad internacional actúe coordinadamente y exija que se respeten los resultados oficiales de las elecciones presidenciales, que a la luz de todos los antecedentes dio por ganador indiscutido a Edmundo González”.

En ese sentido, expresó que “por eso creemos fundamental que el Gobierno del Presidente Boric siga el mismo camino que adoptaron países como Perú, Uruguay, Ecuador y Estados Unidos, reconociendo como vencedor de las elecciones al candidato de la oposición”.

En esa misma línea se manifestó el diputado Diego Schalper (RN), integrante de la comisión de RREE de la Cámara. “Habiendo transcurrido prácticamente una semana de las elecciones en Venezuela, es incomprensible que el gobierno chileno todavía no reconozca el triunfo evidente de Edmundo González y establezca que él es el verdadero Presidente de la República de Venezuela”, sentenció.

La diputada Ximena Ossandón, jefa de la bancada RN, recalcó que “ya paso el tiempo en el que Maduro tenía que transparentar las actas. Ahora ya no hay duda que el Presidente electo de Venezuela es Edmundo González y eso debe ser ratificado por la comunidad internacional, de manera de desconocer el autoritarismo de Caracas y perseguir definitivamente a Maduro y sus cómplices por atropellar los derechos humanos y el derecho internacional”.