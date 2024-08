Piden rebaja en cuentas de la luz tras lluvia de demandas contra Enel

Enel enfrenta un verdadero sistema frontal, pero de reclamos y demandas, debido a los extensos cortes de luz que en algunos sectores han superado las 80 horas. A la compañía le llueven cargos, demandas colectivas de alcaldes, solicitudes para el fin de su concesión y ahora una propuesta de rebaja en las cuentas de luz, mientras se le exige una respuesta rápida y mejoras en el servicio.

Desde La Moneda, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, anunció que el Ejecutivo presentará este lunes la primera formulación de cargos contra la empresa de distribución de electricidad Enel, debido a los prolongados cortes de luz tras el sistema frontal de la semana pasada en la Región Metropolitana y que según la compañía, se extenderían hasta el miércoles.

En una conferencia de prensa, la ministra Vallejo expresó su descontento con la respuesta “insuficiente y vergonzosa” de Enel y otras empresas de distribución de energía. La portavoz del Gobierno detalló que los incumplimientos de la empresa abarcan tanto el marco normativo legal como los compromisos establecidos con el Estado y la ciudadanía en cuanto a los plazos para restablecer el suministro eléctrico.

Vallejo enfatizó que la prioridad es restablecer el servicio de inmediato y anunció que, si bien esta es la primera formulación de cargos, podrían seguirse otras en las próximas horas o días. Además, la titular de la Segegob informó que se han exigido medidas de compensación a través de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) para los hogares afectados por la falta de suministro.

Senador Castro: “Dejen de cobrar su parte de la cuenta final de luz”

Yendo un paso más allá, el presidente de la Comisión de Energía y Minería, senador Juan Luis Castro (PS), pidió acciones concretas a las distribuidoras eléctricas por los daños producidos. El legislador les solicita que dejen de cobrar por el resto del año su fracción de la cuenta total de la luz, lo que significaría un 20% de rebaja de la cuenta final de los clientes.

“Pedimos directamente a las empresas distribuidoras grandes, Enel, CGE, Saesa, que tienen a miles de clientes en nuestro país y que no le han cumplido, que dejen de cobrar su parte de la cuenta final de luz eléctrica. Eso significa rebajar un 20% automáticamente el valor de esta tarifa. Eso es un gesto concreto. No van a quebrar, no van a ir a pérdida porque aquí hay una definición de quien no ha cumplido y que tiene que resarcir los daños producidos durante todos estos días que nunca nadie imaginó y que ellos se comprometieron a resolver y no lo han hecho adecuadamente”, declaró el senador Castro.

Demandas colectivas de alcaldes

En paralelo, alcaldes de la Región Metropolitana han decidido interponer una demanda colectiva ante la SEC. El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA), criticó la situación recurrente durante emergencias y afirmó que la demanda busca que Enel se haga responsable de los inconvenientes causados.

En esa misma línea, la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza (UDI), calificó la situación como “insostenible” y pidió a Enel una revisión urgente de sus operaciones. Por su parte, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), denunció la “indignante” demora en la reposición del servicio y cuestionó la falta de mantenimiento en la infraestructura eléctrica.

La alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela (UDI), también se mostró crítica hacia la empresa, afirmando que Enel no ha respondido adecuadamente a las necesidades de los vecinos. Valenzuela destacó que el municipio ha tenido que distribuir generadores eléctricos para apoyar a los afectados y acusó a Enel de no haber realizado inversiones significativas en la infraestructura eléctrica.

Diputado Undurraga pide fin de la concesión de Enel

El diputado y presidente de la Democracia Cristiana (DC), Alberto Undurraga, anunció que solicitará a la SEC el término de la concesión de Enel, citando una serie de incidentes similares y la falta de mantenimiento como razones para esta solicitud.

“Aquí lo que vemos es una constante, ya estamos hablando de la cuarta vez que hay cortes de esta naturaleza y nosotros pensamos que lo que corresponde es aplicar el término de la concesión por la vía de la caducidad, por la vía de la revocación, por la vía del término de la licencia, la autoridad determinará cuál y nosotros vamos a hacer una presentación en esa línea”, anunció el legislador, en conversación con La Tercera.

Utilizando jerga futbolística, el diputado Undurraga argumentó que “cuando en un servicio público como es la distribución de energía el Estado le encarga a un privado que lo realice bajo ciertas normas y si no cumple esas normas a la primera tarjeta amarilla, a la segunda otra tarjeta amarilla, pero al igual que en el fútbol cuando hay acumulación de tarjetas amarillas, lo que sucede, lo que corresponde es la tarjeta roja”

El diputado Undurraga sostuvo que “no basta con decir que es un efecto de la naturaleza, porque las empresas tienen la obligación de haber desarrollado adecuadamente la limpieza, adecuadamente la mantención de los cables”.

El área de concesión de Enel Distribución Chile (parte de Enel S.p.A., compañía eléctrica multinacional con sede en Roma) es una zona de alta densidad de consumo, en ella se concentra una proporción importante de la población del país y también alberga a una alta concentración de actividades empresariales, parques industriales, pequeña industria y comerciales. En 2022, la Compañía entregó servicio de energía eléctrica a 2.079.639 clientes, un 2% más que en 2021.

Reclamo ante la SEC contra Enel y CGE

La presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades y jefa comunal de Peñalolén, Carolina Leitao (DC), junto a la alcaldesa de Melipilla Lorena Olavarría (FA), lideraron una reunión de urgencia ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible.

En la instancia, que también contó con la presencia de las y los alcaldes de otras 37 comunas de la RM, y del ministro de Energía, Diego Pardow, se hizo entrega de un reclamo formal a la superintendenta Marta Cabeza, en contra de las empresas de suministro eléctrico de la RM, y en el que también se solicitó a la SEC fiscalizar y aplicar las multas correspondientes a Enel y CGE.

Y es que hasta la fecha, aún hay más de 200 mil hogares sin electricidad a lo largo y ancho de toda la RM, siendo Melipilla, Peñaflor, Padre Hurtado, San Bernardo, y Buin, las comunas más afectadas de parte de CGE.

Así, la alcaldesa Leitao señaló que como ediles comparten la indignación de las vecinas y vecinos, ya que hay sectores que llevan “más de 80 horas sin luz”, y que esperan de la SEC que pueda hacer “todo lo posible para que las empresas respondan”, y no sólo a modo de compensaciones o de manera legal, sino que “más allá”. “Tiene que ver también con la incidencia que esto tiene en pequeños negocios, en familias que han perdido todos sus alimentos, en muchas otras consecuencias que tienen para qué decir en las partes rurales donde también se pierden las comunicaciones, por lo tanto esto ha tenido un efecto tremendamente nocivo para muchas familias”, complementó.

Por su parte, la alcaldesa Olavarría calificó como “inaceptable” la actuación de CGE, ya que hay comunas que podrían llegar a vivir “una semana sin

electricidad”. “Es inaceptable que tengamos comunas rurales en donde nuestras APR no cuenten hoy día con este acceso justamente por el corte de suministro eléctrico. Es inaceptable que comunas rurales con bajos recursos tengamos que como municipalidades inclusive dar respuesta en circunstancias que no es de nuestra responsabilidad”, dijo..

Posteriormente, la jefa comunal de Melipilla realizó un llamado a CGE a entregar “certezas” con fechas y horas concretas de reposición del suministro para que las comunidades puedan volver a la normalidad. Además, Olavarría instó a la SEC a aplicar multas “ejemplares” y que vayan “en directo beneficio de nuestras comunidades”, y signifiquen “una inversión concreta en mejorar la infraestructura”..

Por último, la superintendenta Cabeza agradeció a las y los alcaldes por la reunión sostenida, ya que les permite fiscalizar de mejor manera el rendimiento de las empresas eléctricas, las que no han entregado “información fluida”, ni “respuestas certeras”. “Las compañías han dado plazos que no cumplen y han dado plazos que no son reconocibles por nuestra superintendencia”, agregó la autoridad.

La situación sigue siendo crítica y las autoridades y ciudadanos esperan respuestas más rápidas y eficaces por parte de Enel para evitar que tales crisis se repitan en el futuro.

La luz vuelve el miércoles

En respuesta, Enel proyectó que para el martes el número de clientes sin energía en la RM se reduzca a menos de 100 mil, tras haber alcanzado un máximo de 750 mil durante la crisis. Tras una auditoría de la SEC, la compañía espera que el miércoles esté repuesto el servicio en su totalidad.

Enel informó que a las 06:30 horas de hoy, 193.044 mil clientes se encuentran sin suministro, principalmente en las comunas de Quilicura, Lampa, Recoleta, Maipú, Pudahuel, entre otras. “Se ha atendido de manera priorizada a los clientes registrados como electrodependientes. Ellos acceden a una atención telefónica preferencial, para la instalación de los grupos electrógenos en sus domicilios. Entre la noche del jueves y hasta hoy a esta hora se han entregado 380 equipos, además de llamar proactivamente a los registrados para ofrecer ayuda”, precisaron.

La compañía dice que mantiene sus equipos técnicos desplegados en terreno y sus canales de atención reforzados para atender la emergencia.