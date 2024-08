Elizalde culpa al Congreso por atraso en fast track de seguridad y abre controversia con Legislativo

El ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde (PS), abordó el debate en torno a la crisis de seguridad y el retraso del fast track de la agenda legislativa en materia de delincuencia, resaltando que durante el Gobierno del Presidente Boric se ha alcanzado un récord de 58 proyectos de seguridad aprobados.

En relación a la aprobación de proyectos de seguridad, Elizalde señaló que, si bien el Ejecutivo presenta las iniciativas, sus respectivas urgencias e indicaciones, la responsabilidad de aprobar las leyes recae en el Congreso Nacional. En ese punto, el socialista criticó que hay eficiencia legislativa solo en algunas comisiones y destacó que son ellos quienes finalmente despachan los proyectos.

“Nosotros como gobierno presentamos las urgencias, presentamos los proyectos, presentamos las indicaciones, pero quien aprueba la ley es el Congreso Nacional. No quiero con esto hacer una crítica al trabajo realizado, porque hay diferencias; hay comisiones que han sido muy eficientes; hay presidentes que han sido muy respetuosos de las urgencias parlamentarias, y hay otros que no tanto. Pero, finalmente, el despacho de los proyectos es una tarea del Congreso Nacional”, aseguró Elizalde en Estado Nacional de TVN.

Y remarcó: “me gustaría que parte importante de estos proyectos ya estuvieran aprobados. Nosotros hemos presentado los proyectos y las indicaciones, pero la tarea le corresponde al Congreso Nacional”.

El socialista agregó que el Gobierno lleva 58 proyectos de seguridad aprobados a la fecha, lo que elogió como un “récord ante cualquier otro gobierno”, y manifestó que si se despachan estos proyectos, más de 80 mociones van a ser aprobados en el mandato del Presidente Boric.

Elizalde, el campeón de los enredos

Tras sus cuestionamientos a las comisiones legislativas del Congreso, el presidente de la Comisión Seguridad del Senado, Iván Flores (DC) el domingo, por la tarde, lo llamó al orden.

“El ministro Elizalde debería ser un poquito más preciso, para decirlo con suavidad y amistad, porque disparar al voleo y decir que algunas comisiones trabajan y otras no, que algunas comisiones respetan (urgencias) y otras no, es decirlo al voleo, y eso no sirve, no ayuda. Al revés, confunde y enreda todo. El ministro Elizalde parece ser que es el campeón de los enredos, y mete al gobierno en los mismos enredos. Que lo diga con nombre y apellido, cuáles son las comisiones que no respetan y cuáles son las que trabajan y las que no trabajan. A ver si tiene razón o si nuevamente está equivocado”, aseguró el senador Iván Flores a El Mostrador.

El senador Flores añadió que si el gobierno hiciera “mejor la pega y respondiera con rapidez” las observaciones de las comisiones en “proyectos bastante malos”, se podrían construir acuerdos con mayor facilidad.

“Hay proyectos bastante malos, como el del Sistema de Inteligencia que es un bodrio. Trataron de hacer un invento (…) aquí trataron de hacer una cosa que no flota y se han demorado todo el mundo, todo el año en responder. Eso tampoco sirve, para construir un buen baile se necesitan dos (…) lo hemos dicho con nombre y apellido: tenemos problemas con Hacienda; hemos tenido algunos problemas con algunos asesores de Interior,(…) que Elizalde diga exactamente dónde cree él que están los problemas, y si estamos de acuerdo tendremos que corregir, y si no, tendrá que tragarse sus palabras“, expuso el senador por Los Ríos.

Por su parte el diputado Andrés Longton (RN), expresidente de la comisión de Seguridad de la Cámara, también reparó al cuestionamiento del secretario de Estado, recordando que del primer fast track, el Congreso ha aprobado casi 60 leyes en seguridad, del que quedan cuatro proyectos que están prontos a salir, pero indicó que ello “ha sido por los votos de la oposición y no de su sector”.

“Hemos sido respetuosos de las urgencias en la Comisión de Seguridad, así que ahí el ministro debe aclarar quién no lo ha sido, porque es cosa de ver cómo se comportaron cuando eran oposición con las urgencias, para darse cuenta cuando estas de verdad se incumplen. Y para eso me parece que el ministro debe estar más presente en la discusión legislativa”, advirtió el diputado Longton (RN).

Y agregó: “El nuevo fast track, al que nos opusimos, fue más una imposición del gobierno, el cual incluyó proyectos que le acomodaban al PC y FA como el que fomenta la música chilena y dejó afuera aquellos que les incomodaban, como el que tipifica como delito el ingreso ilegal de migrantes a Chile, que fue aprobado por una amplia mayoría en la Cámara. Por lo que nosotros como bancada de diputados de RN, no concurrimos a ese acuerdo (de fast track) y hemos dado espacio a mociones, como la que hace público el registro de prófugos y el que castiga más duramente a homicidas”.