Gobierno se enreda: Vallejo y Monsalve en dos carriles sobre seguridad y homicidios

La Región Metropolitana vivió un trágico fin de semana con el registro de ocho homicidios, una cifra que ha puesto en el centro del debate la efectividad de las estrategias de seguridad del Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Estos sucesos impulsaron a la Delegación Presidencial a convocar mesas jurídico-policiales con alcaldes y alcaldesas para evaluar y ajustar las medidas de seguridad implementadas en sus comunas. No obstante, ante las críticas de la oposición, hay discrepancias en las declaraciones emitidas desde el propio Ejecutivo.

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, fue la primera en salir a defender del manejo de La Moneda en materia de seguridad, destacando los esfuerzos por intensificar la presencia policial y coordinar operativos más efectivos junto al Ministerio Público.

“Las medidas que estamos implementando más allá de la evaluación final respecto de los homicidios están teniendo resultados en materia de detenciones, en controles de detención pendientes. Por lo tanto, está avanzando no sólo la labor de las policías con estos operativos, sino que también de la justicia en lo que es garantizar que no haya impunidad frente a estos delincuentes”, recalcó la ministra Vallejo.

La vocera de Gobierno también hizo hincapié en la urgencia del segundo fast track legislativo de seguridad, destacando la necesidad de lograr acuerdos amplios en el Congreso para que las nuevas leyes sean efectivas y perdurables.

Sin embargo, no todos están convencidos de la eficacia del enfoque de La Moneda. La senadora Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista (PS), cuestionó las mencionadas mesas jurídico-policiales, sugiriendo que no son una solución adecuada. “No es una crítica al Presidente, sino que al contrario. Creo que es un rol que él ejerce, pero que hoy, donde vemos que no es un problema del Gobierno solamente, el único que puede tomar la acción de coordinar a los demás poderes del Estado, tener un rol relevante es el Presidente (…) No es mi ánimo ni pautear, ni mandarle recados por la prensa al Presidente, sino que simplemente, reconocer en él un liderazgo importante en esta materia”, sostuvo la timonel del PS.

La ministra Vallejo respondió a la senadora Vodanovic: “Pretender desconocer el liderazgo del Presidente en la cantidad de políticas públicas que hemos implementado y que incluso han sido aprobadas gracias a los parlamentarios que hoy día señalan algún tipo de cuestionamiento, es porque justamente ha sido gracias a su liderazgo”.

Desde la oposición, el secretario general de la UDI y diputado Juan Antonio Coloma expresó su descontento con la gestión gubernamental. Coloma criticó la falta de avances concretos, como la construcción de cárceles y la efectiva prevención del delito, acusando al Gobierno de falta de capacidad y voluntad. “Mientras el Gobierno no entienda que la delincuencia y el crimen organizado se enfrentan con gestión, capacidad y voluntad, vamos a seguir sufriendo”, dijo el parlamentario gremialista.

Monsalve: “No hemos logrado bajar ni la cantidad ni la tasa de homicidios”

Pese a la defensa esgrimida por la ministra Vallejo, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, manifestó que “hemos reconocido que en la Región Metropolitana en particular no hemos logrado bajar ni la cantidad ni la tasa de homicidios, ni la violencia por la que se ejecuta”.

En conversación con CNN Chile, Monsalve, quien se encuentra en Ecuador participando precisamente en una cumbre de seguridad, detalló que en la RM, el 50% de los homicidios violentos está vinculado al crimen organizado y el 60% de sus homicidios se cometen con armas de fuego.

Eso sí, en línea con la respuesta de la titular de la Segegob, el subsecretario defendió el plan Calles sin Violencia que ha impulsado La Moneda para combatir la delincuencia. “Es bien importante dimensionar que la lucha contra la violencia es una tarea esencial del Estado, pero junto con eso es importante recordar que hay políticas y programas que se están llevando a cabo para luchar justamente contra ese fenómeno”, mencionó.

“No quiero generar la sensación de que cada vez ocurre esto se reacciona y se inventa algo. No, nosotros con bastante anticipación en diciembre del año 2022 estamos llevando adelante la política nacional contra el crimen organizado”, añadió Monsalve.

Según cifras de la Subsecretaría del Interior, en el año 2022 la tasa fue de 6,7 homicidios por cada 100.000 habitantes y en el 2023 —cuando se inició el plan Calles sin Violencia— fue de 6,3.

“Lo que hay que hacer es reforzar las políticas que tienen evidencia y que permiten cambiar ese escenario. Escenarios que no se cambian en una semana, no se cambian en un mes, normalmente ni siquiera se cambian en un año, requieren políticas de estado de largo aliento, que es lo que está impulsando hoy en día”, planteó el funcionario del Ministerio del Interior, afirmando que la estrategia del Ejecutivo también ha dado resultados en las zonas norte y sur.

Por su parte, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, reiteró el compromiso del Gobierno con la estrategia contra el crimen organizado y la necesidad de reforzar y adaptar las medidas según la evolución de los hechos. “Estamos trabajando activamente para desbaratar bandas criminales y fortalecer la presencia policial”, sostuvo Durán.

Con todo, el delegado presidencial enfatizó que “la señal más importante es trabajar para minimizar la posibilidad de que ocurran delitos de esta naturaleza (como homicidios) y, si ocurren, garantizar que no haya impunidad”.