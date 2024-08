Las ucranianas, el yate y la langosta: lo que Fiscalía recordó a Hermosilla durante audiencia

Durante la audiencia de formalización del abogado Luis Hermosilla, quien enfrenta cargos por lavado de activos, soborno y delitos tributarios, el fiscal Felipe Sepúlveda recordó parte del polémico audio titulado “N3m3s1s”, que destapó el caso que lleva el nombre del penalista.

La grabación, realizada en la oficina de Hermosilla y filtrada por el medio Ciper en noviembre del año pasado, contiene múltiples referencias al pago de coimas a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Pero no solo eso.

Los protagonistas del audio: el propio penalista, quien mañana podría quedar en prisión preventiva, la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer.

El fiscal Sepúlveda citó textualmente las palabras de Hermosilla, que en el audio alude a la suma de $10 millones para asegurar un favor de un funcionario del SII. Lo que siguió, sin embargo, provocó incomodidad hasta en la defensa del penalista.

Sepúlveda leyó: “Compadre, yo quiero que me dis (sic) lo máximo que me puedas dar”. A continuación, la declaración de Hermosilla se volvió aún más explícita y controversial: “Ahora quiero que me diga lo máximo: cuatro ucranianas, tres polacas, dos argentinas y todas en pelota. Y todas haciendo no sé qué. La raja. Pero, además, me ponís un yate, me ponís langosta (sic)”.

El fiscal argumentó que estas declaraciones ilustraban claramente el tipo de contraprestación que Hermosilla esperaba recibir a cambio del pago. Según Sepúlveda, “Hermosilla es bastante categórico en lo que pide, ya que describe lo que considera lo ‘máximo’ en términos de recompensa”.

La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para Luis Hermosilla, para la abogada Leonarda Villalobos y su esposo Luis Angulo. La audiencia continuará durante la jornada de este jueves.