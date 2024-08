Revelan chats con Hermosilla que el ministro Jean Pierre Matus negó en público

“No hay ningún chat”, así desmintió el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, el 22 de julio la publicación del medio Ciper que afirmaba que él había tenido chats con el abogado Luis Hermosilla —hoy imputado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos— en relación con la defensa del exministro del Interior, Andrés Chadwick, durante la acusación constitucional que enfrentó en el Congreso en 2019.

Ese día, el ministro Matus desmintió a la publicación, enfatizando en que “si la leen completa, no hay ningún mensaje de chat ahí reproducido ¿Y por qué no hay ningún mensaje de chat? Porque no hay”. Sin embargo, nuevas pruebas indican lo contrario. Una nueva publicación del citado medio reveló esos chats entre Matus y Hermosilla. Los mensajes muestran que Matus también contactó al penalista alemán Kai Ambos para obtener un informe en derecho que apoyara la defensa de Chadwick, además de negociar el pago por estos servicios.

El 7 de noviembre de 2019, Matus le escribió a Hermosilla: “Hola, ya me comuniqué con Kai Ambos, ¿puedes hablar?”. En los mensajes posteriores, Matus detalla las condiciones del informe y el proceso de pago, demostrando su involucramiento en la defensa de Chadwick. Según la investigación, Matus recibió un pago de $14 millones de Hermosilla por sus gestiones, fondos que se rastrean hasta la empresa de factoring Factop, actualmente investigada por estafa y otros delitos.

El Ministerio Público ha incorporado estos chats a la investigación sobre Hermosilla, quien también está siendo investigado por el uso de fondos provenientes de Factop para pagar el informe del especialista alemán. Los mensajes entre Hermosilla y el dueño de Factop, Daniel Sauer, detallan la urgencia en la transferencia de los fondos para cubrir los honorarios de Ambos, revelando complicadas conexiones financieras.

Este miércoles, en la primera jornada de formalización del denominado Caso Hermosilla, la fiscalía presentó evidencia de que los fondos utilizados para pagar a Ambos y a Matus provienen de Factop. La fiscalía solicitó acceso a todos los antecedentes en los dispositivos electrónicos de Hermosilla relacionados con Matus para esclarecer el origen y justificación de estos pagos.

El ministro Matus declaró como testigo el 6 de agosto, confirmando su participación en la defensa de Chadwick, pero limitándose a detalles generales debido al secreto profesional. Matus aseguró no conocer el origen de los fondos para pagar a Ambos, afirmación que coincide con la declaración de Hermosilla, quien reconoció la contratación de Matus pero no pudo precisar quién cubrió los costos.

La controversia continúa en torno a la veracidad de las declaraciones de Matus y el papel de Hermosilla en la defensa de Chadwick, mientras la investigación sigue avanzando para esclarecer estos vínculos financieros y profesionales. Hoy, la fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva para Luis Hermosilla, para la abogada Leonarda Villalobos y su esposo Luis Angulo. La audiencia continuará durante la jornada de este jueves.