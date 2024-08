Presidente Boric por solidaridad en pensiones: “No es un capricho de la izquierda voluntarista”

Desde la Región de La Araucanía, tras la inauguración del Centro de Cuidados Comunitarios en la comuna de Nueva Imperial, el Presidente Gabriel Boric reiteró su urgente llamado para la aprobación de la reforma de pensiones. El Mandatario enfatizó la importancia de incorporar principios de solidaridad en la reforma, afirmando que esta medida “no es un capricho de la izquierda voluntarista”.

En un punto de prensa, el Presidente Boric subrayó que “la solidaridad es necesaria para que mujeres que trabajan toda su vida de manera no reconocida, que no son flojas, que no es que no le hayan trabajado un peso a nadie, como muchas veces dicen algunos, sino que trabajaron, pero ese trabajo no fue reconocido, puedan tener derecho a una pensión digna”.

El Mandatario también hizo un llamado a toda la sociedad, manifestando que, “partiendo por el Estado, pero también quienes más ganan, entreguen un poco de esa plusvalía para poder construir una sociedad más justa, más integrada, más cohesionada”.

Este llamado se produce en un contexto en el que el Gobierno y el Senado han logrado un acuerdo clave: la Comisión de Trabajo del Senado podrá votar tanto en general como en particular el proyecto de reforma de pensiones de manera paralela. La meta es despachar la reforma a tercer trámite en enero de 2025.

Centros Comunitarios de Cuidados

Siguiendo con su gira por La Araucanía, el Presidente Boric llegó hasta Nueva Imperial acompañado de la ministra (s) de Desarrollo Social y Familia, Paula Poblete; la ministra (s) de Agricultura, Ignacia Fernández; la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Gabriela Elgueta; la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos; el delegado presidencial regional, José Montalva; y el alcalde de la comuna de Nueva Imperial, César Sepúlveda, para encabezar la ceremonia de inauguración del Centro Comunitario de Cuidados (CCC) “Altos de Imperial”, que forma parte del Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados “Chile Cuida”.

Desde junio de 2024 se han inaugurado cuatro Centros Comunitarios de Cuidados en Arica, Padre Las Casas, Saavedra y Cerro Navia, y se proyecta la inauguración de cerca de 20 centros en distintas regiones del país. La región de La Araucanía contará con 8 CCC, en localidades urbanas como rurales. Ya se han inaugurado tres, uno en Saavedra, otro en Padre Las Casas y este último de Nueva Imperial.