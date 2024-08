Hugo Herrera: la “amenaza” de JP Hermosilla es “una torpeza” y “muestra su desesperación”

El caso Hermosilla destaca no sólo por los multimillonarios montos involucrados y el posible soborno a funcionarios públicos, sino también por su arista política, donde están las conversaciones del abogado con diversas figuras, como el exministro Andrés Chadwick. En este escenario, su hermano y defensor, Juan Pablo Hermosilla, en tono de “amenaza”, pidió al Ministerio Público una copia completa de los chats del teléfono de su representado, advirtiendo: “Veamos qué fiscales y ministros le pedían favores”.

En ese contexto, el filósofo y analista político Hugo Herrera dijo que la jugada de la defensa de Hermosilla -quien cumple prisión preventiva en Capitán Yáber- es “una torpeza” y que “muestra su desesperación”.

“Lo veo mal porque es claramente una amenaza”, sostiene Herrera en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, enfatizando que “algo de cierto debe tener en el fondo”. Herrera duda sobre la existencia de un respaldo sólido por parte de los hermanos Hermosilla para lanzar tal advertencia. “Yo no sé si tendrán respaldo ellos o cómo procurarse un respaldo o un acceso los hermanos Hermosilla a las conversaciones del celular”, reflexiona. Además, cuestiona si la Fiscalía podría manipular esos datos, lo que llevaría a “entrar a pericias tecnológicas”.

Más allá del posible alcance de estas amenazas, Herrera considera que la postura de Juan Pablo Hermosilla revela una posible implicación de otras figuras. “Debe haber algo detrás de la amenaza, debe haber a lo mejor más gente involucrada”, apunta, sugiriendo que esta estrategia defensiva se basa en insinuaciones que buscan presionar a diversas autoridades. Además, señala que Luis Hermosilla es un abogado con contactos notorios, parte de un fenómeno donde ciertos abogados ejercen su influencia tanto en las cortes como en los pasillos del poder. “A Hermosilla le tocó, digamos, porque se pasó de rosca”, comenta Herrera.

Herrera también considera que el gobierno debería manejar esta situación con mayor prudencia. “Yo creo que el Presidente de la República y sus ministros debieran estar preparando escenarios a futuro”, indica, criticando la reacción de caer en “peleas de barro” con los implicados. Para él, es un error estratégico que desvía la atención de la necesidad de reformas serias y estructurales en el sistema judicial y político del país. “Lo que debiera hacer el gobierno es preparar con tranquilidad un proyecto de ley que apunte a mejorar las falencias del sistema”, sugiere, destacando que estas reformas deben abordarse “en frío”, sin la presión mediática o la urgencia del momento.

Respecto a la representación de Luis Hermosilla, Herrera critica que un hermano lo esté defendiendo, ya que “nunca es bueno defenderse en causa propia”, y menos aún cuando se trata de un familiar directo. “Es difícil pensar en una defensa desapasionada, tranquila, que no se vaya a caliente”, explica, señalando que estas defensas tienden a complicarse y a dejar huellas imborrables que luego quieren olvidar.

Para Hugo Herrera, las amenazas de Juan Pablo Hermosilla no solo son una torpeza estratégica, sino también una señal de desesperación y falta de poder real. “El que tiene realmente poder no habla. El que tiene poder actúa”, enfatiza, sugiriendo que el verdadero poder se ejerce en silencio, con acciones, no con declaraciones públicas. Así, considera que esta movida defensiva podría ser contraproducente, no solo para los Hermosilla, sino también para todos los actores involucrados, planteando que podría desencadenar un “parelé” general en el sistema judicial, similar a lo ocurrido en otros escándalos previos de financiamiento político.