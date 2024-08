Ana Araneda: La candidata de Demócratas que le disputará el centro oficialista a Alejandro Navarro

La actual consejera regional y candidata de Demócratas al Gore de Biobío, Ana Araneda, dice representar al centro democrático de la región, lejos de la polarización y los extremos. Espacio en disputa, luego de que partidos y representantes de la alianza oficialista restaran su apoyo a la candidatura de Alejandro Navarro, por su posición frente a la crisis en Venezuela.

“A través de mis redes públicas y en prensa, he hecho un llamado a la unidad, sobre todo para el centro y la centro izquierda. (…) Sé que hoy día Alejandro Navarro no representa a mucha gente y creo que ese es mi espacio de conquista”, señaló.

Araneda, quien también es doctora en Ciencias Ambientales, dice que sus prioridades programáticas estarán en seguridad, reactivación económica y sostenibilidad. Lo anterior, con un foco transversal en probidad, a propósito de las consecuencias que trajo el caso convenios para las diferentes regiones del país y que -a su juicio- tuvo graves consecuencias para el proceso de descentralización.

“Con todo lo que hemos vivido a nivel nacional con el caso convenios la descentralización ha retrocedido, y eso lo vemos con la ley de presupuesto. (…) Creo que se nos hizo una promesa que no se ha cumplido. El traspaso de competencias real y con recursos no ha sucedido, y creemos que no nos permite la autonomía para hacernos cargo de nuestros problemas”, afirmó.

-¿Cómo crees que se van a distribuir los apoyos del centro político en la región, a propósito de la división que genera la candidatura de Alejandro Navarro en el oficialismo?

-La candidatura que yo represento es de centro. Hace poco vivimos dos grandes procesos constituyentes fracasados y esto tiene que ver un poco con la polarización con la que se desarrollaron estos procesos. Por lo tanto, yo creo que la gente cuando vaya a votar, estoy segura que van a querer elegir personas que busquen el trabajo transversal, colaborativo y no las tendencias o los extremos.

Hoy día represento ese espacio, por lo que a través de mis redes públicas y en prensa, he hecho un llamado a la unidad, sobre todo para el centro y la centro izquierda. Es importante que tomen postura con una candidatura, y sé que hoy día Alejandro Navarro no representa a mucha gente y creo que ese es mi espacio de conquista.

-¿Cómo ha sido tu trabajo territorial en ese sentido, con alcaldes y alcaldesas por ejemplo? ¿Cómo van las conversaciones con ese sector al que buscas convocar?

-Como consejera regional ya vengo desde hace un par de años haciendo un trabajo importante junto a los alcaldes, mediante justamente la entrega de los recursos desde el gobierno regional. Por lo tanto, desde ahí, los mismos alcaldes saben quién soy, saben como trabajo, y por lo mismo también muchos de ellos han dicho directamente, usted es mi candidata. Otros, bueno, vamos a conversar, nos vamos a conquistar, pero yo creo que la tendencia de todos los alcaldes al día de hoy, es que si no están en estos extremos políticos, van con mi candidatura.

-¿Has sentido esa adhesión y ese apoyo implícito o explícito en las conversaciones?

-Así es, también por una experiencia previa. Yo he sido bastante transversal, noble en el sentido de nunca oponerme a algún proyecto que venga a beneficiar alguna comuna o simplemente al bienestar de las personas, independiente del color político. Así que yo me siento contenta también desde ahí, porque considero que siempre he sido un aporte para el consejo regional y su gobierno.

-Precisamente también te entregó su apoyo, el actual gobernador Rodrigo Díaz, quien no va a la reacción producto de la consecuencias por las investigaciones del caso convenios. Como consejera regional y como candidata, ¿cuál es tu lectura sobre el impacto de este tema y las herramientas de control que son necesarias?

-Yo fui candidata a la gobernación la vez anterior y competí con el actual gobernador. Por lo tanto, desde ahí quiero manifestar que siempre hemos tenido diferencias. Pero esas diferencias al momento de velar por el bienestar de las personas finalmente se restan y buscamos acuerdos. Entonces, el que el gobernador actualmente sume su apoyo es un hito importante, y es también porque no podemos seguir mirándonos en los extremos. Por lo mismo cree que el espacio moderado lo encuentra acá en esta candidatura.

Respecto al caso convenios, no solamente esta región se ha visto afectada, sino que ha sido a nivel nacional. Es muy importante que hoy día la Contraloría y el Ministerio Público hagan su trabajo y determinen finalmente quiénes son los responsables. Por lo tanto, el que tenga que caer, tiene que caer. De ahí no nos perdemos.

En este mismo periodo donde han ocurrido muchas denuncias y faltas a la probidad, hemos identificado las carencias en el gobierno regional. Primero que todo, es el control, es la transparencia de un inicio de los proyectos. Hoy día estando dentro puedo darme cuenta y dar fe de eso, y por cierto, fortalecer ese trabajo. Es importante conocer todas esas debilidades porque sé perfectamente lo que hay que hacer para tener un gobierno regional con todas sus iniciativas bajo un control externo e interno.

-¿Cómo ves el tema de los contrapesos en el consejo regional y los mecanismos de fiscalización?

Sí, hemos tenido distintas discusiones y hemos propuesto al gobernador medidas de probidad que se han tomado. Hoy día el gobierno regional ha adoptado 15 medidas de probidad para evitar cualquier tipo de causal de error o faltas. Y efectivamente, el rol del consejero regional, es fiscalizar, pero también tenemos bastantes debilidades al respecto. Desconocemos muchas veces los mecanismos internos, o las plataformas digitales que tenemos para revisar proyectos también son débiles.

Por lo tanto, siendo gobernadora, todo esto lo vamos a fortalecer. Y también poner a disposición de cada consejero regional desde un inicio, cuando ingresa un proyecto, los mecanismos para que él por sí mismo haga el seguimiento y no encontrarse al final aprobando un proyecto que desconoce. Es una medida bien importante y la vamos a implementar.

-¿Cuáles son tus prioridades programáticas más relevantes de acuerdo a las necesidades que tiene hoy la región del Biobío?

-Uno de los problemas al que hay que darle mucha urgencia es la seguridad. Yo he sido la única candidata que ha dicho que si es necesario poner la mitad del presupuesto del gobierno regional en temas de seguridad, lo vamos a hacer. Y no solamente significa fortalecer a las policías -bien hay que decir que hoy día la competencia de seguridad es de la delegación- sin embargo, nosotros tenemos recursos asociados a fortalecer las policías. Además tenemos que fortalecer a los municipios, el trabajo que hacen las organizaciones sociales y también ocupar los espacios que hoy día podrían transformarse en parques urbanos. Ese es mi primer punto.

Lo segundo, que es importante es la reactivación económica. Hoy tenemos que defender la industria, pero también generar nuevas industrias. Yo también propongo en mi candidatura que debemos transformar la basura y generar una valorización, una nueva economía local. Y eso lo vamos a llamar basura cero, que reduce también la gran crisis sanitaria que tiene la región del Biobío.

Y el otro punto es justamente la sostenibilidad. Uno de los sellos de esta candidata al ser doctora en Ciencias Ambientales y que siempre ha buscado de alguna forma proteger el patrimonio natural y que esté en equilibrio también con el desarrollo de la ciudad.

Y estos tres grandes ejes que yo te menciono tienen que ir transversalmente con un enfoque y perspectiva de género, la inclusión y la probidad. Ese es mi gran programa macro resumen.

-¿Cuál es tu evaluación del proceso de descentralización y los desafíos que quedan por delante?

-Es lamentable. Con todo lo que hemos vivido a nivel nacional con el caso convenios la descentralización ha retrocedido, y eso lo vemos con la ley de presupuesto. La descentralización tiene que ocurrir sí o sí y creo que se nos hizo una promesa que no se ha cumplido. El traspaso de competencias real y con recursos no ha sucedido, y creemos que no nos permite la autonomía para hacernos cargo de nuestros problemas.

Justamente hoy día existe la Asociación de Gobernadores de Chile, la Agorechi, que ha trabajado intensamente en poder levantar más propuestas asociadas a la descentralización. Y yo voy a seguir siendo parte de ello. Creo que la descentralización es el único mecanismo que nos permite realmente preocuparnos y hacernos cargo de los desafíos y necesidades de las comunas.

Por lo tanto, la delegación debería ser un ente más bien que fiscalice y que observe junto a sus ministerios. Hoy día, lamentablemente, todo lo que pasa por los ministerios es burocrático y centralizado. La entrega de recursos se demora infinitamente, más que poder solucionar un problema, lo retrasa. Entonces, creo que la delegación debe ser un ente que acompañe a un gobierno regional, pero que también deje de tomar decisiones centralizadas que hoy día no nos sirven.