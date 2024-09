Hasta con minuta a partidos Gobierno intenta defender frases del Presidente sobre caso Hermosilla

“Me alegro de que una persona que se creía todopoderosa enfrente a la justicia como cualquier otra persona”, con esta frase, el Presidente Gabriel Boric, reafirmó ayer sus dichos sobre el abogado Luis Hermosilla. Esto, luego de una alocución similar emitida por el Mandatario el 27 de agosto, y que dio pie a la arremetida de la defensa del imputado penalista —liderada por su hermano, Juan Pablo Hermosilla—contra La Moneda.

Los dichos del Presidente Boric sobre Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva formalizado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos, también generaron incomodidad en sectores del oficialismo, desde donde señalaron que es mejor que las autoridades del Poder Ejecutivo se omitan de opinar sobre resoluciones del Poder Judicial, más aún cuando son procesos en curso.

Por eso, tanto la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, como el titular de Justicia, Luis Cordero, salieron a blindar al Jefe de Estado. Además, la Secretaría de Comunicaciones (Secom) de La Moneda remitió una minuta a los dirigentes del oficialismo, para reforzar los dichos de Gabriel Boric.

La primera en salir al paso fue la ministra Vallejo, enfatizando que el Presidente “ha sido claro en que cuando nos enfrentamos a la justicia, todos tienen que ser iguales ante la ley, que no debe importar la cuna, las redes de poder, el poder adquisitivo del dinero, o la militancia, o el sector político, que no haya un privilegio de ningún tipo en el tratamiento de los casos que se enfrentan a la justicia, sea por corrupción, o sean otros, y por eso es tan importante cuando la justicia da señales de que es ciega frente a esas diferencias de cuna o de poder”, partió señalando Vallejo.

Cabe mencionar que el Presidente Boric sostuvo que no le afectan ni hacen cambiar de opinión “las críticas de un sector de la élite que cree que, no sé, a los poderosos no se les puede tocar”.

Vallejo: “Hemos sido de una sola línea frente a casos de corrupción”

En ese sentido, la portavoz de La Moneda remarcó que, “cuando al Presidente se le ha criticado legítimamente, porque la democracia es parte de eso, por valorar el avance de la justicia en la aplicación de una cautelar en un caso específico, como el caso Hermosilla, dice relación obviamente con que la reacción frente a sus palabras ha sido distinta que cuando se trata por ejemplo del caso Convenios, o cuando se ha tratado, por ejemplo de las prisiones preventivas de delincuentes comunes”.

“La crítica se ha presentado frente sólo a unas palabras del Presidente y no frente a otras que han tenido el mismo tenor, y por eso el Presidente reafirma y mantiene su posición, y nosotros obviamente lo respaldamos, creemos que está lo correcto porque hemos sido de una sola línea y un solo estándar frente a estos casos de corrupción, que la ley sea igual para todos y que la justicia no genere tratamientos privilegiados para nadie”, sentenció la ministra Vallejo.

Jadue lamenta “maltrato” de quienes han “festinado” con pérdida de libertad

Ayer, luego de tres meses en prisión preventiva por el llamado caso Farmacias, el exalcalde de Recoleta y militante del Partido Comunista (PC), Daniel Jadue, dejó el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, tras la modificación de sus medidas cautelares. El exjefe comunal quedó bajo arresto domiciliario total y desde Renovación Nacional (RN) instaron al Mandatario a comentar el caso con el mismo rigor que el de Luis Hermosilla.

Hasta ahora, el Presidente Boric no se ha referido al caso del exalcalde comunista. No obstante, Jadue, integrante del oficialismo, aunque de los críticos del gobierno, sí hizo una crítica donde tocó una de las frases del Mandatario. “Sólo quiero lamentar todo el maltrato de todos los que se han ufanado y festinado con la pérdida de libertad de cualquier ser humano”, declaró Daniel Jadue camino a cumplir su nueva medida cautelar.

Cordero: “Es inevitable que se forme parte de la deliberación pública”

Quien también salió a respaldar al mandamás de La Moneda fue el ministro de Justicia, Luis Cordero, asegurando que las declaraciones del Presidente Gabriel Boric deben entenderse como una opinión política, no como una intervención en el poder judicial.

“El Presidente ha hecho referencia explícita sobre que él no está interviniendo en ninguna resolución judicial. Yo creo que la Constitución es bien clara sobre este punto”, afirmó el secretario de Estado.

Luis Cordero, quien también ha recibido críticas por parte de la defensa de Hermosilla, enfatizó que el caso del imputado penalista “es una investigación que tiene interés público y respecto del cual es inevitable que se forme parte de la deliberación pública”.

“El Presidente ha sido bien claro en lo que ha señalado el día de ayer en relación a su opinión sobre la prisión preventiva del señor Hermosilla y, en segundo lugar, que lo entiende como una exposición política que nada tiene que ver con el funcionamiento ni del Ministerio Público ni del Poder Judicial”, recalcó.

“Hay que administrar razonablemente la información”

Recordemos que la Fiscalía entregará mañana una copia de los chats de Luis Hermosilla a su defensor Juan Pablo Hermosilla. Son más de 700 mil páginas de transcripción, además de videos, fotografía y audios. “Veamos qué fiscales le pedían favores a Luis Hermosilla, veamos qué ministros le pedían favores a Luis Hermosilla”, advirtió la semana pasada el abogado defensor.

Ante esto, el ministro Cordero sostuvo que “no todas las ilegalidades pueden ser constitutivas de delitos, hay algunas que podrían ser infracciones administrativas, otras que están vinculadas a conflictos de interés, y otras que pueden ser comunicaciones que están en otro ámbito, que es la conversación política. Yo creo que también hay que administrar razonablemente la información”.

“Por las características de la persona de la cual estamos hablando y los vínculos que él tenía con el sistema político, hay que tener mucho cuidado con informar razonablemente bien a las personas para poder hacer las distinciones. Cada uno, en la tranquilidad de su hogar y en la discusión pública, podrá tener su opinión, pero creo que es muy relevante hacer la distinción de qué es delito y qué no es delito”, añadió el secretario de Estado.

Reparos oficialistas y la minuta de la Secom

Las declaraciones del Presidente Boric generaron incomodidad entre algunos líderes de la alianza de gobierno. Flavia Torrealba, presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), puso el foco en que “no calcular la importancia que tiene la defensa del principio de presunción de inocencia siempre genera efectos”. Sin embargo, agregó, “a pesar de esta imprudencia, digamos, del Gobierno, creo que lo que quiso hacer el Presidente, fue dar esta señal de que en este caso no va a haber impunidad”

Por su parte, el senador Jaime Quintana, timonel del Partido por la Democracia (PPD), sugirió “para resguardar bien la separación de poderes, es mejor que las autoridades del Poder Ejecutivo se omitan de opinar sobre resoluciones del Poder Judicial, más aún cuando son procesos en curso”.

Para consolidar la postura de La Moneda, la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda (Secom) —liderada por el publicista Pablo Paredes—envío una minuta a los dirigentes del oficialismo. En el documento consignado por Emol, se hace hincapié en que “la justicia debe ser igual para todos” y que el Gobierno “fue claro”, en el mensaje de que “ante la corrupción, esto es caiga quien caiga”.

También se indica que el país no puede perder el foco en lo importante, que es que se investigue la red de corrupción descrita por la Fiscalía. “Tal como estamos enfrentando con firmeza la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico, a la corrupción, al tráfico de influencias hay que enfrentarlo con la misma dureza”, se lee en la minuta.

En línea con las afirmaciones de la ministra Vallejo, la minuta de la Secom precisa que “el Gobierno es el menos interesado en que se politicen las causas judiciales”, y acota que “las autoridades están en todo su derecho de hablar sobre un caso que tiene impacto en el sistema de justicia y en la opinión pública”.

En esa línea, destaca que en el caso Convenios, el Presidente Boric fue “sumamente crítico”. Finalmente, la Secom hace ver a los partidos que el caso Hermosilla da cuenta de la necesidad de contar con más herramientas para levantamiento del secreto bancario.