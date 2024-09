Tatiana Klima: “Quizás este Gobierno sí quería improvisar”

La exdirectora de prensa del Presidente Gabriel Boric, Tatiana Klima, quien dejó su cargo de forma sorpresiva y algo polémica en diciembre pasado, entregó sus reflexiones tras su alejamiento del Gobierno y abordó por primera vez temas políticos, como el caso Hermosilla, los indultos y reparó en que el programa gubernamental “se basaba en un cambio de Constitución”.

Entrevistada en la revista Sábado, de El Mercurio, y consultada acerca de si tenía diferencias de visión profundas con el círculo del Presidente, la periodista señaló que “no”, sino que era con la forma de hacer las cosas, aseverando que “el equipo del círculo del presidente consideraba que quizás las cosas se podían hacer de manera menos estructurada o menos presidenciable”, pero que “ella era más a la antigua”.

“No teníamos diferencias profundas en la política, teníamos en que soy una persona a la que le gusta que las actividades tengan un nivel presidencial. Que si el presidente va a ir a un lugar las cosas estén bien organizadas. Soy una persona muy pulcra en eso y, como llevo tantos gobiernos en el cuerpo, sé más o menos cómo se arman bien las actividades presidenciales”, dijo.

Y consultada en torno a si en esto había mucha improvisación, fue un paso más allá: “No sé si improvisación, pero claramente el equipo, por decisión propia, y está bien y es legítimo, consideraba que quizás las cosas se podían hacer de manera menos estructurada o menos presidenciable a la antigua. Y yo, en ese sentido, soy más a la antigua. Cometí un error, lo asumo: no le di tregua a la improvisación, y quizás este Gobierno sí quería improvisar. Y resguardaba la institucionalidad del Presidente de la República”, reparó en su reflexión Klima en la revista.

En ese sentido, explicó que tenía diferencias en la forma de hacer las cosas con el círculo presidencial y reconoció roces con el jefe de la Secom, Pablo Paredes, y con el jefe de Gabinete de Boric, Carlos Durán. “Soy una persona muy pulcra en eso y, como llevo tantos gobiernos en el cuerpo, sé más o menos cómo se arman bien las actividades presidenciales”, dijo.

Asimismo, Tatiana Klima cuestionó que el caso de los chats del abogado Luis Hermosilla, actualmente formalizado por lavado de activos, soborno y delitos tributarios, fuera frecuentemente comentado por autoridades de La Moneda y el Presidente, expresando que “hubiese preferido no llevar el tema Hermosilla a La Moneda“.

“La cuña de Hermosilla tiene dos puntos. Uno positivo, que es que tiene derecho de referirse a un caso tan emblemático como lo va a ser, seguramente, porque este será un Caval, un SQM. Ahora, claro, si tú me preguntas, hubiese preferido no llevarlo a La Moneda (…) porque mete el caso dentro de La Moneda y tienes una semana al Gobierno hablando de un tema del que no debería estar hablando”, reprochó.

La periodista, especializada en comunicación y lobby, en la entrevista señala que su salida fue difícil porque “estuvo llena de mala onda y de ruido”, aunque explica que fue conversada con el Presidente Boric, debido a que él necesitaba “un nuevo tipo de liderazgo y su nombre ya estaba empezando a ser un poco harto ruido por mi manera de ser”, la cual describió como “nunca muy diplomática” y abordó acusaciones de maltrato en su contra de funcionarios de Palacio, reveladas en una nota de El Mostrador.