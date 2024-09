Diputada Ossandón (RN): “Cualquier persona que quedaba dando vueltas terminaba en la USS”

La diputada Ximena Ossandón (RN) se refirió a la situación de Marcela Cubillos, candidata a la alcaldía de Las Condes, quien está siendo cuestionada por el millonario sueldo que recibía como académica en la Universidad San Sebastián, casa de estudios presidida por Andrés Chadwick y que está en el ojo de la crítica por sus vínculos con el caso Hermosilla.

De acuerdo a lo publicado por el newsletter El Semanal de El Mostrador, un alto funcionario administrativo de la USS reveló que Cubillos tenía un contrato de docente por el que le pagaban $ 17 millones brutos al mes y que se pagó incluso durante todos los periodos en que la exministra estuvo viviendo en Madrid, acompañando a su pareja, Andrés Allamand, líder de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).

En conversación con radio Cooperativa, Ossandón aseguró que está correcto “poder hacer investigaciones sobre cómo se ocupan los recursos públicos, si se hace de buena manera o no, pero es una institución privada que tiene gratuidad… No sé si se pueden mezclar ambas cosas”.

Ossandón también dijo que llama la atención que cada persona que sale de algún cargo de importancia en el mundo político, termina en la USS. “No es que sea un delito, pero el fiscal (Manuel) Guerra, la señora del fiscal nacional (María José Taladriz)… Cualquier persona que quedaba ahí como dando vueltas terminaba en la Universidad San Sebastián. Yo no estoy diciendo que (Cubillos) no tenga las capacidades para ser docente, pero efectivamente, la relación Chadwick-USS es potente y eso no se puede negar”.

“Si hay que hacer una fiscalización de cómo se están usando los recursos públicos, claramente (se debe hacer). Ahora, no tengo claro que sea un delito que se paguen sueldos de esa magnitud… Puede que tal vez no se vea bien, que no esté acorde a la realidad de todos los profesores de Chile, probablemente incluso a los mismos que trabajan en la USS, pero ése ya es un tema político-interno de la misma universidad, y si tiene consecuencias o no”, cerró.