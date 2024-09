Crisis de seguridad se le reaparece a Gobierno tras balacera con adolescente muerto en Bajos de Mena

Luego de una semana con la opinión pública dedicada de manera casi exclusiva al millonario sueldo que recibía la exministra de Educación, Marcela Cubillos, en la Universidad San Sebastián (información revelada este lunes por El Mostrador), y a las acusaciones constitucionales presentadas contra los ministros Matus, Muñoz y Vivanco de la Corte Suprema, la agenda de seguridad volvió hoy a la primera plana.

Esto luego de los hechos ocurridos durante la madrugada de este jueves 26 en el sector Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto: una balacera durante los prepativos de un velorio terminó con la vida de un adolescente de 17 años y tres heridos ―de los cuales dos también son menores de edad―.

Los hechos obligaron al delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, a disponer de un punto fijo de Carabineros en el Cesfam Raúl Silva Henríquez de Puente Alto. Esto porque los autores del ataque, no contentos con el resultado, amenazaron a los funcionarios del centro de salud: “reventarían” el Cesfam de atender a los menores heridos.

Las violentas horas de Bajos de Mena

La génesis de la balacera de está en el pasado martes 24. Tras un tiroteo en calle Reloj de Sol, un hombre de 44 años fue acribillado frente a su casa, en lo que el fiscal Jorge Cáceres apunta a una acción vinculada al tráfico de drogas. Pese a ser trasladado al Cesfam Raúl Silva Henríquez, falleció debido a sus heridas.

Durante la madrugada del jueves, y mientras un grupo de personas organizaban el velorio del difunto, un grupo de cuatro sujetos llegó hasta el mismo domicilio en un automóvil blanco y abrieron fuego de manera indiscriminada contra quienes se encontraban en el lugar con armas automáticas, percutando más de 150 disparos.

El ataque cobró la vida de un adolescente de 17 años, además de herir a otros dos menores de 11 y 13 años y un adulto de 23. Todos se encuentran fueran de riesgo vital, pero en estado grave en el Hospital Sótero del Río.

Pero la situación no terminó ahí: los perpetradores además siguieron a la ambulancia en la que funcionarios del Cesfam Raúl Silva Henríquez trasladaron a la menor de 13 años para rematarla. Si bien no dispararon en contra del vehículo de emergencias, una vez que llegaron al recinto médico amenazaron con “reventarlo” en caso de que los funcionarios atendieran a los heridos.

El propio alcalde de Puente Alto, Germán Codina, hizo un llamado al Gobierno durante horas de la mañana para que el Sótero del Río cuente con protección adicional en caso de que continúen las represalias.

La fiscal jefe de Puente Alto y miembro del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Denisse Valenzuela, comentó que tanto la balacera como las amenazas al Cesfam se investigarán como una acción organizada, no un hecho aislado.

La evidencia apuntaría a que los hechos se enmarcan “dentro del fenómeno del crimen organizado, por lo tanto esto no va a ser una amenaza simple como otras causas que pudieran ingresar”, señaló Valenzuela.

El momento en La Moneda

La ministra de la Segegob, Camila Vallejo, reconoció la gravedad de la información. “Los hechos que hemos conocido ya se están investigando, porque se puso como primera prioridad el que se dilucidara lo antes posible, las responsabilidades, los efectos de esta balacera que terminó con una persona muerta y con varios menores de edad con heridas graves”, contestó la vocera.

También apuntó a la coordinación entre el delegado Durán y el alcalde Codina para realizar una visita en terreno y conocer el parecer de la comunidad. Sin embargo, lo que solicitó desde primera hora el jefe comunal de Puente Alto fue la presencia de la ministra del Interior, Carolina Tohá.

“Le digo a la ministra, ojalá ella venga, la vamos a recibir con mucho respeto, como siempre se ha recibido a las autoridades del nivel central en Puente Alto, pero si no viene, vamos a ir con los vecinos a La Moneda, porque nosotros queremos hablar con la primera autoridad en seguridad en nuestro país porque esta situación no puede continuar”, emplazó frente a la prensa el líder comunal.

Y si bien la titular de Interior se habría comprometido con el líder comunal a concretar una visita en terreno, posteriormente ―y según acusa Codina―, habría reemplazado el evento para que fuera Codina quien visitara el Palacio de La Moneda. Así lo hizo saber Codina a través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), que reactivó precisamente por los hechos del día.

Ministra @Carolina_Toha se comprometió a venir a Cesfam Silva Henríquez tras graves hechos, pero ahora cambia y quiere reunirse en La Moneda, lejos de la gente. Para solucionar la crisis de seguridad hay q salir de Palacio e ir al territorio a conocer la realidad y dar soluciones https://t.co/UJtdSYGZf6 — Germán Codina (@germancodina) September 26, 2024

“Desde el Ministerio nos están cambiando un compromiso directo de la ministra, de visitar el Cesfam para escuchar a las trabajadores y trabajadores que están tremendamente temerosos”, declaró Codina en conversación con Radio Pauta.

“Imagínese la decepción de los equipos de salud que anhelaban conversar directamente con la ministra del Interior para compartirle sus dolores, sus miedos, para obtener una solución… ¿Y ahora nos dicen que no van a venir a reunión? ¿Qué nosotros vayamos a La Moneda? Por ningún motivo vamos a ir a La Moneda“, reparó también, agregando la necesidad de que el Gobierno “de una vez por todas salga del Palacio y venga a terreno para que conozca la realidad”.

Tanto la balacera como las inquisiciones de Germán Codina ocurren en la misma semana que la oposición criticó con dureza los dichos sobre homicidios durante Fiestas Patrias de Carolina Tohá, a quien acusaron de “normalizar” la cifra.

De la misma manera, durante este miércoles diputados de Renovación Nacional emitieron un oficio pidiéndole al Presidente Gabriel Boric la renuncia del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, a quien denunciaron de realizar una “lucha de clases” con la agenda de seguridad.

Las reacciones desde el Congreso

Quienes también tuvieron palabras por los hechos en Bajos de Mena fueron los parlamentarios. El senador Juan Luis Castro (PS) señaló que “las mesas de trabajo con el Ministerio del Interior, a la cual participé en su inauguración hace un año y medio atrás, han fracasado. No hay efecto hoy día en otorgar seguridad a todo el personal de salud que solo tiene por misión atender a gente herida o con lesiones graves o con enfermedades graves”.

En la misma línea el diputado Andrés Longton (RN) señaló que el evento se condice con un empeoramiento de la seguridad general en nuestro país. “Chile en el indigno quinto lugar de los países cuyas personas tienen mayor temor de salir a la calle. Pero el gobierno sigue pensando de que estamos bien, de que este es un país que va avanzando y mejorando“, señaló, para además solicitar al Gobierno que le pida ayuda a las Fuerzas Armadas para controlar la situación de delincuencia.

El senador Iván Flores (DC), por su parte, hizo un llamada a la comprensión de que la situación de seguridad no se lograría controlar si no se disponía de tiempos de trabajo y medidas excepcionales.

“¿Cómo un delegado presidencial no le va a dar prioridad a un velorio que va a trastocarle la vida al vecindario? ¿Cómo no se le va a dar prioridad a ese cadáver, que va a generando un ambiente tenso, de balacera, fuegos artificiales, borrachera y lo demás, no pueda tener un tratamiento especial?, señaló Flores, apuntando sus dardos a la preparación del delegado presidencial por la región Metropolitana, Gonzalo Durán.