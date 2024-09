Neftalí Carabantes: desafío de Araya será “devolver el sistema de inteligencia a Carabineros”

El pasado viernes 27 los dos hombres al centro de la noticia estuvieron de cumpleaños. Uno dejaba el mando de la institución de Carabineros, luego de casi cuatro años en los que debió ordenar las filas tras el estallido social de 2019 y la salida de su predecesor. El otro, en cambió, tomó las riendas de una institución que se acerca a pasar casi diez años sin un general director que termine los cuatro años constitucionales de su mandato. Hablamos, obviamente, de Ricardo Yáñez y Marcelo Zapata.

Hoy en Al Pan Pan, con Mirna Schindler, conversamos con el exsubsecretario de Carabineros y académico de la Universidad Central, Neftalí Carabantes, sobre el legado que deja Yáñez en la institución y cuáles son los escenarios que enfrentará Zapata en su nuevo cargo.

Inteligencia en Carabineros

A su opinión, uno de los aportes más importantes de Yáñez al cuerpo policial fue su fortalecimiento en capacidades investigativas.

“Un hecho muy valorable ―y que quizás no lo reconoce el general Yáñez, pero sí las personas externas que observamos en la institución― es haber posicionado a Carabineros fuertemente en materia investigativa“, señala Carabantes, quien destacó la capacidad del cuerpo de trabajar en el área ―a pesar de que sus labores son por de definición de policía preventiva― y de colaborar con el Ministerio Público en sus pericias.

En esa misma línea, el docente estima que “el principal desafío del general Araya será devolverle el sistema de inteligencia policial a Carabineros“, fuertemente debilitado tras los casos Huracán y Catrillanca. Por lo mismo, el cambio de tiempos (en donde la institución cuenta con mayor valoración y credibilidad ciudadana) propicia un fortalecimiento del área.

“El país necesita producir inteligencia de estándar legal y de calidad. ¿Para qué? Para desbaratar bandas criminales. ¿Por qué? Hacer una inteligencia acorde al proceso y al estándar del proceso penal”, estima el exsubdirector de Carabineros.

Los legados de Yáñez

A opinión del exsubsecretario, el mandato de Yáñez está caracterizado por dos aristas. La primera corresponde a su rearticulación del cuerpo policial tras tiempos complejos.

“Lo que es un hecho objetivo, y aquí todos los analistas que nos dedicamos un poco al tema de la seguridad podemos constatar, es que el general Yáñez recibió una institución de carabineros muy, pero muy golpeada“, refiriéndose a los efectos del caso Catrillanca, Huracán y las violaciones a los derechos humanos durante el desarrollo del estallido social de 2019.

“Pero tuvo la capacidad para sacar de ese pozo negro a Carabineros y devolverlo a la normalidad institucional“, valora Carabantes.

Y la segunda corresponde a su capacidad de dar vuelta la derruida valoración ciudadana del cuerpo policial: “el general reposicionó a Carabineros a nivel de opinión pública, vale decir, después de haber tenido una pésima aprobación ciudadana. Luego de casi cuatro años pasa a ser una de las instituciones con mayor adhesión y valoración de la ciudadanía“.

En esa línea, y dentro de las virtudes demostradas durante su mando, Carabantes también elogió la capacidad de Yáñez de mostrarse cercano con las víctimas de la delincuencia, y en particular con las familias de los mártires de la institución: entre 2022 y 2024 le tocó velar a diez funcionarios de la institución.

“Eso yo diría que también lo deja como una persona muy cercana con los deudos, con las víctimas, con la ciudadanía: siempre estuvo en terreno”, señaló.

Por otro lado, el académico también criticó la defensa de Yáñez frente a la formalización de cargos que enfrentará este martes, por apremios ilegítimos durante el estallido social de 2019: consideró “una oportunidad perdida” las reiteradas veces en las que rehusó ir a declarar.

“Creo que esto no demuestra un signo de colaboración, no demuestra la posibilidad que tuvo él de decirle al Ministerio Público ‘mire, a mí se me está imputando un delito omisivo del cual no tengo responsabilidad'”.